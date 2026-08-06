Συναγερμός στην Κολομβία πριν από την ορκωμοσία του νέου προέδρου: Φόβοι για τρομοκρατικές επιθέσεις
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Συναγερμός στην Κολομβία πριν από την ορκωμοσία του νέου προέδρου: Φόβοι για τρομοκρατικές επιθέσεις

Έντεκα χιλιάδες στρατιωτικοί αναπτύσσονται στην Κάλι, όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή παρουσία ξένων ηγετών

Συναγερμός στην Κολομβία πριν από την ορκωμοσία του νέου προέδρου: Φόβοι για τρομοκρατικές επιθέσεις
Η απερχόμενη κυβέρνηση της Κολομβίας προειδοποίησε χθες Τετάρτη εναντίον του κινδύνου να διαπραχτούν «τρομοκρατικές ενέργειες» κατά τη διάρκεια της τελετής ορκωμοσίας του εκλεγμένου νέου προέδρου, του Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, που προβλέπεται να γίνει αύριο στην Κάλι, πόλη στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας όπου πρόσφατα καταγράφτηκαν επιθέσεις ανταρτών.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος, που ανήκει στη λεγόμενη σκληρή δεξιά, απαίτησε από το κοινοβούλιο η τελετή να μην οργανωθεί στην πρωτεύουσα Μπογοτά, αλλά στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, όχι μακριά από περιοχές υπό τον έλεγχο μη κρατικών ένοπλων οργανώσεων.

Ο δε λα Εσπριέγια, 48 ετών, κέρδισε τις εκλογές τον Ιούνιο χάρη στις υποσχέσεις του πως θα εφαρμόσει σκληρή πολιτική έναντι των ένοπλων οργανώσεων που εμπλέκονται σε διακίνηση κοκαΐνης. Διεμήνυσε πως θα εξαπολύσει βομβαρδισμούς εναντίον τους με τη βοήθεια των ΗΠΑ.

Ο υπουργός Άμυνας της απερχόμενης κυβέρνησης είπε χθες ότι υπάρχει λανθάνουσα «απειλή» επιθέσεων την ημέρα της τελετής, στην οποία αναμένεται να παραβρεθούν δεκάδες ξένοι επίσημοι, ανάμεσά τους κάπου δέκα αρχηγοί κρατών.

Οι πρόεδροι της Αργεντινής, της Παραγουάης, της Χιλής και του Ισημερινού αναμένεται να είναι παρόντες, όπως και ο βασιλιάς της Ισπανίας Φίλιππος Στ΄, μεταξύ άλλων ξένων αντιπροσώπων.

«Είναι πολύ πιθανό οι εγκληματίες να αποπειραθούν να εμποδίσουν αυτή τη δημοκρατική διαδικασία με τρομοκρατικές ενέργειες», είπε ο Πέδρο Σάντσες στον ραδιοφωνικό σταθμό La FM.

Οι ένοπλες δυνάμεις αναπτύσσουν 11.000 στρατιωτικούς. Οι αρχές έχουν απαγορεύσει αυστηρά τις υπερπτήσεις drones στην πόλη και γειτονικές κοινότητες, καθώς αντάρτες χρησιμοποιούν μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα στα οποία τοποθετούν εκρηκτικά για να διαπράττουν επιθέσεις.

Η Κάλι βρίσκεται κοντά σε ορεινούς τομείς της νοτιοδυτικής Κολομβίας όπου εντοπίζονται μεγάλες καλλιέργειες κόκας, του φυτού τα φύλλα του οποίου αποτελούν τη βάση στη διαδικασία παρασκευής κοκαΐνης.

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Στον γειτονικό νομό Κάουκα δρα παράταξη διαφωνούντων της πρώην οργάνωσης ανταρτών FARC, με επικεφαλής τον αποκαλούμενο Ιβάν Μορδίσκο τον πλέον καταζητούμενο αντάρτη στην Κολομβία.

Αρχικά ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια σκόπευε η ορκωμοσία του να γίνει στην Κάουκα. Αναθεώρησε όμως την απόφαση, επικαλούμενος τις καιρικές συνθήκες.

Ο εκατομμυριούχος δικηγόρος και επιχειρηματίας, νέος στην πολιτική, υποστηρίζεται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ· εννοεί να διευρύνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον των ανταρτών, των παραστρατιωτικών και των διακινητών ναρκωτικών. Παρατηρητές και ειδικοί εκτιμούν ότι οι μη κρατικές ένοπλες οργανώσεις ενισχύθηκαν τα τελευταία χρόνια, εκμεταλλευόμενες τις προσπάθειες του απερχόμενου προέδρου Πέτρο να εξασφαλίσει την ειρήνη μέσω διαπραγματεύσεων.

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