Ο Τζο Τζόνας αποκάλυψε ότι οδηγήθηκε στην ψυχοθεραπεία λόγω της απογοητευτικής πορείας του πρώτου του σόλο άλμπουμ
Ο Τζο Τζόνας αποκάλυψε ότι οδηγήθηκε στην ψυχοθεραπεία λόγω της απογοητευτικής πορείας του πρώτου του σόλο άλμπουμ
Δεν πήγε τόσο καλά όσο πίστευα γιατί τότε ό,τι άγγιζαν οι Jonas Brothers γινόταν χρυσός, άρχισα να παθαίνω κρίσεις πανικού, εξομολογήθηκε
Τον λόγο που οδηγήθηκε στην ψυχοθεραπεία μοιράστηκε ο Τζο Τζόνας. Ο τραγουδιστής και άλλοτε μέλος των Jonas Brothers εξομολογήθηκε ότι όλα ξεκίνησαν λόγω της περιορισμένης επιτυχίας του πρώτου προσωπικού του άλμπουμ, «Fastlife», το 2011. Τότε έκαναν την εμφάνισή τους κρίσεις πανικού.
«Δεν πήγε τόσο καλά όσο πίστευα ότι θα πήγαινε, γιατί τότε ό,τι άγγιζαν οι Jonas Brothers γινόταν, κατά κάποιον τρόπο, χρυσός. Γινόταν νούμερο ένα και ακολουθούσε μια περιοδεία με όλα τα εισιτήρια εξαντλημένα. Κυκλοφόρησα, λοιπόν, κάτι μόνος μου και νομίζω ότι είχα πολύ υψηλές προσδοκίες επιτυχίας χωρίς εσάς», είπε αναφερόμενος στο άλμπουμ.
«Και αυτό ήταν σημαντικό για εμένα. Κάτι βαθιά μέσα μου έλεγε: “Αν το καταφέρω, τότε έχω αξία”. Είναι προφανές, λοιπόν, ότι υπήρχε μια λανθασμένη σύνδεση σε όλο αυτό», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Το «Fastlife» έφτασε στο νούμερο 15 του Billboard 200 μετά την κυκλοφορία του. Στο άλμπουμ περιλαμβανόταν το τραγούδι «See No More», το οποίο έφτασε έως την 92η θέση του Billboard Hot 100.
«Άρχισα να παθαίνω κρίσεις πανικού και να νιώθω σωματικούς πόνους. Πήγαινα αρκετά συχνά στον γιατρό και έκανα πλήρεις εξετάσεις και αιματολογικούς ελέγχους», θυμήθηκε ο Τζο Τζόνας. Ο γιατρός του κατέληξε ότι ήταν σωματικά καλά και τον ρώτησε αν θα ήταν διατεθειμένος να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία. «Του απάντησα: “Δεν χρειάζομαι ψυχοθεραπευτή. Γιατί να χρειάζομαι ψυχοθεραπευτή;”».
Τελικά, όμως, όπως λέει σήμερα, η ψυχοθεραπεία αποδείχθηκε απαραίτητη. «Άρχισα να συνδέω τα κομμάτια και συνειδητοποίησα ότι το μοναδικό πράγμα που με έκανε να αισθάνομαι καλύτερα —ζούσα τότε στη Νέα Υόρκη— ήταν να παίρνω το ποδήλατό μου και να κάνω βόλτες όλη την ημέρα, ώστε να μην μπορώ να βρίσκομαι στο κινητό, να σκρολάρω, να διαβάζω σχόλια ή να βλέπω τι συνέβαινε με το άλμπουμ», είπε.
«Νομίζω ότι το να μπορώ απλώς να βρίσκομαι έξω και να αποσπώ την προσοχή μου βοηθούσε, αλλά στην πραγματικότητα εξακολουθούσα να τρέχω μακριά από το πρόβλημα. Τελικά μίλησα σε κάποιον και, αφού έκλαιγα επί μία ώρα προσπαθώντας να απαντήσω στην πρώτη ερώτηση, κατάλαβα πόσο σπουδαίο ήταν», συνέχισε.
