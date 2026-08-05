Αρραβωνιάστηκε η κόρη του Τζέιμι Όλιβερ: «Χαίρομαι τόσο πολύ και για τους δυο σας», δήλωσε ο σεφ
GALA
Τζέιμι Όλιβερ Κόρη Αρραβώνας

Αρραβωνιάστηκε η κόρη του Τζέιμι Όλιβερ: «Χαίρομαι τόσο πολύ και για τους δυο σας», δήλωσε ο σεφ

Ο Όλιβερ και η σύζυγός του έκαναν γνωστή την είδηση μέσα από τα social media

Αρραβωνιάστηκε η κόρη του Τζέιμι Όλιβερ: «Χαίρομαι τόσο πολύ και για τους δυο σας», δήλωσε ο σεφ
Η κόρη του Τζέιμι Όλιβερ αρραβωνιάστηκε, με τους γονείς της να κάνουν γνωστή την ευχάριστη είδηση μέσα από τα social media.

Ο Όλιβερ αναδημοσίευσε μια φωτογραφία από βίντεο που είχε ανεβάσει στο Instagram η σύζυγός του, Τζουλς, στην οποία ο σύντροφος της κόρης του, Μπεν Νιούμαν, εμφανίζεται να κάνει πρόταση γάμου στην Πόπι Χάνι, με θέα στη θάλασσα, την ώρα του ηλιοβασιλέματος.

«Ο αρραβώνας της Πόπι», έγραψε πάνω στη φωτογραφία. «Το κοριτσάκι μου, η Πόπι, και ο Μπεν. Χαίρομαι τόσο πολύ και για τους δυο σας. Τι υπέροχη στιγμή». Στη συνέχεια, ο σεφ δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει χαμογελαστόςΟ σεφ και η σύζυγός του έκαναν γνωστή την είδηση μέσα από τα social media μαζί με τη σύζυγό του και την κόρη τους.

Η ανάρτηση του Τζέιμι Όλιβερ

καταγραφη_2

Το αρχικό βίντεο της Τζουλς περιλάμβανε φωτογραφίες της Πόπι Χάνι και του συντρόφου της να χαμογελούν μαζί, ενώ εκείνη έδειχνε στην κάμερα το δαχτυλίδι των αρραβώνων της. Υπήρχαν επίσης στιγμιότυπα του ζευγαριού στην παραλία, καθώς και φωτογραφία της Πόπι να κάθεται μόνη της δίπλα στη θάλασσα, με το χέρι υψωμένο για να δείξει το μονόπετρο. Σε άλλο απόσπασμα, η Πόπι Χάνι εμφανιζόταν να γιορτάζει στο σπίτι μαζί με την οικογένειά της μετά τον αρραβώνα.


«Πιθανότατα ένα από τα αγαπημένα μου βίντεο μέχρι σήμερα», έγραψε η Τζουλς στη λεζάντα. «Το πρώτο μας μωρό, η Πόπι Χάνι, παντρεύεται. Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι, περήφανοι και ευτυχισμένοι. Μπεν, όλοι σε λατρεύουμε», ανέφερε απευθυνόμενη στον μελλοντικό γαμπρό της.

«Πού να ήξερα, όταν μετακομίζαμε την Ποπ στο δεύτερο σπίτι της στο πανεπιστήμιο και εγώ ίδρωνα συναρμολογώντας την παπουτσοθήκη σου, ότι εσύ έδειχνες τόσο αφηρημένη εξαιτίας του αγοριού που μόλις είχε μετακομίσει στο διπλανό σπίτι», συνέχισε. «Πέντε χρόνια αργότερα, είχες βρει την αδελφή ψυχή σου. Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι για το επόμενο κεφάλαιο. Σε αγαπώ», πρόσθεσε.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Smart φοιτητική κατοικία στην καρδιά της Αθήνας

Η Smart φοιτητική κατοικία στην καρδιά της Αθήνας

Από τα πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα και το all-inclusive ενοίκιο μέχρι τις κοινότητες φοιτητών και την ψηφιακή διαχείριση της καθημερινότητας, η Unity Smart Living προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο να ζει κανείς τα φοιτητικά του χρόνια

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

14+1 λόγοι που αξίζει να ζήσεις το επετειακό τριήμερο των 15 χρόνων του Spetses Mini Marathon

Ένα φθινοπωρινό Σαββατοκύριακο στις Σπέτσες είναι αρκετό για να καταλάβεις γιατί χιλιάδες άνθρωποι επιστρέφουν ξανά και ξανά. Όχι μόνο για έναν αγώνα, αλλά για μια εμπειρία που έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς του αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης