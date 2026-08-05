Μπέλα Χαντίντ: Η επιτυχία σημαίνει κάτι εντελώς διαφορετικό για μένα σήμερα, τώρα όλα μοιάζουν πολύ πιο απλά
Μπέλα Χαντίντ: Η επιτυχία σημαίνει κάτι εντελώς διαφορετικό για μένα σήμερα, τώρα όλα μοιάζουν πολύ πιο απλά
Παλαιότερα πίστευα ότι είχε να κάνει με το να δουλεύεις συνεχώς, δήλωσε το 29χρονο μοντέλο
Τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται σήμερα την επιτυχία περιέγραψε η Μπέλα Χαντίντ. Το διάσημο μοντέλο εξήγησε ότι πλέον το να είναι κάποιος επιτυχημένος έχει άλλο νόημα για εκείνη.
Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Elle, η Χαντίντ μίλησε για τη νέα αντίληψη που έχει διαμορφώσει γύρω από την επιτυχία και για το πώς αυτή έχει εξελιχθεί τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.
Ενώ στο παρελθόν είχε συνδέσει τη συγκεκριμένη έννοια με την απόλυτη αφοσίωση στη δουλειά της, τώρα πια έχει αναθεωρήσει. Συγκεκριμένα, την έχει ταυτίσει με απλά πραγμάτα: με τη φροντίδα του εαυτού της και τις στιγμές που περνάει με τους αγαπημένους της ανθρώπους, αφού επιτυχία είναι για την ίδια να απολαμβάνει τη ζωή της.
«Η επιτυχία σημαίνει κάτι εντελώς διαφορετικό για εμένα σήμερα απ’ ό,τι πριν από μερικά χρόνια», είπε αρχικά το 29χρονο μοντέλο. «Παλαιότερα πίστευα ότι είχε να κάνει με το να δουλεύεις συνεχώς, να λες πάντα “ναι” και να κυνηγάς αδιάκοπα το επόμενο πράγμα. Τώρα όλα μοιάζουν πολύ πιο απλά», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Σήμερα, επιτυχία για την Μπέλα Χαντίντ σημαίνει να ζει κανείς τη ζωή που θέλει. «Είναι το να έχεις τον χώρο να ξυπνάς και να απολαμβάνεις πραγματικά τη ζωή σου, να φροντίζεις τον εαυτό σου, να περνάς χρόνο με τους ανθρώπους που αγαπάς και να είσαι παρούσα στις στιγμές που έχουν σημασία. Όσο περισσότερο ακούω τον εαυτό μου και ζω με έναν τρόπο που αισθάνομαι ειλικρινής, τόσο πιο σταθερή και σίγουρη νιώθω», διευκρίνισε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Elle, η Χαντίντ μίλησε για τη νέα αντίληψη που έχει διαμορφώσει γύρω από την επιτυχία και για το πώς αυτή έχει εξελιχθεί τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.
Ενώ στο παρελθόν είχε συνδέσει τη συγκεκριμένη έννοια με την απόλυτη αφοσίωση στη δουλειά της, τώρα πια έχει αναθεωρήσει. Συγκεκριμένα, την έχει ταυτίσει με απλά πραγμάτα: με τη φροντίδα του εαυτού της και τις στιγμές που περνάει με τους αγαπημένους της ανθρώπους, αφού επιτυχία είναι για την ίδια να απολαμβάνει τη ζωή της.
«Η επιτυχία σημαίνει κάτι εντελώς διαφορετικό για εμένα σήμερα απ’ ό,τι πριν από μερικά χρόνια», είπε αρχικά το 29χρονο μοντέλο. «Παλαιότερα πίστευα ότι είχε να κάνει με το να δουλεύεις συνεχώς, να λες πάντα “ναι” και να κυνηγάς αδιάκοπα το επόμενο πράγμα. Τώρα όλα μοιάζουν πολύ πιο απλά», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Bella Hadid Explains Why ‘Success’ Means Something ‘Completely Different’ to Her Now https://t.co/bCFiZ5ArCq— People (@people) August 5, 2026
Φωτογραφία: Shutterstock
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