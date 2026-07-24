Κόνι Μεταξά: Ξεκινάω κίνημα οι DJs να σταματήσουνε να παίζουν AI τραγούδια, να στηρίζετε τη δουλειά μας
Κόνι Μεταξά: Ξεκινάω κίνημα οι DJs να σταματήσουνε να παίζουν AI τραγούδια, να στηρίζετε τη δουλειά μας
«Για ποιον λόγο στηρίζετε αυτή την αηδία;» σχολίασε η τραγουδίστρια
Κατά των DJs που παίζουν τραγούδια που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη τάχθηκε η Κόνι Μεταξά, δηλώνοντας πως ξεκινά «κίνημα» για να σταματήσει αυτή η τακτική.
Η τραγουδίστρια εξέφρασε δημόσια την έντονη δυσαρέσκειά της για τη μουσική που παράγεται με τη βοήθεια του AI, ανεβάζοντας ένα βίντεο στα social media. Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε την Πέμπτη 23 Ιουλίου μέσω Instagram story, ενώ βρισκόταν σε παραλία, ότι παρατήρησε πως για αρκετή ώρα ακούγονταν αποκλειστικά κομμάτια φτιαγμένα μέσω τεχνητής νοημοσύνης.
Έτσι, η Κόνι Μεταξά ζήτησε από τους DJs να στηρίζουν τους καλλιτέχνες και τη μουσική τους: «Λοιπόν, είμαι σε μια παραλία και παίζει εδώ και 15 λεπτά τραγούδια AI. Ξεκινάω κίνημα οι DJ να σταματήσουνε να παίζουνε AI τραγούδια, να στηρίζετε τη δουλειά μας, γιατί άμα δεν βγάζουμε εμείς τραγούδια, θα παίζετε μόνο AI και όλοι οι DJ θα είναι ίδιοι. Για ποιο λόγο οι DJ παίζετε AI τραγούδια και στηρίζετε αυτή την αηδία;».
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια εξέφρασε δημόσια την έντονη δυσαρέσκειά της για τη μουσική που παράγεται με τη βοήθεια του AI, ανεβάζοντας ένα βίντεο στα social media. Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε την Πέμπτη 23 Ιουλίου μέσω Instagram story, ενώ βρισκόταν σε παραλία, ότι παρατήρησε πως για αρκετή ώρα ακούγονταν αποκλειστικά κομμάτια φτιαγμένα μέσω τεχνητής νοημοσύνης.
Έτσι, η Κόνι Μεταξά ζήτησε από τους DJs να στηρίζουν τους καλλιτέχνες και τη μουσική τους: «Λοιπόν, είμαι σε μια παραλία και παίζει εδώ και 15 λεπτά τραγούδια AI. Ξεκινάω κίνημα οι DJ να σταματήσουνε να παίζουνε AI τραγούδια, να στηρίζετε τη δουλειά μας, γιατί άμα δεν βγάζουμε εμείς τραγούδια, θα παίζετε μόνο AI και όλοι οι DJ θα είναι ίδιοι. Για ποιο λόγο οι DJ παίζετε AI τραγούδια και στηρίζετε αυτή την αηδία;».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα