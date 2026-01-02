Ο Αναστάσιος Ράμμος έγινε για πρώτη φορά πατέρας, η φωτογραφία του νεογέννητου
Ο Αναστάσιος Ράμμος έγινε πρώτη φορά πατέρας και υποδέχθηκε το 2026 ταυτόχρονα με την κόρη του.
Ο τραγουδιστής και η σύντροφός του, Έφη, καλωσόρισαν στον κόσμο το μωρό τους το πρωί της Παρασκευής 2 Δεκεμβρίου, γνωστοποιώντας το μέσα από ένα story στο Instagram.
Το ζευγάρι, που έχει κάνει σύμφωνο συμβίωσης κρατώντας τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έκανε την πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή του πριν από περίπου ένα μήνα, στην παρουσίαση του νέου album του Αναστάσιου Ράμμου, με τίτλο «Δέκα», που κυκλοφορεί από την Panik Records.
Όπως είχε αποκαλύψει τότε ο ίδιος, η νεογέννητη θα πάρει το όνομα Παναγιώτα όπως λένε τη μητέρα του και νονά θα είναι η Κατερίνα Ζαρίφη με την οποία έχουν φιλικές σχέσεις.
Η φωτογραφία που δημοσίευσε
