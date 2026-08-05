Γεωργιάδης για τα «πράσινα σπιτάκια»: Η γραμματέας Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ έκρινε ότι όλα έγιναν σύννομα - «Δεν είναι πόρισμα η γνωμοδότηση» απαντά η ίδια
«Ο πανικός είναι κακός σύμβουλος, στο ΠΑΣΟΚ μπερδεύουν το Zastava με το Mercedes» λέει ο υπουργός Υγείας - Επίθεση Τσουκαλά σε Γεωργιάδη: Εξυπηρετείτε συμφέροντα
Ειδικότερα, σε ανάρτησή του κ. Γεωργιάδης αναφέρει ότι είχε ζητήσει από το ΠΑΣΟΚ να διευκρινίσει αν εξακολουθεί να υιοθετεί όσα έχουν ειπωθεί για τα «πράσινα σπιτάκια», σημειώνοντας ότι δεν υπήρξε, όπως υποστηρίζει, απάντηση από την πλευρά του κόμματος. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η υπηρεσία του ΕΣΠΑ, μετά την παραλαβή της πρώτης έκθεσης της ΕΔΕΛ, ζήτησε γνωμοδότηση από ανεξάρτητη εμπειρογνώμονα, καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία –όπως αναφέρει– καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι σχετικές διαδικασίες έγιναν σύννομα και προς όφελος του Δημοσίου.
«Η γνωμοδότηση όχι μόνον καταλήγει στο ότι όλα έχουν γίνει καλώς και σύννομα και συμφέροντα για το Δημόσιο, αλλά καταλογίζει ποινικές και αστικές ευθύνες στην ΕΔΕΛ και στους υπαλλήλους που συνέταξαν την σχετική έκθεση κατά της εταιρείας Texan» τονίζει χαρακτηριστικά.
Στην ίδια ανάρτηση, ο υπουργός επισημαίνει ότι η γνωμοδότηση υπογράφεται από την Κωνσταντίνα Γεωργάκη, την οποία χαρακτηρίζει νυν Γραμματέα Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ. Με αφορμή αυτό, κάνει λόγο για αντίφαση ανάμεσα στις δημόσιες τοποθετήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και στο περιεχόμενο της συγκεκριμένης γνωμοδότησης, καλώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να αποσύρει το σχετικό βίντεο που έχει δημοσιοποιήσει.
Αναλυτικά η ανάρτηση Γεωργιάδη:
Είχα από το πρωί ζητήσει από το @pasok και τον @androulakisnick να μου απαντήσουν στο εάν επιμένει ο κύριος Πρόεδρος, στο βίντεο που ανέβασε και στις δηλώσεις του για τα «πράσινα σπιτάκια» ή αν θα ήθελε να κατεβάσει το σχετικό βίντεο. Δεν έχει υπάρξει εκ μέρους τους καμμία… pic.twitter.com/7t7VnnmXA2— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 5, 2026
Είχα από το πρωί ζητήσει από το @pasok και τον @androulakisnick να μου απαντήσουν στο εάν επιμένει ο κύριος Πρόεδρος, στο βίντεο που ανέβασε και στις δηλώσεις του για τα «πράσινα σπιτάκια» ή αν θα ήθελε να κατεβάσει το σχετικό βίντεο.
Δεν έχει υπάρξει εκ μέρους τους καμμία απολύτως αντίδραση, πράγμα περίεργο αν σκεφθείτε ότι για μένα βγάζουν συνήθως 5 ανακοινώσεις ημερησίως, από τα γυαλιά μου, μέχρι τι ρούχα φοράω…αφού λοιπόν δεν απαντούν αυτοί, ας το κάνω εγώ.
Στο βίντεο που ακολουθεί εξηγώ αναλυτικά το τί βρήκα. Η υπηρεσία του ΕΣΠΑ όταν παρέλαβε την πρώτη έκθεση της ΕΔΕΛ, από όπου και ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με το δήθεν «σκάνδαλο», ζήτησε και έλαβε γνωμοδότηση από ανεξάρτητη εμπειρογνώμονα καθηγήτρια του ΑΠΘ. Η γνωμοδότηση όχι μόνον καταλήγει στο ότι όλα έχουν γίνει καλώς και σύννομα και συμφέροντα για το Δημόσιο, αλλά καταλογίζει ποινικές και αστικές ευθύνες στην ΕΔΕΛ και στους υπαλλήλους που συνέταξαν την σχετική έκθεση κατά της εταιρίας Texan.
