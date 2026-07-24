Φωτογραφίες από το bachelorette της Τιλάν Μπλοντό, του «πιο όμορφου κοριτσιού στον κόσμο» σε πολυτελές θέρετρο
Φωτογραφίες από το bachelorette της Τιλάν Μπλοντό, του «πιο όμορφου κοριτσιού στον κόσμο» σε πολυτελές θέρετρο
Το μοντέλο παντρεύτηκε τον Ιούνιο στο Παρίσι, τρεις μήνες μετά τον αρραβώνα της στην Ελλάδα
Λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο της με τον Γάλλο DJ Μπεν Ατάλ, η Τιλάν Μπλοντό γνωστή και ως «πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο» δημοσίευσε φωτογραφίες από το bachelorette που διοργάνωσε σε σε πολυτελές θέρετρο στη Νότια Γαλλία.
Το 25χρονο μοντέλο πέρασε χρόνο με τις φίλες της σε πεντάστερο ξενοδοχείο με spa, που βρίσκεται στην καρδιά ενός αμπελώνα. Η Μπλοντό επέλεξε λευκά σύνολα για τις εμφανίσεις της, με τις καλεσμένες της να παραλαμβάνουν προσωποποιημένες ρόμπες και τσάντες δώρων Dior, ενώ στο δωμάτιό της είχαν τοποθετηθεί ροζ μπαλόνια με το όνομά της.
Σε στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, οι φίλες της ποζάρουν κρατώντας μάσκες με το πρόσωπο του συζύγου της, ενώ η ίδια εμφανίζεται με ρόμπα που έγραφε «καλώς ήρθατε στο νυφικό κλαμπ της Τιλάν». Το πρόγραμμά τους περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, ζωγραφική σε εξωτερικό χώρο και χαλάρωση σε πισίνα του ξενοδοχείου. Σε εικόνες μάλιστα φαίνονται οι προσωποποιημένες πετσέτες για όλες τις καλεσμένες. Στην ανάρτησή της η Τιλάν Μπλοντό έγραψε: «Bachelorette, πρώτη ημέρα».
Δείτε τις αναρτήσεις της
Το μοντέλο παντρεύτηκε τον Μπεν Ατάλ τον περασμένο Ιούνιο στο Παρίσι, τρεις μήνες μετά τον αρραβώνα τους στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την Daily Mail, το ζευγάρι αναμένεται να πραγματοποιήσει και δεύτερη γαμήλια τελετή το επόμενο διάστημα.
Το 25χρονο μοντέλο πέρασε χρόνο με τις φίλες της σε πεντάστερο ξενοδοχείο με spa, που βρίσκεται στην καρδιά ενός αμπελώνα. Η Μπλοντό επέλεξε λευκά σύνολα για τις εμφανίσεις της, με τις καλεσμένες της να παραλαμβάνουν προσωποποιημένες ρόμπες και τσάντες δώρων Dior, ενώ στο δωμάτιό της είχαν τοποθετηθεί ροζ μπαλόνια με το όνομά της.
Σε στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, οι φίλες της ποζάρουν κρατώντας μάσκες με το πρόσωπο του συζύγου της, ενώ η ίδια εμφανίζεται με ρόμπα που έγραφε «καλώς ήρθατε στο νυφικό κλαμπ της Τιλάν». Το πρόγραμμά τους περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, ζωγραφική σε εξωτερικό χώρο και χαλάρωση σε πισίνα του ξενοδοχείου. Σε εικόνες μάλιστα φαίνονται οι προσωποποιημένες πετσέτες για όλες τις καλεσμένες. Στην ανάρτησή της η Τιλάν Μπλοντό έγραψε: «Bachelorette, πρώτη ημέρα».
Δείτε τις αναρτήσεις της
Το μοντέλο παντρεύτηκε τον Μπεν Ατάλ τον περασμένο Ιούνιο στο Παρίσι, τρεις μήνες μετά τον αρραβώνα τους στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την Daily Mail, το ζευγάρι αναμένεται να πραγματοποιήσει και δεύτερη γαμήλια τελετή το επόμενο διάστημα.
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