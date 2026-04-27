Λευτέρης Πανταζής για Κόνι Μεταξά: Την περίοδο του κορονοϊού ήρθαμε κοντά, πέρασα μια οικογενειακή θύελλα αλλά τελείωσε
Το παιδί μου ήρθε κοντά μου γύρω στα 18 του, σχολίασε ο τραγουδιστής
Στην περίοδο του κορονοϊού, τότε που ήρθε πιο κοντά με την κόρη του, Κόνι Μεταξά αναφέρθηκε ο Λευτέρης Πανταζής, σχολιάζοντας ότι παρά την κρίση που πέρασε η σχέση τους, έχουν ξεπεραστεί όλες οι δυσκολίες.
Ο τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 27 Απριλίου, μιλώντας για τον χωρισμό του με τη Ζώζα Μεταξά και τα στάδια που πέρασε μέχρι να εξομαλυνθεί η επαφή με το παιδί του.
Όπως είπε ο Λευτέρης Πανταζής για την Κόνι Μεταξά: «Κάτι δεν πήγαινε καλά τότε με τη Ζώζα, χωρίσαμε όπως χωρίζουνε όλες οι οικογένειες, αλλά μείναμε αγαπημένοι. Το παιδί μου ήρθε κοντά μου γύρω στα 18 του. Μετά έφυγε Αμερική για σπουδές. Όταν γύρισε ασχολήθηκε πιο πολύ με αυτό που έμαθε στην Αμερική. Θέατρο, κινηματογράφος, σκηνοθεσία, κάνει διάφορα. Την περίοδο του κορονοϊού ήρθαμε κοντά, αγαπηθήκαμε, τσακωθήκαμε, δεν μιλάγαμε, τα ξαναβρίσκαμε, γιατί στο ίδιο σπίτι ήμασταν. Όλα αυτά δένουν μια σχέση, μια οικογένεια και είμαστε μία χαρά όλοι. Τα βρήκα με το παιδί, πέρασα μια οικογενειακή θύελλα, αλλά τώρα τελείωσε. Υπάρχει γαλήνη και αγάπη».
Σε άλλο σημείο, ο τραγουδιστής εξήγησε ποιο είναι το νόημα πίσω από το νέο κομμάτι με τίτλο «Κόρη μου»: «Νομίζω ότι βρήκα το ευαίσθητο σημείο της οικογένειας, γιατί είναι για το παιδί. Άλλο αν το έγραψα για την κόρη μου, είναι για το παιδί. Είναι για τη μάνα, είναι για τον πατέρα. Είναι για τη γιαγιά, τον παππού που μεγαλώνουν τα παιδιά μας, πολλές φορές που εμείς τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε, οι μαμάδες στη δουλειά και οι μπαμπάδες στη δουλειά. Είναι για τα παιδιά που δεν έχουν ζήσει τον πατέρα και τη μάνα».
