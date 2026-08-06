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Εντοπίστηκαν 40 μετανάστες νότια της Ιεράπετρας
Εντοπίστηκαν 40 μετανάστες νότια της Ιεράπετρας
Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι - Επιχείρηση του Λιμενικού με τη συνδρομή της Frontex
Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 40 μεταναστών πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, οι 40 αλλοδαποί εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας από εναέριο μέσο της Frontex.
Υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής τους από ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή αλιευτικού σκάφους.
Οι 40 μετανάστες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, οι 40 αλλοδαποί εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας από εναέριο μέσο της Frontex.
Υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής τους από ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή αλιευτικού σκάφους.
Οι 40 μετανάστες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας.
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