Το αντίο της Φίνος Φιλμ στη Μαίρη Λίντα: Μια σπουδαία ερμηνεύτρια, με ξεχωριστό ταμπεραμέντο και μια φωνή που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι





Η ερμηνεύτρια



Λίγες ώρες μετά τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου της, η εταιρεία παραγωγής δημοσίευσε στα social media ένα αφιερωματικό βίντεο με απόσπασμα από την ερμηνεία της στο κομμάτι «Θάλασσα μόνο κι Ουρανός» στο πλευρό του Μανώλη Χιώτη.

Φίνος Φιλμ αποχαιρέτισε τη Μαίρη Λίντα , χαρακτηρίζοντάς τη σπουδαία ερμηνεύτρια ως ένα πρόσωπο με ξεχωριστό ταμπεραμέντο και φωνή που άφησε το στίγμα της στο ελληνικό τραγούδι.Η ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου σε ηλικία 91 ετών, στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια.Λίγες ώρες μετά τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου της, η εταιρεία παραγωγής δημοσίευσε στα social media ένα αφιερωματικό βίντεο με απόσπασμα από την ερμηνεία της στο κομμάτι «Θάλασσα μόνο κι Ουρανός» στο πλευρό του Μανώλη Χιώτη.

Η Φίνος Φιλμ εκτός από τη σπουδαία διαδρομή της Μαίρης Λίντα στο ελληνικό τραγούδι και τις αξέχαστες συμμετοχές της σε ταινίες του παλιού κινηματογράφου, στάθηκε και στη συνεργασία της με τον Μανώλη Χιώτη. Όπως αναγράφεται στη λεζάντα της δημοσίευσης στο Instagram: «Καλό ταξίδι στην αξεπέραστη Μαίρη Λίντα, που έφυγε σήμερα από τη ζωή. Μια σπουδαία ερμηνεύτρια, με ξεχωριστό ταμπεραμέντο και μια φωνή που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι. Μαζί με τον πρώτο της σύζυγο, τον θρυλικό Μανώλη Χιώτη, χάρισαν τη μουσική και τη φωνή τους σε δεκάδες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, ντύνοντας μερικές από τις πιο αγαπημένες στιγμές της μεγάλης οθόνης. Ανάμεσά τους οι ταινίες "Ο Ατσίδας", "Ο Δήμος απ’ τα Τρίκαλα", "Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης" και "Η Βίλλα των Οργίων". Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Αντίο, Μαίρη Λίντα. "Η ζωή έχει λουλούδια και αγκάθια. Δεν υπάρχει κάτι που δεν έκανα, δεν μου έλειψε τίποτα και τα έχω χαρεί όλα"».