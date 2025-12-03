Αναστάσιος Ράμμος: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με την εγκυμονούσα σύντροφό του





εγκυμονούσα σύντροφό του έκανε ο Αναστάσιος Ράμμος , στην παρουσίαση του νέου του άλμπουμ.

Ο Αναστάσιος Ράμμος και η σύντροφός του, Έφη

Ο Αναστάσιος Ράμμος παρουσίασε το νέο του άλμπουμ «Δέκα» παρουσία συνεργατών και φίλων του.

Η βραδιά ξεκίνησε με τον συνιδρυτή και CEO της Panik, Γιώργο Αρσενάκο να δίνει στον καλλιτέχνη πλακέτες για τις πλατινένιες και χρυσές πωλήσεις των τραγουδιών «Σε Δύο Μόνο Μάτια» και «Ο,τι Κι Αν Κάνω».





Γιώργος Αρσενάκος ανέφερε:

«Ο Αναστάσιος είναι η απόδειξη ότι οι νέοι άνθρωποι μπορούν να φέρουν καινούρια μουσική ταυτότητα, να γίνουν οι καινούριοι μουσικοί ήρωες. Είναι ένας άνθρωπος που είναι πιστός. Η πίστη είναι το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει κατά την άποψη μου να διέπει έναν καλλιτέχνη».

Ο Αναστάσιος Ράμμος ευχαρίστησε προσωπικά τον Γιώργο Αρσενάκο και την Panik και σ

τη συνέχεια, πλαισιωμένος από τους μουσικούς του, παρουσίασε ζωντανά όλα τα τραγούδια του άλμπουμ «Δέκα».

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν άνθρωποι από τον χώρο της μουσικής όπως οι τραγουδιστές Ηλίας Βρεττός, Τάνια Μπρεάζου, Σωτήρης Γιαζιτζόγλου και Ανδρέας Βούλγαρης, το team της Panik Records, καθώς και συγγενικά και φιλικά πρόσωπα του τραγουδιστή, ο οποίος μάλιστα συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια καριέρας.

