Φτάνει αύριο στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για τη Marfin - Πάει στον εισαγγελέα την Παρασκευή
ΕΛΛΑΔΑ
Marfin Εμπρησμός Βρετανία

Φτάνει αύριο στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για τη Marfin - Πάει στον εισαγγελέα την Παρασκευή

Η 46χρονη εκδίδεται στην Ελλάδα από τη Βρετανία, δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά του αιτήματος έκδοσης των ελληνικών Αρχών

Φτάνει αύριο στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για τη Marfin - Πάει στον εισαγγελέα την Παρασκευή
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Στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσει αύριο η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φονικού εμπρησμού της Marfin το 2010, μετά την έκδοσή της από τις βρετανικές Αρχές, που έκαναν δεκτό το ελληνικό αίτημα. Η γυναίκα δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά της έκδοσής της. 

Σημειώνεται ότι η γυναίκα συνελήφθη στις 13 Ιουλίου, στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου, μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Interpol από τις ελληνικές Αρχές.

Η γυναίκα αναμένεται να οδηγηθεί την Παρασκευή ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή, από τον οποίο εκτιμάται ότι θα ζητήσει και θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν προφυλακιστεί οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες των διωκτικών Αρχών συνεχίζονται, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη όλων των προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν στην ομάδα που έδρασε κατά την ημέρα της πολύνεκρης επίθεσης στη Marfin.
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