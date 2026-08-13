Εκτροχιασμός τρένου στη νότια Αγγλία: Στους 11 οι τραυματίες, οι δύο σοβαρά

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Φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν συρμούς του βαγονιού να έχουν πέσει στο πλάι
Φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν συρμούς του βαγονιού να έχουν πέσει στο πλάι και επιβάτες μέσα, όπως και πάνω, σε αυτά.
Υπάρχουν αναφορές περίπου 40 εγκλωβιασμένους στους συρμούς. Η ανακοίνωση των Αρχών που δόθηκε στη δημοσιότητα γύρω στις 21:00 (ώρα Ελλάδος) επισημαίνει ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες στο σημείο.
🚨 PICTURED: Inside one of the overturned carriage from the Lewes train derailment pic.twitter.com/Kx3VYE7ueY— Politics UK (@PolitlcsUK) August 13, 2026
Major train derailment in Lewes, involving a derailed Southern train. #Lewes— Josh (@JoshR319) August 13, 2026
Hopefully there are no serious injuries onboard.
(Not my pics) pic.twitter.com/kxVWYa5eyd
@jamesjdunham here’s another photo of the train derail in Lewes area pic.twitter.com/8dCFBZiC07— llayzztv (@LLayzztv_) August 13, 2026
#Lewes Derailment pic.twitter.com/cObTfHVmSW— DAM (@crawmo) August 13, 2026
Major incident on the railway in Lewes area train derailed pic.twitter.com/2Qzn3hEAep— Sussex Traffic Watch (@SussexTW) August 13, 2026
Το περιστατικό συνέβη στις 15:54 (τοπική ώρα, 17:54 στην Ελλάδα).
Δείτε φωτογραφίες:
Εν τω μεταξύ κυκλοφορούν φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυο με τις γραμμές του τρένου παραμορφωμένες.
Σήμερα ήταν στη Βρετανία η πιο θερμή μέρα του φετινού καλοκαιριού, με θερμοκρασίες που έφταναν τοπικά ακόμη και τους 38 βαθμούς Κελσίου.
Multiple angles from the Lewes train derailment in Sussex appear to show a significantly bowed section of track beyond the end of the carriages pic.twitter.com/aOzroyUOWq— Henry Lloyd (@henryjlloyd) August 13, 2026
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