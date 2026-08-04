Στην Αθήνα ο Μίλαν Βιτάλις, για να τελειώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ
Στην Αθήνα ο Μίλαν Βιτάλις, για να τελειώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ
Ο Ούγγρος χαφ θα υπογράψει με την Ένωση συμβόλαιο για τα επόμενα τέσσερα χρόνια
Στην Ελλάδα βρίσκεται από το βράδυ της Τρίτης (4/8) ο Μίλαν Βιτάλις προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ.
Ο Ούγγρος διεθνής θα περάσει αύριο Τετάρτη (5/8) τις ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιό του, που θα έχει διάρκεια τεσσάρων ετών.
Η ΑΕΚ και η ομάδα του Βιτάλις η Γκιορ τα έχουν βρει σε όλα, σε μεταγραφή που θα πάει σε ένα ποσό κοντά στα 2,5 εκατομμύρια. Ο 24χρονος διεθνής κεντρικός χαφ κατέκτησε πέρυσι το πρωτάθλημα Ουγγαρίας με την Γκιορ.
Θα μπει άμεσα στις προπονήσεις του Μάρκο Νίκολιτς με το βλέμμα και στα πλέι οφ του Champions League.
Ο Ούγγρος διεθνής θα περάσει αύριο Τετάρτη (5/8) τις ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιό του, που θα έχει διάρκεια τεσσάρων ετών.
Η ΑΕΚ και η ομάδα του Βιτάλις η Γκιορ τα έχουν βρει σε όλα, σε μεταγραφή που θα πάει σε ένα ποσό κοντά στα 2,5 εκατομμύρια. Ο 24χρονος διεθνής κεντρικός χαφ κατέκτησε πέρυσι το πρωτάθλημα Ουγγαρίας με την Γκιορ.
Θα μπει άμεσα στις προπονήσεις του Μάρκο Νίκολιτς με το βλέμμα και στα πλέι οφ του Champions League.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα