Η Μόνικα Μπαρμπάρο αποθεώνει τον Άντριου Γκάρφιλντ: Είναι ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς μας
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Άντριου Γκάρφιλντ Μόνικα Μπαρμπάρο

Η Μόνικα Μπαρμπάρο αποθεώνει τον Άντριου Γκάρφιλντ: Είναι ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς μας

Έμαθα πολλά από τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει το υλικό και χτίζει έναν χαρακτήρα, πρόσθεσε η ηθοποιός για τη συνεργασία με τον σύντροφό της

Η Μόνικα Μπαρμπάρο αποθεώνει τον Άντριου Γκάρφιλντ: Είναι ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς μας
Μια σπάνια αναφορά στον Άντριου Γκάρφιλντ έκανε η Μόνικα Μπαρμπάρο, αποθεώνοντας μάλιστα για το υποκριτικό του ταλέντο.

Η 36χρονη ηθοποιός μίλησε για την εμπειρία της από τη συνεργασία της στην επερχόμενη ταινία «Artificial» με τον 42χρονο Γκάρφιλντ, με τον οποίο είναι ζευγάρι πάνω από έναν χρόνο.

Στο «Artificial», ο Γκάρφιλντ υποδύεται τον διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI, Σαμ Άλτμαν. Η ταινία επικεντρώνεται στα γεγονότα του 2023, όταν ο Άλτμαν απομακρύνθηκε από την εταιρεία και επανήλθε στη θέση του λίγες ημέρες αργότερα. Η Μπαρμπάρο υποδύεται τη Μίρα Μουράτι, η οποία τότε κατείχε τη θέση της επικεφαλής τεχνολογίας της OpenAI.

«Είναι ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του, της γενιάς μας», είπε η Μπαρμπάρο για τον σύντροφό της. «Έμαθα πολλά από τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει το υλικό και χτίζει έναν χαρακτήρα και αισθάνθηκα πολύ τυχερή που μπόρεσα να το παρακολουθήσω αυτό σε πραγματικό χρόνο», τόνισε.

Όπως ανέφερε στο περιοδικό, η συνεργασία της με τον Γκάρφιλντ την έκανε να αισθανθεί ότι έπρεπε να αποδείξει την αξία της στις κοινές σκηνές τους. «Σκέφτηκα: “Ωχ, πρέπει πραγματικά να ανεβάσω το επίπεδό μου και να βεβαιωθώ ότι είμαι μια σωστή και αντάξια παρτενέρ στη σκηνή”», πρόσθεσε η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός.

Η Μπαρμπάρο και ο Γκάρφιλντ ήρθαν κοντά Φεβρουάριο του 2025. Πρόσφατα οι δύο ηθοποιοί απαθανατίστηκαν χέρι-χέρι στο πάρτι που ακολούθησε μετά την πρεμιέρα της νέας της ταινίας «One Night Only».

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