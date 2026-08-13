Εκτροχιασμός τρένου στη νότια Αγγλία: Στους 11 οι τραυματίες, οι δύο σοβαρά

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Επιβατικό τρένο εκτροχιάστηκε την Πέμπτη κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό του Λιους του ανατολικού Σάσεξ, στη νότια Αγγλία, με αποτέλεσμαΦωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν συρμούς του βαγονιού να έχουν πέσει στο πλάι και επιβάτες μέσα, όπως και πάνω, σε αυτά.Υπάρχουν αναφορές περίπου 40 εγκλωβιασμένους στους συρμούς. Η ανακοίνωση των Αρχών που δόθηκε στη δημοσιότητα γύρω στις 21:00 (ώρα Ελλάδος) επισημαίνει ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες στο σημείο.