Ο Στέλιος Ρόκκος τραγούδησε σε καντίνα στη Λήμνο, δείτε βίντεο
Ο Στέλιος Ρόκκος τραγούδησε σε καντίνα στη Λήμνο, δείτε βίντεο
Ο καλλιτέχνης είπε μεταξύ άλλων τα κομμάτια «Αγάπη Μου Επικίνδυνη» και «Υπάρχω»
Μια αυθόρμητη μουσική στιγμή εκτυλίχθηκε σε καντίνα στη Λήμνο, όταν Στέλιος Ρόκκος τραγούδησε μαζί με όσους βρίσκονταν στον χώρο.
Το βράδυ της Πέμπτης 23 Ιουλίου, ο καλλιτέχνης μαζί με τη σύζυγό του, Λελέ Γκόφα βρέθηκαν σε καντίνα που λειτουργεί στην παραλία Κέρος του νησιού.
Σε βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στα social media, ο Στέλιος Ρόκκος εμφανίζεται να κρατάει μία κιθάρα και να ερμηνεύει μαζί με τον κόσμο, μεγάλες επιτυχίες όπως «Αγάπη Μου Επικίνδυνη» και «Υπάρχω». Σε ένα από τα Instagram stories που αναρτήθηκαν, κάποιος σημείωσε «αυτή είναι η ζωή στο νησί» για την επιλογή του τραγουδιστή να ερμηνεύσει ορισμένα κομμάτια.
Δείτε βίντεο
Το βράδυ της Πέμπτης 23 Ιουλίου, ο καλλιτέχνης μαζί με τη σύζυγό του, Λελέ Γκόφα βρέθηκαν σε καντίνα που λειτουργεί στην παραλία Κέρος του νησιού.
Σε βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στα social media, ο Στέλιος Ρόκκος εμφανίζεται να κρατάει μία κιθάρα και να ερμηνεύει μαζί με τον κόσμο, μεγάλες επιτυχίες όπως «Αγάπη Μου Επικίνδυνη» και «Υπάρχω». Σε ένα από τα Instagram stories που αναρτήθηκαν, κάποιος σημείωσε «αυτή είναι η ζωή στο νησί» για την επιλογή του τραγουδιστή να ερμηνεύσει ορισμένα κομμάτια.
Δείτε βίντεο
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