Ο τραγουδιστής τόνισε επίσης πόσο σημαντική παρέμεινε η ψυχοθεραπεία στη ζωή του. «Σίγουρα θα μπορούσα να είμαι πιο συνεπής, αλλά με βοήθησε πάρα πολύ εκείνη την περίοδο», δήλωσε. «Με έχει βοηθήσει και σε άλλες μεγάλες καταστάσεις που έχω περάσει στη ζωή μου, απλώς και μόνο επειδή μπορούσα να μιλήσω με έναν επαγγελματία».
Κλείνοντας, επισήμανε τι διαφορετικό προσφέρει ένας ψυχολόγος από την οικογένεια και τους φίλους. «Οι φίλοι είναι υπέροχοι, η οικογένεια είναι υπέροχη, αλλά είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει κάποιος που μπορεί να σε ακούσει και να σου θέσει ερωτήσεις μέσα σε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
«Δεν πήγε τόσο καλά όσο πίστευα ότι θα πήγαινε, γιατί τότε ό,τι άγγιζαν οι Jonas Brothers γινόταν, κατά κάποιον τρόπο, χρυσός. Γινόταν νούμερο ένα και ακολουθούσε μια περιοδεία με όλα τα εισιτήρια εξαντλημένα. Κυκλοφόρησα, λοιπόν, κάτι μόνος μου και νομίζω ότι είχα πολύ υψηλές προσδοκίες επιτυχίας χωρίς εσάς», είπε αναφερόμενος στο άλμπουμ.
«Και αυτό ήταν σημαντικό για εμένα. Κάτι βαθιά μέσα μου έλεγε: “Αν το καταφέρω, τότε έχω αξία”. Είναι προφανές, λοιπόν, ότι υπήρχε μια λανθασμένη σύνδεση σε όλο αυτό», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Το «Fastlife» έφτασε στο νούμερο 15 του Billboard 200 μετά την κυκλοφορία του. Στο άλμπουμ περιλαμβανόταν το τραγούδι «See No More», το οποίο έφτασε έως την 92η θέση του Billboard Hot 100.
«Άρχισα να παθαίνω κρίσεις πανικού και να νιώθω σωματικούς πόνους. Πήγαινα αρκετά συχνά στον γιατρό και έκανα πλήρεις εξετάσεις και αιματολογικούς ελέγχους», θυμήθηκε ο Τζο Τζόνας. Ο γιατρός του κατέληξε ότι ήταν σωματικά καλά και τον ρώτησε αν θα ήταν διατεθειμένος να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία. «Του απάντησα: “Δεν χρειάζομαι ψυχοθεραπευτή. Γιατί να χρειάζομαι ψυχοθεραπευτή;”».
Joe Jonas Says His First Solo Album’s Poor Sales Led Him to Therapy After Experiencing Panic Attacks https://t.co/QJWMBzQvTo— People (@people) August 5, 2026
«Νομίζω ότι το να μπορώ απλώς να βρίσκομαι έξω και να αποσπώ την προσοχή μου βοηθούσε, αλλά στην πραγματικότητα εξακολουθούσα να τρέχω μακριά από το πρόβλημα. Τελικά μίλησα σε κάποιον και, αφού έκλαιγα επί μία ώρα προσπαθώντας να απαντήσω στην πρώτη ερώτηση, κατάλαβα πόσο σπουδαίο ήταν», συνέχισε.
Ο τραγουδιστής τόνισε επίσης πόσο σημαντική παρέμεινε η ψυχοθεραπεία στη ζωή του. «Σίγουρα θα μπορούσα να είμαι πιο συνεπής, αλλά με βοήθησε πάρα πολύ εκείνη την περίοδο», δήλωσε. «Με έχει βοηθήσει και σε άλλες μεγάλες καταστάσεις που έχω περάσει στη ζωή μου, απλώς και μόνο επειδή μπορούσα να μιλήσω με έναν επαγγελματία».
Κλείνοντας, επισήμανε τι διαφορετικό προσφέρει ένας ψυχολόγος από την οικογένεια και τους φίλους. «Οι φίλοι είναι υπέροχοι, η οικογένεια είναι υπέροχη, αλλά είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει κάποιος που μπορεί να σε ακούσει και να σου θέσει ερωτήσεις μέσα σε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
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