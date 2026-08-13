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Στον Ολυμπιακό ο Εντιαγέ για τα 2 επόμενα χρόνια
Στον Ολυμπιακό ο Εντιαγέ για τα 2 επόμενα χρόνια
Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν και επίσημα τη μεταγραφή του Σενεγαλέζου φόργουροντ
Παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Εμπαγιέ Εντιαγέ, με τους Πειραιώτς να ανακοινώνουν για τα δύο επόμενα χρόνια τον Σενεγαλέζο φόργουορντ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Mbaye Ndiaye. Ο Σενεγαλέζος φόργουορντ θα φορά την ερυθρόλευκη φανέλα για τα επόμενα 2 χρόνια.
Το who is who
Γεννήθηκε: 04/01/1999
Υπηκοότητα: Σενεγάλη
Ύψος: 2.04μ.
Θέση: Φόργουορντ
Προηγούμενες ομάδες
JL Bourg (2017–2020)
ADA Blois Basket (2020–2023)
ASVEL Basket (2023–2026)
Οι φετινοί αριθμοί του...
Αναλυτικά η ανακοίνωση: Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Mbaye Ndiaye. Ο Σενεγαλέζος φόργουορντ θα φορά την ερυθρόλευκη φανέλα για τα επόμενα 2 χρόνια.
Το who is who
Γεννήθηκε: 04/01/1999
Υπηκοότητα: Σενεγάλη
Ύψος: 2.04μ.
Θέση: Φόργουορντ
Προηγούμενες ομάδες
JL Bourg (2017–2020)
ADA Blois Basket (2020–2023)
ASVEL Basket (2023–2026)
Οι φετινοί αριθμοί του...
Τη σεζόν 2025-26 στην Ευρωλίγκα σε σύνολο 32 αγώνων είχε μέσο όρο 7.7 πόντους, 4.8 ριμπάουντ. 1.3 ασίστ 1.2 κλεψίματα και 1.4 κοψίματα. Στο γαλλικό πρωτάθλημα σε σύνολο 26 αγώνων είχε μέσο όρο 9.3 πόντους, 5.9 ριμπάουντ, 1.5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1.2 κοψίματα».
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