Σίντι Κρόφορντ: Είναι τιμή μου να μου λένε ότι μοιάζω στη μητέρα μου, είπε η κόρη της
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Σίντι Κρόφορντ Κάια Γκέρμπερ

Σίντι Κρόφορντ: Είναι τιμή μου να μου λένε ότι μοιάζω στη μητέρα μου, είπε η κόρη της

Σημαίνει πάρα πολλά για μένα, τόνισε η Κάια Γκέρμπερ, που ακολουθεί τα βήματα της μητέρας της στο μόντελινγκ

Σίντι Κρόφορντ: Είναι τιμή μου να μου λένε ότι μοιάζω στη μητέρα μου, είπε η κόρη της
Η Κάια Γκέρμπερ δήλώσε πως διαφωνεί έντονα με όσους τη χαρακτηρίζουν σωσία της μητέρας της. Παρόλα αυτά, παραδέχτηκε ότι αισθάνεται ιδιαίτερα κολακευμένη από τη σύγκριση.

«Μιλώντας σοβαρά, είναι τιμή όταν οι άνθρωποι μου λένε ότι μοιάζω στη μητέρα μου. Μακάρι να της έμοιαζα. Νομίζω ότι ακόμη και στις καλύτερες ημέρες μου δεν την πλησιάζω», δήλωσε. «Σημαίνει, όμως, πάρα πολλά για μένα. Πιστεύω ότι είναι η πιο όμορφη γυναίκα, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά», ανέφερε σε συνέντευξή της στο Yahoo! Entertainment η Κάια Γκέρμπερ, που ακολουθεί τα βήματα της μητέρας της στον χώρο της μόδας. «Οπότε, αν υπάρχει οποιοσδήποτε τρόπος με τον οποίο θυμίζω σε κάποιον εκείνη, είναι το μεγαλύτερο κομπλιμέντο», πρόσθεσε.

Σε συνέντευξή της τον περασμένο Ιανουάριο, η Κάια Γκέρμπερ είχε περιγράψει πώς ήταν να μεγαλώνει έχοντας ως μητέρα τη Σίντι Κρόφορντ και μεταξύ άλλων είχε δηλώσει ευλογημένη που μέσα στην οικογένειά της δεν κυριαρχούσε η ντροπή για το γυμνό γυναικείο σώμα.

Μιλώντας στο Harper’s Bazaar, η Γκέρμπερ είχε εξηγήσει ότι μεγαλώνοντας βίωνε αυτές τις εικόνες ως κάτι ενδυναμωτικό. «Για μένα ήταν καλλιτεχνικές. Δεν ήταν χυδαίες, δεν υπήρχε αντικειμενοποίηση», είχε πει χαρακτηριστικά. Μάλιστα είχε προσθέσει ότι το να μεγαλώνει βλέποντας αυτές τις φωτογραφίες ήταν «δώρο, το να μεγαλώνεις σε ένα σπίτι χωρίς ντροπή για το γυναικείο σώμα».

Αναφερόμενη γενικά στα παιδικά της χρόνια, το μοντέλι είχε εξομολογηθεί ότι τα πρώτα της χρόνια ήταν «αρκετά απομονωμένα», αλλά «με έναν πραγματικά καλό τρόπο», σημειώνοντας ότι ήταν «όσο πιο φυσιολογικά γινόταν». «Πήγαινα πάντα σε δημόσιο σχολείο. Έκανα θέατρο. Συμμετείχα σε κάθε θεατρική παράσταση της κοινότητας. Ήμουν στη χορωδία. Έκανα ρεσιτάλ τραγουδιού. Χόρευα», είχε αναφέρει.

Φωτογραφία: Shutterstock

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