Και τώρα θα μου πείτε, το ΠΑΣΟΚ γιατί να απαντήσει; Διότι η εμπειρογνώμονας αυτή, τα συμπεράσματα της οποίας σας παραθέτω σε φωτό εδώ, ονομάζεται Κων/να Γεωργάκη και εκτός από το πλούσιο επιστημονικό της βιογραφικό είναι η νυν -φαντάζομαι όχι και αύριο- Γραμματέας Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ….
Δηλαδή ο κ. Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μιλάει για «σκάνδαλο» και η Γραμματέας Θεσμών και Διαφάνειάς του λέει ότι όσοι υιοθετούν αυτό το πόρισμα διαπράττουν ποινικό αδίκημα….
Κύριε Πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ μήπως θα θέλατε τώρα να κατεβάσετε το σχετικό σας βίντεο και να είστε από εδώ και μπρος λίγο πιο προσεκτικός;…εν ανάγκη συμβουλευτείτε την Γραμματέα σας….
Υγ. από την σφραγίδα της κας Γεωργάκη, όπως εμφανίζεται στην έκθεση, έχω αφαιρέσει τα τηλέφωνα, το μέιλ και την διεύθυνση της, λόγω προσωπικών δεδομένων.
ΠΑΣΟΚ: Η γνωμοδότηση δεν είναι πόρισμα, ούτε αξιολόγηση νομιμότηταςΤο ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του κατηγορεί τον κ. Γεωργιάδη ότι «σκοπίμως προσπαθεί να μπερδέψει την κοινή γνώμη» και πως επιχειρεί να αντικαταστήσει την ουσία με επικοινωνιακά τεχνάσματα. Όπως ισχυρίζεται η Χ. Τρικούπη η γνωμοδότηση στην οποία αναφέρεται ο υπουργός Υγείας «δεν αποτελεί ούτε πόρισμα για την υπόθεση Texan ούτε αξιολόγηση της νομιμότητας της συγκεκριμένης σύμβασης». Υποστηρίζει δε ότι «οι αναφορές σε αστική, ποινική ή πειθαρχική ευθύνη δεν αποτελούν διαπίστωση ότι κάποιος υπέχει ή δεν υπέχει τέτοια ευθύνη στην υπόθεση Texan. Περιγράφουν το ισχύον νομικό καθεστώς, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως ακριβώς συμβαίνει σε κάθε νομική γνωμοδότηση που αναλύει τις έννομες συνέπειες πιθανών διοικητικών ενεργειών».
Τσουκαλάς σε Γεωργιάδη: Λειτουργείς ως αγγελιοφόρος μηνυμάτων οικονομικών συμφερόντων
Απαντώντας στον Άδωνι Γεωργιάδη, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε πως «το μόνο που νοιάζει τον κ. Γεωργιάδη είναι να κατέβει το video του Νίκου Ανδρουλάκη για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. «Ο κ. Γεωργιάδης παρακαλεί μάταια. Δυστυχώς για αυτόν δεν θα του κάνουμε το χατίρι. Δεν θα σταματήσουμε. Είναι λυπηρό ένας Υπουργός να λειτουργεί σαν αγγελιοφόρος μηνυμάτων οικονομικών συμφερόντων» υποστηρίζει ο κ. Τσουκαλάς.
Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ καλεί τον υπουργό Υγείας να απαντήσει για τον έλεγχο που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για την παύση υποστήριξης της λειτουργίας των σπιτιών ανακύκλωσης μετά τον έλεγχο.
