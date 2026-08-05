Ριάνα και ASAP Rocky: Σκανδάλισαν με τον προκλητικό δημόσιο «χορό» τους σε φεστιβάλ, δείτε βίντεο
Ριάνα και ASAP Rocky: Σκανδάλισαν με τον προκλητικό δημόσιο «χορό» τους σε φεστιβάλ, δείτε βίντεο
Η τραγουδίστρια έκανε twerking και ο σύντροφός της... ανταποκρίθηκε
Έναν αισθησιακό χορό χάρισε στον ASAP Rocky η Ριάνα, με τη στιγμή να καταγράφεται.
Το ζευγάρι βρίσκεται στα Μπαρμπάντος, τόπο καταγωγής της τραγουδίστριας. Αφού εκείνη έκλεψε τις εντυπώσεις στο φεστιβάλ Crop Over 2026 με την αποκαλυπτική αποκριάτικη στολή με κοψίματα που επέλεξε, ξεδίπλωσε τις χορευτικές της ικανότητες μπροστά στον σύντροφό της και πατέρα των παιδιών της.
Σε βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό με τους 145 εκατομμύρια ακόλουθους που διατηρεί στο Instagram, η Ριάνα φαίνεται να χορεύει αισθησιακά πάνω στον ράπερ. Στη συνέχεια συμμετέχει και εκείνος ενεργά, με τους δυο τους να τραβούν την προσοχή των παρευρισκομένων.
Δείτε βίντεο
Το ζευγάρι βρίσκεται στα Μπαρμπάντος, τόπο καταγωγής της τραγουδίστριας. Αφού εκείνη έκλεψε τις εντυπώσεις στο φεστιβάλ Crop Over 2026 με την αποκαλυπτική αποκριάτικη στολή με κοψίματα που επέλεξε, ξεδίπλωσε τις χορευτικές της ικανότητες μπροστά στον σύντροφό της και πατέρα των παιδιών της.
Σε βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό με τους 145 εκατομμύρια ακόλουθους που διατηρεί στο Instagram, η Ριάνα φαίνεται να χορεύει αισθησιακά πάνω στον ράπερ. Στη συνέχεια συμμετέχει και εκείνος ενεργά, με τους δυο τους να τραβούν την προσοχή των παρευρισκομένων.
Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα