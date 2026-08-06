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Στροφή του Ισραήλ στη Λατινική Αμερική: Περιοδεία Σάαρ σε Ισημερινό και Κολομβία
Στροφή του Ισραήλ στη Λατινική Αμερική: Περιοδεία Σάαρ σε Ισημερινό και Κολομβία
Το Τελ Αβίβ επιδιώκει να ενισχύσει τις σχέσεις του με κυβερνήσεις της δεξιάς στην περιοχή
Ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας Γεδεών Σάαρ αναχώρησε χθες Τετάρτη για περιοδεία του στον Ισημερινό και στην Κολομβία, καθώς η κυβέρνηση της χώρας του ενισχύει τους δεσμούς της με κράτη της Λατινικής Αμερικής όπου κυβερνά η δεξιά.
Ο Σάαρ είναι ο πρώτος υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ που θα επισκεφτεί τον Ισημερινό τα τελευταία 44 χρόνια.
Αναμένεται εξάλλου να είναι παρών αύριο στην τελετή ορκωμοσίας του νέου προέδρου της Κολομβίας Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, ο οποίος ανήκει στη λεγόμενη σκληρή δεξιά.
Συζήτησε πρόσφατα με τη νέα πρόεδρο της δεξιάς στο Περού, την Κέικο Φουχιμόρι.
«Χάρη σε αποφασιστικές και συστηματικές διπλωματικές προσπάθειες, καταφέραμε να ενισχύσουμε και να ανανεώσουμε τις σχέσεις του Ισραήλ με πολλές χώρες σε όλη τη Λατινική Αμερική», ανέφερε με ικανοποίηση ο κ. Σάαρ.
Ο Κολομβιανός εκλεγμένος πρόεδρος, σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του να μεταφέρει την πρεσβεία της Κολομβίας από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ -- σπάνια χειρονομία σε διεθνές επίπεδο, στην οποία μέχρι σήμερα έχουν προχωρήσει μόνο οι ΗΠΑ και συγκριτικά λιγοστοί σύμμαχοί τους.
Ο απερχόμενος σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο διέκοψε το 2024 τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, εξαιτίας του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.
Το Ισραήλ κατέλαβε το ανατολικό τμήμα της Ιερουσαλήμ το 1967 και έκτοτε το προσάρτησε, προτού ανακηρύξει την πόλη στο σύνολό της αιώνα και αδιαίρετη πρωτεύουσά του. Η διεθνής κοινότητα ουδέποτε αναγνώρισε την προσάρτηση και θεωρεί την ανατολική Ιερουσαλήμ κατεχόμενο έδαφος.
Η Αργεντινή του Χαβιέρ Μιλέι, άλλου αφοσιωμένου συμμάχου του Ισραήλ του Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει επίσης υποσχεθεί να προχωρήσει στη μετεγκατάσταση της πρεσβείας της χώρας.
Η μεταφορά όμως δεν έχει γίνει· ο λόγος είναι, κατά δημοσιεύματα του ισραηλινού Τύπου, διμερής διένεξη εξαιτίας εξερεύνησης για κοιτάσματα πετρελαίου που εννοεί να διεξαγάγει ισραηλινή εταιρεία στις Μαλβίνες, νήσους που η Αργεντινή διεκδικεί από τη Βρετανία, όπου είναι γνωστές με την ονομασία Φόκλαντς.
Οι θεωρούμενες από την ισραηλινή κυβέρνηση ως διπλωματικές επιτυχίες της στη Λατινική Αμερική καταγράφονται καθώς παραμένει αντιμέτωπη με σφοδρές επικρίσεις σε διεθνές επίπεδο, ιδίως εξαιτίας του τρόπου που διεξήγαγε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας από τον Οκτώβριο του 2023.
Ο Σάαρ είναι ο πρώτος υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ που θα επισκεφτεί τον Ισημερινό τα τελευταία 44 χρόνια.
Agradezco al Presidente de Ecuador, @DanielNoboaOk, por su invitación y por la excelente reunión de hoy en Quito, junto al Canciller @robertokuryec.— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) August 5, 2026
El Presidente Noboa es un líder decidido y dinámico, que enfrenta enormes desafíos, y es también un verdadero amigo de Israel.… pic.twitter.com/gZX9twokq6
Αναμένεται εξάλλου να είναι παρών αύριο στην τελετή ορκωμοσίας του νέου προέδρου της Κολομβίας Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, ο οποίος ανήκει στη λεγόμενη σκληρή δεξιά.
Συζήτησε πρόσφατα με τη νέα πρόεδρο της δεξιάς στο Περού, την Κέικο Φουχιμόρι.
«Χάρη σε αποφασιστικές και συστηματικές διπλωματικές προσπάθειες, καταφέραμε να ενισχύσουμε και να ανανεώσουμε τις σχέσεις του Ισραήλ με πολλές χώρες σε όλη τη Λατινική Αμερική», ανέφερε με ικανοποίηση ο κ. Σάαρ.
Ο Κολομβιανός εκλεγμένος πρόεδρος, σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του να μεταφέρει την πρεσβεία της Κολομβίας από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ -- σπάνια χειρονομία σε διεθνές επίπεδο, στην οποία μέχρι σήμερα έχουν προχωρήσει μόνο οι ΗΠΑ και συγκριτικά λιγοστοί σύμμαχοί τους.
Ο απερχόμενος σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο διέκοψε το 2024 τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, εξαιτίας του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.
Το Ισραήλ κατέλαβε το ανατολικό τμήμα της Ιερουσαλήμ το 1967 και έκτοτε το προσάρτησε, προτού ανακηρύξει την πόλη στο σύνολό της αιώνα και αδιαίρετη πρωτεύουσά του. Η διεθνής κοινότητα ουδέποτε αναγνώρισε την προσάρτηση και θεωρεί την ανατολική Ιερουσαλήμ κατεχόμενο έδαφος.
Η Αργεντινή του Χαβιέρ Μιλέι, άλλου αφοσιωμένου συμμάχου του Ισραήλ του Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει επίσης υποσχεθεί να προχωρήσει στη μετεγκατάσταση της πρεσβείας της χώρας.
Η μεταφορά όμως δεν έχει γίνει· ο λόγος είναι, κατά δημοσιεύματα του ισραηλινού Τύπου, διμερής διένεξη εξαιτίας εξερεύνησης για κοιτάσματα πετρελαίου που εννοεί να διεξαγάγει ισραηλινή εταιρεία στις Μαλβίνες, νήσους που η Αργεντινή διεκδικεί από τη Βρετανία, όπου είναι γνωστές με την ονομασία Φόκλαντς.
Οι θεωρούμενες από την ισραηλινή κυβέρνηση ως διπλωματικές επιτυχίες της στη Λατινική Αμερική καταγράφονται καθώς παραμένει αντιμέτωπη με σφοδρές επικρίσεις σε διεθνές επίπεδο, ιδίως εξαιτίας του τρόπου που διεξήγαγε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας από τον Οκτώβριο του 2023.
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