Η ανάρτηση Τσουκαλά:
«Απ' ό,τι καταλάβαμε το μόνο που νοιάζει τον κ. Γεωργιάδη είναι να κατέβει το video του Νίκου Ανδρουλάκη για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Το μόνο που τον νοιάζει, είναι να σταματήσει η δημόσια συζήτηση ώστε να μην ταράζουμε την ευδαιμονία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και των κολλητών της, που εξυπηρετεί. Γιατί τόσο άγχος, κ. Γεωργιάδη, μπροστά στη διαφάνεια και τη λογοδοσία;
Ο κ. Γεωργιάδης παρακαλεί μάταια. Δυστυχώς για αυτόν δεν θα του κάνουμε το χατίρι. Δεν θα σταματήσουμε.
Είναι λυπηρό ένας Υπουργός να λειτουργεί σαν αγγελιοφόρος μηνυμάτων οικονομικών συμφερόντων.
Και τώρα ας μιλήσουμε σοβαρά:
Τι έχει να πει ο Υπουργός για τον έλεγχο που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία;
Τι έχει να πει για την παύση υποστήριξης της λειτουργίας των σπιτιών ανακύκλωσης μετά τον έλεγχο;
Θα απαντήσει επί της ουσίας ή θα πετάει τη μπάλα στην εξέδρα;»
Γεωργιάδης: Ο πανικός είναι κακός σύμβουλος, στο ΠΑΣΟΚ μπερδεύουν το Zastava με το Mercedes
Ο Άδωνις Γεωργιάδης επανήλθε στο θέμα, απαντώντας στον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι ο πανικός είναι πολύ κακός σύμβουλος. «Στο ΠΑΣΟΚ μπερδεύουν τα μηχανήματα ανακύκλωσης που είναι αποκλειστικά εσωτερικού χώρου (που είναι χαμηλότερου κόστους) από τα μηχανήματα ανακύκλωσης εξωτερικού χώρου» γράφει ο υπουργός Υγείας και προσθέτει σκωπτικά:
Η νέα ανάρτηση Γεωργιάδη
«Ο πανικός είναι πολύ κακός σύμβουλος. Στο @pasok πάλι μπερδεύουν τα μηχανήματα ανακύκλωσης που είναι αποκλειστικά εσωτερικού χώρου (που είναι χαμηλότερου κόστους) από τα μηχανήματα ανακύκλωσης εξωτερικού χώρου.
Γιατί δεν ζητάνε από τη γραμματέα του Τομέα Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ να τους δείξει τις σελίδες 40, 57 και 58 της αρχικής Έκθεσης Ελέγχου της ΕΔΕΛ ;
Τους είπα στο βίντεο να μην μπερδεύουν το Zastava με το Mercedes. Πουθενά στον κόσμο κύριε Τσουκαλά δεν πωλούνται αυτά τα μηχανήματα με 60.000€ και αν νομίζετε ότι θα βρείτε, μπείτε στους νέους διαγωνισμούς ο ίδιος. Λοιπόν το ίδιο το πόρισμα της ΕΔΕΛ παραδέχεται ότι αυτά τα μηχανήματα που βρήκε σε αυτές τις τιμές, δεν κάνουν την ίδια δουλειά και δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Παντού στον κόσμο αυτά τα μηχανήματα πωλούνται σε αυτές τις τιμές όσο και εδώ. Δύο εταιρίες παγκοσμίως τα πουλάνε και παντού δίνουν αυτές τις τιμές. Η σπέκουλα τελείωσε εδώ σήμερα και μας τα εξήγησε και η έκθεση της Grant Thornton και η ίδια η έκθεση της ΕΔΕΛ που σας παρουσιάζω κάτω να την διαβάσετε.
Η δε ανακοίνωση τους για να στηρίξουν την Γραμματέα Θεσμών και Διαφάνειάς τους είναι για τα πανηγύρια. Η κα Γεωργάκη δεν γνωμοδότησε γενικά για το τί προβλέπει ο Νόμος για το Ελεγκτικό Συνέδριο, αλλά ειδικά για το συγκεκριμένο πόρισμα της ΕΔΕΛ και για τα συγκεκριμένα «Πράσινα σπιτάκια». Άρα ας αφήσουν τις φαιδρότητες. Κρατάνε την γραμματέα τους, δικαίωμά τους, άρα δέχονται και το πόρισμα της και σταματούν τις καταγγελίες κατά του εαυτού τους.
