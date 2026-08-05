Ευρυδίκη Βαλαβάνη για Γρηγόρη Μόργκαν: Ονειρευόμουν έναν άντρα σαν εσένα και τώρα είναι η πραγματική μου ζωή
Ευρυδίκη Βαλαβάνη για Γρηγόρη Μόργκαν: Ονειρευόμουν έναν άντρα σαν εσένα και τώρα είναι η πραγματική μου ζωή
Τελικά, τα όνειρα όντως γίνονται πραγματικότητα, έγραψε η αθλητικογράφος στο Instagram
Σε μια εξομολογητική ανάρτηση για τον Γρηγόρη Μόργκαν προχώρησε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Η αθλητικογράφος δήλωσε μέσα από τα social media πως περίμενε χρόνια να βρει έναν άντρα σαν εκείνον και ότι όσα ονειρευόταν έχουν πλέον πραγματοποιηθεί.
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram, στο οποίο ο σύζυγός της φαίνεται να κρατά τη σανίδα του surf, ενώ έχει μόλις βγει από τη θάλασσα.
«Πριν από χρόνια ονειρευόμουν μια αγάπη σαν κι αυτή, έναν άντρα σαν εσένα… και τώρα είναι η πραγματική μου ζωή», έγραψε η αθλητικογράφος πάνω στο βίντεο, ενώ στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της συμπλήρωσε: «Τελικά, τα όνειρα όντως γίνονται πραγματικότητα».
Η ανάρτηση της Ευρυδίκης Βαλαβάνη
Η σχέση της Ευρυδίκης Βαλαβάνη και του Γρηγόρη Μόργκαν μετρά τέσσερα περίπου χρόνια. Οι δυο τους παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2024 στα Χάνια και σχεδόν έναν χρόνο αργότερα και πιο συγκεκριμένα στις 31 Ιουλίου υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί. Τον περασμένο Ιούλιο το ζευγάρι βάφτισε τον γιο του, με νονά τη Γωγή Φαρμάκη. Το όνομα που του έδωσαν είναι Ιάσονας-Παναγιώτης.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram, στο οποίο ο σύζυγός της φαίνεται να κρατά τη σανίδα του surf, ενώ έχει μόλις βγει από τη θάλασσα.
«Πριν από χρόνια ονειρευόμουν μια αγάπη σαν κι αυτή, έναν άντρα σαν εσένα… και τώρα είναι η πραγματική μου ζωή», έγραψε η αθλητικογράφος πάνω στο βίντεο, ενώ στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της συμπλήρωσε: «Τελικά, τα όνειρα όντως γίνονται πραγματικότητα».
Η ανάρτηση της Ευρυδίκης Βαλαβάνη
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η σχέση της Ευρυδίκης Βαλαβάνη και του Γρηγόρη Μόργκαν μετρά τέσσερα περίπου χρόνια. Οι δυο τους παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2024 στα Χάνια και σχεδόν έναν χρόνο αργότερα και πιο συγκεκριμένα στις 31 Ιουλίου υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί. Τον περασμένο Ιούλιο το ζευγάρι βάφτισε τον γιο του, με νονά τη Γωγή Φαρμάκη. Το όνομα που του έδωσαν είναι Ιάσονας-Παναγιώτης.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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