Εκτροχιασμός τρένου στη νότια Αγγλία: Στους 11 οι τραυματίες, οι δύο σοβαρά
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Εκτροχιασμός τρένου στη νότια Αγγλία: Στους 11 οι τραυματίες, οι δύο σοβαρά

Φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν συρμούς του βαγονιού να έχουν πέσει στο πλάι

Εκτροχιασμός τρένου στη νότια Αγγλία: Στους 11 οι τραυματίες, οι δύο σοβαρά
UPD: 7 ΣΧΟΛΙΑ
Επιβατικό τρένο εκτροχιάστηκε την Πέμπτη κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό του Λιους του ανατολικού Σάσεξ, στη νότια Αγγλία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν  11 άνθρωποι, από τους οποίους οι δύο σοβαρά.

Φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν συρμούς του βαγονιού να έχουν πέσει στο πλάι και επιβάτες μέσα, όπως και πάνω, σε αυτά.

Υπάρχουν αναφορές περίπου 40 εγκλωβιασμένους στους συρμούς. Η ανακοίνωση των Αρχών που δόθηκε στη δημοσιότητα γύρω στις 21:00 (ώρα Ελλάδος) επισημαίνει ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες στο σημείο.



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Εκτροχιασμός τρένου στη νότια Αγγλία: Στους 11 οι τραυματίες, οι δύο σοβαρά


Το περιστατικό συνέβη στις 15:54 (τοπική ώρα, 17:54 στην Ελλάδα). 

Δείτε φωτογραφίες:

Εκτροχιασμός τρένου στη νότια Αγγλία: Στους 11 οι τραυματίες, οι δύο σοβαρά
Εκτροχιασμός τρένου στη νότια Αγγλία: Στους 11 οι τραυματίες, οι δύο σοβαρά
Εκτροχιασμός τρένου στη νότια Αγγλία: Στους 11 οι τραυματίες, οι δύο σοβαρά
Εκτροχιασμός τρένου στη νότια Αγγλία: Στους 11 οι τραυματίες, οι δύο σοβαρά

Εν τω μεταξύ κυκλοφορούν φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυο με τις γραμμές του τρένου παραμορφωμένες.

Σήμερα  ήταν στη Βρετανία η πιο θερμή μέρα του φετινού καλοκαιριού, με θερμοκρασίες που έφταναν τοπικά ακόμη και τους 38 βαθμούς Κελσίου.

UPD: 7 ΣΧΟΛΙΑ

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