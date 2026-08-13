Στον Ολυμπιακό ο Εντιαγέ για τα 2 επόμενα χρόνια
SPORTS
Ολυμπιακός

Στον Ολυμπιακό ο Εντιαγέ για τα 2 επόμενα χρόνια

Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν και επίσημα τη μεταγραφή του Σενεγαλέζου φόργουροντ

Στον Ολυμπιακό ο Εντιαγέ για τα 2 επόμενα χρόνια
14 ΣΧΟΛΙΑ
Παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Εμπαγιέ Εντιαγέ, με τους Πειραιώτς να ανακοινώνουν για τα δύο επόμενα χρόνια τον Σενεγαλέζο φόργουορντ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Mbaye Ndiaye. Ο Σενεγαλέζος φόργουορντ θα φορά την ερυθρόλευκη φανέλα για τα επόμενα 2 χρόνια.

Το who is who

Γεννήθηκε: 04/01/1999

Υπηκοότητα: Σενεγάλη

Ύψος: 2.04μ.

Θέση: Φόργουορντ

Προηγούμενες ομάδες

Κλείσιμο
JL Bourg (2017–2020)

ADA Blois Basket (2020–2023)

ASVEL Basket (2023–2026)

Οι φετινοί αριθμοί του...

Τη σεζόν 2025-26 στην Ευρωλίγκα σε σύνολο 32 αγώνων είχε μέσο όρο 7.7 πόντους, 4.8 ριμπάουντ. 1.3 ασίστ 1.2 κλεψίματα και 1.4 κοψίματα. Στο γαλλικό πρωτάθλημα σε σύνολο 26 αγώνων είχε μέσο όρο 9.3 πόντους, 5.9 ριμπάουντ, 1.5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1.2 κοψίματα».
14 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης