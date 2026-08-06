Εντυπωσιακή Σάκκαρη στο Τορόντο: Νίκησε τη Σονμέζ και έκλεισε «ραντεβού» με την Γκοφ
SPORTS
Μαρία Σάκκαρη Τορόντο

Εντυπωσιακή Σάκκαρη στο Τορόντο: Νίκησε τη Σονμέζ και έκλεισε «ραντεβού» με την Γκοφ

Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 6-3, 6-2 και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του τουρνουά

Εντυπωσιακή Σάκκαρη στο Τορόντο: Νίκησε τη Σονμέζ και έκλεισε «ραντεβού» με την Γκοφ
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Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο τουρνουά του Τορόντο η Μαρία Σάκκαρη, καθώς ξεπέρασε με χαρακτηριστική άνεση το εμπόδιο της Ζεϊνέπ Σονμέζ. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 6-3, 6-2 στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης και εξασφάλισε την παρουσία της στη φάση των «32», όπου την περιμένει μία μεγάλη δοκιμασία απέναντι στην Κόκο Γκοφ.



Το ξεκίνημα του αγώνα δεν ήταν το ιδανικό για τη Σάκκαρη, καθώς η Σονμέζ μπήκε πιο δυνατά, εκμεταλλεύτηκε το πρώτο σέρβις γκέιμ της Ελληνίδας πρωταθλήτριας και με μπρέικ προηγήθηκε γρήγορα με 2-0. Η συνέχεια, όμως, ανήκε ολοκληρωτικά στη Σάκκαρη η οποία είναι στο Νο.29 του ταμπλό. Ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, πήρε τον έλεγχο των ράλι κι «έτρεξε» ένα εντυπωσιακό σερί πέντε διαδοχικών γκέιμ, με δύο μπρέικ στο διάστημα αυτό, μετατρέποντας το 0-2 σε 5-2.

Η αντίπαλός της απ’ την Τουρκία κατάφερε προσωρινά να καθυστερήσει το φινάλε, μειώνοντας σε 5-3. Ωστόσο, στο επόμενο γκέιμ η Σάκκαρη έδειξε ψυχραιμία. Παρότι έχασε τρία σετ πόιντ και χρειάστηκε να σβήσει ένα μπρέικ-πόιντ, έκλεισε το σετ με 6-3 και έκανε το πρώτο βήμα. Η Ελληνίδα ξεκίνησε ακόμη πιο αποφασιστικά στο δεύτερο σκέλος του αγώνα. Με μπρέικ στο πρώτο σέρβις γκέιμ της Σονμέζ πήρε από νωρίς προβάδισμα με 2-0, βάζοντας τις βάσεις για να τελειώσει γρήγορα την υπόθεση πρόκριση.

Η Τουρκάλα μείωσε προσωρινά σε 2-1, όμως η Σάκκαρη δεν της άφησε κανένα περιθώριο να επιστρέψει. Με νέο σερί τριών γκέιμ ξέφυγε με 5-1 και βρέθηκε μία ανάσα από τη νίκη. Η Σονμέζ κατάφερε μόνο να περιορίσει προσωρινά την έκταση της διαφοράς, μειώνοντας σε 5-2 και σώζοντας παράλληλα δύο ματς πόιντς. Στο αμέσως επόμενο γκέιμ, ωστόσο, η Σάκκαρη ολοκλήρωσε χωρίς δυσκολία την αποστολή της, διαμόρφωσε το τελικό 6-2 και «σφράγισε» το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του τουρνουά, όπου θα βρει απέναντί της την Κόκο Γκοφ.

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