Ο χορός της Σοφίας Βεργκάρα με εφαρμοστό φόρεμα στη Μύκονο, δείτε βίντεο

Βεργκάρα εμφανίζεται να χορεύει σε γνωστό μαγαζί του νησιού με ένα φούξια, στράπλες φόρεμα. Στην παρέα της ήταν μεταξύ άλλων προσώπων, η Μαρίνα Βερνίκου. «Νύχτες στη Μύκονο» έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα της δημοσίευσής της στο Instagram.

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