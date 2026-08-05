Αρραβωνιάστηκε η κόρη του Τζέιμι Όλιβερ: «Χαίρομαι τόσο πολύ και για τους δυο σας», δήλωσε ο σεφ
Αρραβωνιάστηκε η κόρη του Τζέιμι Όλιβερ: «Χαίρομαι τόσο πολύ και για τους δυο σας», δήλωσε ο σεφ
Ο Όλιβερ και η σύζυγός του έκαναν γνωστή την είδηση μέσα από τα social media
Η κόρη του Τζέιμι Όλιβερ αρραβωνιάστηκε, με τους γονείς της να κάνουν γνωστή την ευχάριστη είδηση μέσα από τα social media.
Ο Όλιβερ αναδημοσίευσε μια φωτογραφία από βίντεο που είχε ανεβάσει στο Instagram η σύζυγός του, Τζουλς, στην οποία ο σύντροφος της κόρης του, Μπεν Νιούμαν, εμφανίζεται να κάνει πρόταση γάμου στην Πόπι Χάνι, με θέα στη θάλασσα, την ώρα του ηλιοβασιλέματος.
«Ο αρραβώνας της Πόπι», έγραψε πάνω στη φωτογραφία. «Το κοριτσάκι μου, η Πόπι, και ο Μπεν. Χαίρομαι τόσο πολύ και για τους δυο σας. Τι υπέροχη στιγμή». Στη συνέχεια, ο σεφ δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει χαμογελαστόςΟ σεφ και η σύζυγός του έκαναν γνωστή την είδηση μέσα από τα social media μαζί με τη σύζυγό του και την κόρη τους.
Η ανάρτηση του Τζέιμι Όλιβερ
Το αρχικό βίντεο της Τζουλς περιλάμβανε φωτογραφίες της Πόπι Χάνι και του συντρόφου της να χαμογελούν μαζί, ενώ εκείνη έδειχνε στην κάμερα το δαχτυλίδι των αρραβώνων της. Υπήρχαν επίσης στιγμιότυπα του ζευγαριού στην παραλία, καθώς και φωτογραφία της Πόπι να κάθεται μόνη της δίπλα στη θάλασσα, με το χέρι υψωμένο για να δείξει το μονόπετρο. Σε άλλο απόσπασμα, η Πόπι Χάνι εμφανιζόταν να γιορτάζει στο σπίτι μαζί με την οικογένειά της μετά τον αρραβώνα.
«Πιθανότατα ένα από τα αγαπημένα μου βίντεο μέχρι σήμερα», έγραψε η Τζουλς στη λεζάντα. «Το πρώτο μας μωρό, η Πόπι Χάνι, παντρεύεται. Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι, περήφανοι και ευτυχισμένοι. Μπεν, όλοι σε λατρεύουμε», ανέφερε απευθυνόμενη στον μελλοντικό γαμπρό της.
«Πού να ήξερα, όταν μετακομίζαμε την Ποπ στο δεύτερο σπίτι της στο πανεπιστήμιο και εγώ ίδρωνα συναρμολογώντας την παπουτσοθήκη σου, ότι εσύ έδειχνες τόσο αφηρημένη εξαιτίας του αγοριού που μόλις είχε μετακομίσει στο διπλανό σπίτι», συνέχισε. «Πέντε χρόνια αργότερα, είχες βρει την αδελφή ψυχή σου. Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι για το επόμενο κεφάλαιο. Σε αγαπώ», πρόσθεσε.
Ο Όλιβερ αναδημοσίευσε μια φωτογραφία από βίντεο που είχε ανεβάσει στο Instagram η σύζυγός του, Τζουλς, στην οποία ο σύντροφος της κόρης του, Μπεν Νιούμαν, εμφανίζεται να κάνει πρόταση γάμου στην Πόπι Χάνι, με θέα στη θάλασσα, την ώρα του ηλιοβασιλέματος.
«Ο αρραβώνας της Πόπι», έγραψε πάνω στη φωτογραφία. «Το κοριτσάκι μου, η Πόπι, και ο Μπεν. Χαίρομαι τόσο πολύ και για τους δυο σας. Τι υπέροχη στιγμή». Στη συνέχεια, ο σεφ δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει χαμογελαστόςΟ σεφ και η σύζυγός του έκαναν γνωστή την είδηση μέσα από τα social media μαζί με τη σύζυγό του και την κόρη τους.
Η ανάρτηση του Τζέιμι Όλιβερ
Το αρχικό βίντεο της Τζουλς περιλάμβανε φωτογραφίες της Πόπι Χάνι και του συντρόφου της να χαμογελούν μαζί, ενώ εκείνη έδειχνε στην κάμερα το δαχτυλίδι των αρραβώνων της. Υπήρχαν επίσης στιγμιότυπα του ζευγαριού στην παραλία, καθώς και φωτογραφία της Πόπι να κάθεται μόνη της δίπλα στη θάλασσα, με το χέρι υψωμένο για να δείξει το μονόπετρο. Σε άλλο απόσπασμα, η Πόπι Χάνι εμφανιζόταν να γιορτάζει στο σπίτι μαζί με την οικογένειά της μετά τον αρραβώνα.
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«Πιθανότατα ένα από τα αγαπημένα μου βίντεο μέχρι σήμερα», έγραψε η Τζουλς στη λεζάντα. «Το πρώτο μας μωρό, η Πόπι Χάνι, παντρεύεται. Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι, περήφανοι και ευτυχισμένοι. Μπεν, όλοι σε λατρεύουμε», ανέφερε απευθυνόμενη στον μελλοντικό γαμπρό της.
«Πού να ήξερα, όταν μετακομίζαμε την Ποπ στο δεύτερο σπίτι της στο πανεπιστήμιο και εγώ ίδρωνα συναρμολογώντας την παπουτσοθήκη σου, ότι εσύ έδειχνες τόσο αφηρημένη εξαιτίας του αγοριού που μόλις είχε μετακομίσει στο διπλανό σπίτι», συνέχισε. «Πέντε χρόνια αργότερα, είχες βρει την αδελφή ψυχή σου. Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι για το επόμενο κεφάλαιο. Σε αγαπώ», πρόσθεσε.
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