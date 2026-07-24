Κέιτι Πέρι: Η αφιέρωση στον Τζάστιν Τριντό από τη σκηνή - Σ' αγαπώ μωρό μου, του φώναξε
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Κέιτι Πέρι Τζάστιν Τριντό Αφιέρωση Συναυλία

Κέιτι Πέρι: Η αφιέρωση στον Τζάστιν Τριντό από τη σκηνή - Σ' αγαπώ μωρό μου, του φώναξε

  • Ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά βρέθηκε σε εμφάνιση της τραγουδίστριας στη Μάλτα

Κέιτι Πέρι: Η αφιέρωση στον Τζάστιν Τριντό από τη σκηνή - Σ' αγαπώ μωρό μου, του φώναξε
Ιωάννα Μαρίνου
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Δημόσια εξέφρασε η Κέιτι Πέρι τα συναισθήματά της για τον Τζάστιν Τριντό κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στη Μάλτα, όταν του φώναξε από τη σκηνή «σ' αγαπώ μωρό μου».

O πρώην πρωθυπουργός του Καναδά βρέθηκε την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο μουσικό φεστιβάλ Isle of MTV, ανάμεσα στους θεατές της μεγάλης μουσικής διοργάνωσης.

Πριν ερμηνεύσει το τραγούδι «I’m His, He’s Mine», η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στον Τριντό από τη σκηνή, λέγοντας πως θέλει να του αφιερώσει το κομμάτι. «Θα αφιερώσω αυτό στο αγόρι μου. Αγαπώ όταν έρχεται στις συναυλίες μου, πάντα με κάνει τόσο χαρούμενη. Σ’ αγαπώ, μωρό μου», είπε.

Δείτε βίντεο


Η συναυλία της Κέιτι Πέρι στη Μάλτα προσέλκυσε περίπου 30.000 θεατές, με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά να παρακολουθεί την εμφάνισή της από ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της The Sun, ο πρώην Καναδός πρωθυπουργός έχει βρεθεί σε αρκετές εμφανίσεις της τραγουδίστριας κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής περιοδείας της.

Παράλληλα, το ίδιο μέσο υποστηρίζει, επικαλούμενο πηγή, ότι η νέα σχέση της τραγουδίστριας έχει επηρεάσει τη δημιουργία του επόμενου άλμπουμ της. Όπως αναφέρεται, η Πέρι έχει αφήσει πίσω της τα τραγούδια που σχετίζονται με τον χωρισμό της από τον Ορλάντο Μπλουμ και ετοιμάζει μουσική που αντικατοπτρίζει τη νέα περίοδο της ζωής της.

Φωτογραφία άρθρου: AP
Ιωάννα Μαρίνου
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