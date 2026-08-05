Ευρυδίκη Βαλαβάνη για Γρηγόρη Μόργκαν: Ονειρευόμουν έναν άντρα σαν εσένα και τώρα είναι η πραγματική μου ζωή
GALA
Ευρυδίκη Βαλαβάνη Γρηγόρης Μόργκαν

Ευρυδίκη Βαλαβάνη για Γρηγόρη Μόργκαν: Ονειρευόμουν έναν άντρα σαν εσένα και τώρα είναι η πραγματική μου ζωή

Τελικά, τα όνειρα όντως γίνονται πραγματικότητα, έγραψε η αθλητικογράφος στο Instagram

Ευρυδίκη Βαλαβάνη για Γρηγόρη Μόργκαν: Ονειρευόμουν έναν άντρα σαν εσένα και τώρα είναι η πραγματική μου ζωή
4 ΣΧΟΛΙΑ
Σε μια εξομολογητική ανάρτηση για τον Γρηγόρη Μόργκαν προχώρησε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Η αθλητικογράφος δήλωσε μέσα από τα social media πως περίμενε χρόνια να βρει έναν άντρα σαν εκείνον και ότι όσα ονειρευόταν έχουν πλέον πραγματοποιηθεί.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram, στο οποίο ο σύζυγός της φαίνεται να κρατά τη σανίδα του surf, ενώ έχει μόλις βγει από τη θάλασσα.

«Πριν από χρόνια ονειρευόμουν μια αγάπη σαν κι αυτή, έναν άντρα σαν εσένα… και τώρα είναι η πραγματική μου ζωή», έγραψε η αθλητικογράφος πάνω στο βίντεο, ενώ στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της συμπλήρωσε: «Τελικά, τα όνειρα όντως γίνονται πραγματικότητα».

Η ανάρτηση της Ευρυδίκης Βαλαβάνη


Η σχέση της Ευρυδίκης Βαλαβάνη και του Γρηγόρη Μόργκαν μετρά τέσσερα περίπου χρόνια. Οι δυο τους παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2024 στα Χάνια και σχεδόν έναν χρόνο αργότερα και πιο συγκεκριμένα στις 31 Ιουλίου υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί. Τον περασμένο Ιούλιο το ζευγάρι βάφτισε τον γιο του, με νονά τη Γωγή Φαρμάκη. Το όνομα που του έδωσαν είναι Ιάσονας-Παναγιώτης.

Φωτογραφία:  NDPPHOTO
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Smart φοιτητική κατοικία στην καρδιά της Αθήνας

Η Smart φοιτητική κατοικία στην καρδιά της Αθήνας

Από τα πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα και το all-inclusive ενοίκιο μέχρι τις κοινότητες φοιτητών και την ψηφιακή διαχείριση της καθημερινότητας, η Unity Smart Living προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο να ζει κανείς τα φοιτητικά του χρόνια

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

14+1 λόγοι που αξίζει να ζήσεις το επετειακό τριήμερο των 15 χρόνων του Spetses Mini Marathon

Ένα φθινοπωρινό Σαββατοκύριακο στις Σπέτσες είναι αρκετό για να καταλάβεις γιατί χιλιάδες άνθρωποι επιστρέφουν ξανά και ξανά. Όχι μόνο για έναν αγώνα, αλλά για μια εμπειρία που έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς του αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης