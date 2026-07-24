Κέιτι Χολμς: Η νέα κοινή έξοδος με τον σύντροφό της - Περπατούσαν πιασμένοι χέρι χέρι, τα φιλιά και οι αγκαλιές
Κέιτι Χολμς: Η νέα κοινή έξοδος με τον σύντροφό της - Περπατούσαν πιασμένοι χέρι χέρι, τα φιλιά και οι αγκαλιές
Η ηθοποιός και ο καλλιτέχνης Τζέισον Μπαρντ Γιαρμόσκι εμφανίστηκαν ιδιαίτερα διαχυτικοί, επιβεβαιώνοντας τη σχέση τους
Μία νέα κοινή εμφάνιση πραγματοποίησαν η Κέιτι Χολμς και ο νέος της σύντροφος, ο καλλιτέχνης από τη Νέα Υόρκη Τζέισον Μπαρντ Γιαρμόσκι, περπατώντας πιασμένοι χέρι χέρι, ενώ αναφέρεται ότι ήταν ιδιαίτερα διαχυτικοί.
Η 47χρονη ηθοποιός και ο 38χρονος Γιαρμόσκι παρακολούθησαν την Τρίτη 21 Ιουλίου συναυλία στη Νέα Υόρκη και απαθανατίστηκαν να κρατιούνται χέρι-χέρι, να αγκαλιάζονται και να ανταλλάσσουν φιλιά κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Η Χολμς επέλεξε ένα ροζ τοπ σε συνδυασμό με μαύρο δερμάτινο παντελόνι, ενώ ο σύντροφός της εμφανίστηκε με T-shirt, τζιν και υφασμάτινη τσάντα. Μετά το τέλος της συναυλίας, το ζευγάρι αποχώρησε μαζί, πριν επιβιβαστεί σε αυτοκίνητο.
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Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι δυο τους εμφανίζονται μαζί δημόσια. Στις 10 Ιουλίου είχαν φωτογραφηθεί να περπατάνε ξανά χέρι χέρι σε προβολή της ταινίας The Invite στα Χάμπτονς. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ο Γιαρμόσκι της ψιθύριζε στο αυτί, εκείνη γελούσε, ενώ κατά τη διάρκεια της προβολής ακούμπησε το κεφάλι της στον ώμο του.
Λίγες ημέρες αργότερα, το ζευγάρι εθεάθη να δειπνεί στο Μανχάταν. Πηγή είχε δηλώσει στο People ότι οι δυο τους έδειχναν ιδιαίτερα ευτυχισμένοι, περπατούσαν αγκαλιασμένοι και χαμογελούσαν ο ένας στον άλλον, ενώ ο καλλιτέχνης άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου στην ηθοποιό. «Έδειχναν πολύ ευτυχισμένοι και ερωτευμένοι», ανέφερε χαρακτηριστικά το ίδιο πρόσωπο.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η 47χρονη ηθοποιός και ο 38χρονος Γιαρμόσκι παρακολούθησαν την Τρίτη 21 Ιουλίου συναυλία στη Νέα Υόρκη και απαθανατίστηκαν να κρατιούνται χέρι-χέρι, να αγκαλιάζονται και να ανταλλάσσουν φιλιά κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Η Χολμς επέλεξε ένα ροζ τοπ σε συνδυασμό με μαύρο δερμάτινο παντελόνι, ενώ ο σύντροφός της εμφανίστηκε με T-shirt, τζιν και υφασμάτινη τσάντα. Μετά το τέλος της συναυλίας, το ζευγάρι αποχώρησε μαζί, πριν επιβιβαστεί σε αυτοκίνητο.
Δείτε φωτογραφία
Katie Holmes holding hands with new boyfriend Jason Bard Yarmosky. ❤️ https://t.co/t5m78MiK22 pic.twitter.com/QpEKEz7CaC— TMZ (@TMZ) July 22, 2026
Λίγες ημέρες αργότερα, το ζευγάρι εθεάθη να δειπνεί στο Μανχάταν. Πηγή είχε δηλώσει στο People ότι οι δυο τους έδειχναν ιδιαίτερα ευτυχισμένοι, περπατούσαν αγκαλιασμένοι και χαμογελούσαν ο ένας στον άλλον, ενώ ο καλλιτέχνης άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου στην ηθοποιό. «Έδειχναν πολύ ευτυχισμένοι και ερωτευμένοι», ανέφερε χαρακτηριστικά το ίδιο πρόσωπο.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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