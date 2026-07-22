Το αντίο της Φίνος Φιλμ στη Μαίρη Λίντα: Μια σπουδαία ερμηνεύτρια, με ξεχωριστό ταμπεραμέντο και μια φωνή που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι
Το αντίο της Φίνος Φιλμ στη Μαίρη Λίντα: Μια σπουδαία ερμηνεύτρια, με ξεχωριστό ταμπεραμέντο και μια φωνή που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι
Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού έφυγε από τη ζωή στα 91 της
Η Φίνος Φιλμ αποχαιρέτισε τη Μαίρη Λίντα, χαρακτηρίζοντάς τη σπουδαία ερμηνεύτρια ως ένα πρόσωπο με ξεχωριστό ταμπεραμέντο και φωνή που άφησε το στίγμα της στο ελληνικό τραγούδι.
Η ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου σε ηλικία 91 ετών, στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια.
Λίγες ώρες μετά τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου της, η εταιρεία παραγωγής δημοσίευσε στα social media ένα αφιερωματικό βίντεο με απόσπασμα από την ερμηνεία της στο κομμάτι «Θάλασσα μόνο κι Ουρανός» στο πλευρό του Μανώλη Χιώτη.
Η ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου σε ηλικία 91 ετών, στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια.
Λίγες ώρες μετά τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου της, η εταιρεία παραγωγής δημοσίευσε στα social media ένα αφιερωματικό βίντεο με απόσπασμα από την ερμηνεία της στο κομμάτι «Θάλασσα μόνο κι Ουρανός» στο πλευρό του Μανώλη Χιώτη.
Δείτε το βίντεο
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