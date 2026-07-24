Πέθανε η μητέρα του Μπεν Άφλεκ από καρκίνο στο πάγκρεας
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Μπεν Άφλεκ Μητέρα Θάνατος

Πέθανε η μητέρα του Μπεν Άφλεκ από καρκίνο στο πάγκρεας

Η Κρις Αν Άφλεκ άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 83 ετών, δύο ημέρες αφότου εκπληρώθηκε η τελευταία της επιθυμία

Πέθανε η μητέρα του Μπεν Άφλεκ από καρκίνο στο πάγκρεας
Ιωάννα Μαρίνου
Την τελευταία της πνοή άφησε η μητέρα του Μπεν Άφλεκ, σε ηλικία 83 ετών έπειτα από μάχη με καρκίνο στο πάγκρεας.

Η οικογένεια της Κρις Αν Άφλεκ γνωστοποίησε τη θλιβερή είδηση την Πέμπτη 23 Ιουλίου, σχεδόν δύο μήνες μετά τον θάνατό της στις 2 Ιουνίου.

Η μητέρα του ηθοποιού άφησε πίσω της τους γιους της, Μπεν, και Κέισι Άφλεκ, καθώς και πέντε εγγόνια, που περιγράφηκαν ως «η κινητήρια δύναμη των τελευταίων δύο δεκαετιών της ζωής της».


Σύμφωνα με την Daily Mail, οι γιατροί της είχαν ανακοινώσει τον περασμένο Δεκέμβριο ότι της απέμεναν έξι μήνες ζωής, και η τελευταία της επιθυμία ήταν να προλάβει την αποφοίτηση του εγγονού της από το λύκειο, στην οποία παρευρέθηκε στις 31 Μαΐου και πέθανε στον ύπνο της μόλις δύο ημέρες αργότερα.

Η Κρις Αν Άφελκ γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 1942 στη Νέα Υόρκη. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και εργάστηκε ως δασκάλα σε δημόσια σχολεία για 35 χρόνια πριν συνταξιοδοτηθεί το 2008. Υπήρξε παντρεμένη με τον Τίμοθι Άφλεκ, με τον οποίο απέκτησε τους δύο γιους της. Οι δυο τους χώρισαν όταν ο Μπεν Άφλεκ ήταν 12 ετών. Έκτοτε ο πατέρας του μετακόμισε στην Καλιφόρνια.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου

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