Μιχάλης Χατζηγιάννης: Ακυρώθηκε εμφάνισή του λόγω προβλήματος υγείας
Μιχάλης Χατζηγιάννης: Ακυρώθηκε εμφάνισή του λόγω προβλήματος υγείας
Ο καλλιτέχνης είχε προγραμματίσει εμφάνιση σε μαγαζί στην παραλία των Αγίων Θεοδώρων
Λόγω προβλήματος υγείας ακυρώθηκε προγραμματισμένη εμφάνιση του Μιχάλη Χατζηγιάννη.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 24 Ιουλίου στα social media μαγαζιού στην παραλία των Αγίων Θεοδώρων, όπου θα τραγουδούσε ο καλλιτέχνης, έγινε γνωστό ότι τελικά δεν πραγματοποιηθεί το live του.
Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η ακύρωση οφείλεται σε πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του. Παράλληλα, οι διοργανωτές ενημέρωσαν, ότι όσοι έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια μπορούν να προχωρήσουν σε επιστροφή χρημάτων από το σημείο όπου έγινε η αγορά τους.
Όπως αναφέρεται: «Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι το live με τον Χατζηγιάννη ακυρώνεται, λόγω προβλήματος υγείας του καλλιτέχνη. Όσοι έχουν προμηθευτεί τα εισιτήριά τους, μπορούν να λάβουν επιστροφή χρημάτων από το κατάστημα που τα προμηθεύτηκαν. Ευχαριστούμε για την κατανόηση».
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Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 24 Ιουλίου στα social media μαγαζιού στην παραλία των Αγίων Θεοδώρων, όπου θα τραγουδούσε ο καλλιτέχνης, έγινε γνωστό ότι τελικά δεν πραγματοποιηθεί το live του.
Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η ακύρωση οφείλεται σε πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του. Παράλληλα, οι διοργανωτές ενημέρωσαν, ότι όσοι έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια μπορούν να προχωρήσουν σε επιστροφή χρημάτων από το σημείο όπου έγινε η αγορά τους.
Όπως αναφέρεται: «Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι το live με τον Χατζηγιάννη ακυρώνεται, λόγω προβλήματος υγείας του καλλιτέχνη. Όσοι έχουν προμηθευτεί τα εισιτήριά τους, μπορούν να λάβουν επιστροφή χρημάτων από το κατάστημα που τα προμηθεύτηκαν. Ευχαριστούμε για την κατανόηση».
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