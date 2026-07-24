Μιχάλης Χατζηγιάννης: Ακυρώθηκε εμφάνισή του λόγω προβλήματος υγείας





προγραμματισμένη εμφάνιση του Μιχάλη Χατζηγιάννη

πραγματοποιηθεί το live του.

Μιχάλης Χατζηγιάννης

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Λόγω προβλήματος υγείας ακυρώθηκεΣύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 24 Ιουλίου στα social media μαγαζιού στην παραλία των Αγίων Θεοδώρων, όπου θα τραγουδούσε ο καλλιτέχνης, έγινε γνωστό ότι τελικά δενΣύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η ακύρωση οφείλεται σε πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του. Παράλληλα, οι διοργανωτές ενημέρωσαν, ότι όσοι έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια μπορούν να προχωρήσουν σε επιστροφή χρημάτων από το σημείο όπου έγινε η αγορά τους.Όπως αναφέρεται:Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι το live με τον Χατζηγιάννη ακυρώνεται, λόγω προβλήματος υγείας του καλλιτέχνη. Όσοι έχουν προμηθευτεί τα εισιτήριά τους, μπορούν να λάβουν επιστροφή χρημάτωναπότο κατάστημα που τα προμηθεύτηκαν. Ευχαριστούμε για την κατανόηση»