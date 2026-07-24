Ο χορός της Σοφίας Βεργκάρα με εφαρμοστό φόρεμα στη Μύκονο, δείτε βίντεο
Ο χορός της Σοφίας Βεργκάρα με εφαρμοστό φόρεμα στη Μύκονο, δείτε βίντεο
Η ηθοποιός δημοσιεύει υλικό από τις διακοπές της στην Ελλάδα
Με ένα εφαρμοστό φόρεμα εμφανίστηκε να χορεύει η Σοφία Βεργκάρα σε μαγαζί της Μυκόνου.
Η 54χρονη ηθοποιός βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στην Ελλάδα, απολαμβάνοντας τις διακοπές της στο κυκλαδίτικο νησί. Ανάμεσα στο υλικό που δημοσιεύει στα social media από την καθημερινότητά της στη Μύκονο, την Παρασκευή 24 Ιουλίου ανάρτησε βίντεο και φωτογραφίες από τη βραδινή έξοδο που πραγματοποίησε την Πέμπτη.
Στο κλιπ, η Βεργκάρα εμφανίζεται να χορεύει σε γνωστό μαγαζί του νησιού με ένα φούξια, στράπλες φόρεμα. Στην παρέα της ήταν μεταξύ άλλων προσώπων, η Μαρίνα Βερνίκου. «Νύχτες στη Μύκονο» έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα της δημοσίευσής της στο Instagram.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η 54χρονη ηθοποιός βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στην Ελλάδα, απολαμβάνοντας τις διακοπές της στο κυκλαδίτικο νησί. Ανάμεσα στο υλικό που δημοσιεύει στα social media από την καθημερινότητά της στη Μύκονο, την Παρασκευή 24 Ιουλίου ανάρτησε βίντεο και φωτογραφίες από τη βραδινή έξοδο που πραγματοποίησε την Πέμπτη.
Στο κλιπ, η Βεργκάρα εμφανίζεται να χορεύει σε γνωστό μαγαζί του νησιού με ένα φούξια, στράπλες φόρεμα. Στην παρέα της ήταν μεταξύ άλλων προσώπων, η Μαρίνα Βερνίκου. «Νύχτες στη Μύκονο» έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα της δημοσίευσής της στο Instagram.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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