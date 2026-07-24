Ο Τζον Μπον Τζόβι ολοκλήρωσε πρόωρα συναυλία του λόγω προβλήματος υγείας
Ο Τζον Μπον Τζόβι ολοκλήρωσε πρόωρα συναυλία του λόγω προβλήματος υγείας
Ο 64χρονος τραγουδιστής απολογήθηκε στο κοινό, εξηγώντας ότι δεν μπορούσε να δώσει τον καλύτερό του εαυτό
Πρόωρα ολοκλήρωσε συναυλία του ο Τζον Μπον Τζόβι λόγω προβλήματος υγείας.
Ο 64χρονος ροκ σταρ βρισκόταν την Πέμπτη 23 Ιουλίου, στο Madison Square Garden, στην όγδοη από τις εννέα εμφανίσεις της περιοδείας του «Forever Tour», όταν μετά την ερμηνεία της μεγάλης επιτυχίας του «Livin’ on a Prayer», ανακοίνωσε πως έπρεπε να σταματήσει τη συναυλία στο εμβληματικό στάδιο της Νέας Υόρκης.
«Λυπάμαι, πονάω και δεν παίρνετε το καλύτερο από εμένα», είπε ο τραγουδιστής στους θαυμαστές του, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο Page Six. «Μην πετάξετε τα εισιτήριά σας. Θα βρω μια λύση, εντάξει; Κρατήστε τα και θα δούμε πώς θα επαναπρογραμματίσουμε τη συναυλία», πρόσθεσε, πριν αποχωρήσει από τη σκηνή. «Θα πρέπει να το αφήσω για απόψε», είπε ο Τζον Μπον Τζόβι λίγο πριν ολοκληρώσει την εμφάνισή του.
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Οι εκπρόσωποί του επιβεβαίωσαν ότι η συναυλία ολοκληρώθηκε έπειτα από περίπου 90 λεπτά, εξηγώντας πως ο τραγουδιστής αντιμετώπιζε ιγμορίτιδα, η οποία οδήγησε στην πρόωρη λήξη του προγράμματος.
«Ο Τζον Μπον Τζόβι μίλησε από τη σκηνή και είπε στους θαυμαστές ότι αντιμετωπίζει ιγμορίτιδα, η οποία οδήγησε στο πρόωρο τέλος της συναυλίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Η «Forever Tour» αποτελεί την πρώτη περιοδεία του συγκροτήματος μετά τη χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές χορδές στην οποία υποβλήθηκε ο Τζον Μπον Τζόβι το 2022.
Ο ίδιος είχε μιλήσει στο παρελθόν για την περιπέτεια της υγείας του, δηλώνοντας ότι αν δεν μπορούσε να τραγουδήσει στο επίπεδο που είχε συνηθίσει, θα προτιμούσε να σταματήσει. «Αν το τραγούδι δεν είναι σπουδαίο, αν δεν μπορώ να είμαι ο άνθρωπος που ήμουν κάποτε, τότε τελείωσα», είχε πει το 2024 στους Sunday Times. Ωστόσο, πρόσφατα είχε αναφέρει ότι είχε αναρρώσει πλήρως, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία πιο μακρά από όσο περίμενε. «Ήταν περισσότερο απ’ όσο θα ήθελα, αλλά έπρεπε να γίνει σωστά. Ποτέ δεν χάσαμε την πίστη μας», είχε δηλώσει στο People.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο 64χρονος ροκ σταρ βρισκόταν την Πέμπτη 23 Ιουλίου, στο Madison Square Garden, στην όγδοη από τις εννέα εμφανίσεις της περιοδείας του «Forever Tour», όταν μετά την ερμηνεία της μεγάλης επιτυχίας του «Livin’ on a Prayer», ανακοίνωσε πως έπρεπε να σταματήσει τη συναυλία στο εμβληματικό στάδιο της Νέας Υόρκης.
«Λυπάμαι, πονάω και δεν παίρνετε το καλύτερο από εμένα», είπε ο τραγουδιστής στους θαυμαστές του, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο Page Six. «Μην πετάξετε τα εισιτήριά σας. Θα βρω μια λύση, εντάξει; Κρατήστε τα και θα δούμε πώς θα επαναπρογραμματίσουμε τη συναυλία», πρόσθεσε, πριν αποχωρήσει από τη σκηνή. «Θα πρέπει να το αφήσω για απόψε», είπε ο Τζον Μπον Τζόβι λίγο πριν ολοκληρώσει την εμφάνισή του.
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@claudianunes403
BONJOVI TOUR FOREVER Madison Square Garden show foi interrompido por uma crise de sinusite guardem seus ingressos o show sera remarcado #jonbonjovi #bonjovi♬ som original - Claudia N V Ramos
«Ο Τζον Μπον Τζόβι μίλησε από τη σκηνή και είπε στους θαυμαστές ότι αντιμετωπίζει ιγμορίτιδα, η οποία οδήγησε στο πρόωρο τέλος της συναυλίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Η «Forever Tour» αποτελεί την πρώτη περιοδεία του συγκροτήματος μετά τη χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές χορδές στην οποία υποβλήθηκε ο Τζον Μπον Τζόβι το 2022.
Ο ίδιος είχε μιλήσει στο παρελθόν για την περιπέτεια της υγείας του, δηλώνοντας ότι αν δεν μπορούσε να τραγουδήσει στο επίπεδο που είχε συνηθίσει, θα προτιμούσε να σταματήσει. «Αν το τραγούδι δεν είναι σπουδαίο, αν δεν μπορώ να είμαι ο άνθρωπος που ήμουν κάποτε, τότε τελείωσα», είχε πει το 2024 στους Sunday Times. Ωστόσο, πρόσφατα είχε αναφέρει ότι είχε αναρρώσει πλήρως, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία πιο μακρά από όσο περίμενε. «Ήταν περισσότερο απ’ όσο θα ήθελα, αλλά έπρεπε να γίνει σωστά. Ποτέ δεν χάσαμε την πίστη μας», είχε δηλώσει στο People.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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