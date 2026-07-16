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Η Δήμητρα Αλεξανδράκη δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στις Μαλδίβες: «Νιώθω ότι δεν μου λείπει απολύτως τίποτα»
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Δήμητρα Αλεξανδράκη Μαλδίβες

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στις Μαλδίβες: «Νιώθω ότι δεν μου λείπει απολύτως τίποτα»

Ένα ηλιοβασίλεμα, μια απέραντη γαλήνη και ο άνθρωπος που αγαπάω δίπλα μου, ανέφερε σε ανάρτησή της

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στις Μαλδίβες: «Νιώθω ότι δεν μου λείπει απολύτως τίποτα»
28 ΣΧΟΛΙΑ
Εικόνες από το ταξίδι της στις Μαλδίβες έδειξε στους διαδικτυακούς της ακόλουθους η Δήμητρα Αλεξανδράκη, δηλώνοντας παράλληλα ήρεμη και πλήρης. Το μοντέλο ταξίδεψε εκεί με τον σύντροφό της και γιόρτασε μαζί του τα γενέθλιά της.

Αφού δημοσίευσε στο Instagram μερικά στιγμιότυπα, με την ίδια να απολαμβάνει το ποτό της δίπλα σε εξωτική παραλία, περιέγραψε μια στιγμή πληρότητας. Έχοντας στο πλευρό της τον αγαπημένος της, και με φόντο το ηλιοβασίλεμα, ένιωσε γαλήνη και πληρότητα.

«Η πρώτη φωτογραφία δεν ήταν προσχεδιασμένη. Απλώς με κοίταξε και την τράβηξε. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, καμία από αυτές τις φωτογραφίες δεν θα μπορούσε ποτέ να αποτυπώσει αυτό που ένιωσα εκείνη τη στιγμή. Ένα ηλιοβασίλεμα στις Μαλδίβες, μια απέραντη γαλήνη και ο άνθρωπος που αγαπάω δίπλα μου», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

«Είναι από τις στιγμές που νιώθω ότι δεν μου λείπει απολύτως τίποτα και δεν θέλω τίποτα περισσότερο. Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό δεν σκεφτόμουν το χθες ούτε το αύριο. Σαν να σταμάτησε ο χρόνος. Σαν να ήμουν, έστω και για λίγο, εκτός γης. Αυτό το συναίσθημα δεν έχει τιμή. Αν το νιώσεις, θα καταλάβεις ότι αυτή είναι η πραγματική πολυτέλεια. Ευχαριστώ τον Θεό κάθε δευτερόλεπτο από μέσα μου», ανέφερε στη συνέχεια.

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε η Δήμητρα Αλεξανδράκη


Η Δήμητρα Αλεξανδράκη δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στις Μαλδίβες: «Νιώθω ότι δεν μου λείπει απολύτως τίποτα»
Η Δήμητρα Αλεξανδράκη δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στις Μαλδίβες: «Νιώθω ότι δεν μου λείπει απολύτως τίποτα»
28 ΣΧΟΛΙΑ

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