Υγ. Κατεβάστε επιτέλους το βίντεο σας @androulakisnick μην αυτοεξευτελιζεστε άλλο!».
Ο πανικός είναι πολύ κακός σύμβουλος.— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 5, 2026
Στο @pasok πάλι μπερδεύουν τα μηχανήματα ανακύκλωσης που είναι αποκλειστικά εσωτερικού χώρου (που είναι χαμηλότερου κόστους) από τα μηχανήματα ανακύκλωσης εξωτερικού χώρου.
Γιατί δεν ζητάνε από τη γραμματέα του Τομέα Θεσμών και Διαφάνειας του… pic.twitter.com/dJcYafxhvJ
Γραμματέας Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ: Η γνωμοδότησή μου δεν αποτελεί πόρισμα
Λίγο αργότερα, η εν λόγω γραμματέας του Τομέα Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ Κωνσταντίνα Γεωργάκη, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία υποστηρίζει: «Προφανώς ο κ. Γεωργιάδης είτε δεν διάβασε το κείμενο της γνωμοδότησής μου, είτε το διάβασε και δεν το κατάλαβε, είτε το διάβασε, το κατάλαβε και επέλεξε να το παραποιήσει. Η τελευταία εκδοχή είναι και η πιο προβληματική». Υπόστηρίζει δε, ότι η γνωμοδότησή της, την οποία υπέγραψε τον Ιανουάριο του 2025, είναι απλώς μία νομική γνωμοδότηση: «Δεν αποτελεί πόρισμα «εμπειρογνώμονα» ότι «όλα έγιναν σωστά» στην υπόθεση της Texan, ούτε δικαστική απόφαση, ούτε διενεργεί η ίδια έλεγχο νομιμότητας οποιασδήποτε δημόσιας σύμβασης. Πολύ περισσότερο, δεν αποδίδει αστική, ποινική ή πειθαρχική ευθύνη σε οποιοδήποτε πρόσωπο».
Αναλυτικά η απάντηση της υπεύθυνης Τομέα Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ
«Προφανώς ο κ. Γεωργιάδης είτε δεν διάβασε το κείμενο της γνωμοδότησής μου, είτε το διάβασε και δεν το κατάλαβε, είτε το διάβασε, το κατάλαβε και επέλεξε να το παραποιήσει. Η τελευταία εκδοχή είναι και η πιο προβληματική.
Για να τον βοηθήσω:
Η γνωμοδότησή μου, την οποία υπέγραψα τον Ιανουάριο του 2025, είναι αυτό ακριβώς που δηλώνει ο τίτλος της: μία νομική γνωμοδότηση. Δεν αποτελεί πόρισμα «εμπειρογνώμονα» ότι «όλα έγιναν σωστά» στην υπόθεση της Texan, ούτε δικαστική απόφαση, ούτε διενεργεί η ίδια έλεγχο νομιμότητας οποιασδήποτε δημόσιας σύμβασης. Πολύ περισσότερο, δεν αποδίδει αστική, ποινική ή πειθαρχική ευθύνη σε οποιοδήποτε πρόσωπο.
Αρκεί να διαβάσει κανείς τις πρώτες σελίδες της. Εκεί διατυπώνονται με σαφήνεια τα νομικά ερωτήματα, στα οποία κλήθηκα να απαντήσω: ποια είναι τα όρια των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) και των ομάδων ελέγχου της, εάν η ΕΔΕΛ δεσμεύεται από τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εκδίδονται στο πλαίσιο του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας δημόσιας σύμβασης και ποιες είναι οι έννομες συνέπειες μιας ενδεχόμενης μη συμμόρφωσής της προς αυτές.
Η γνωμοδότηση απαντά αποκλειστικά στα παραπάνω νομικά ζητήματα. Αφετηρία της είναι ήδη εκδοθείσες αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο προσυμβατικού ελέγχου και αντικείμενό της η ερμηνεία, υπό το πρίσμα του διοικητικού δικαίου, των εννόμων συνεπειών που απορρέουν από αυτές για την ΕΔΕΛ.
Στην ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης συγχέει, προφανώς σκοπίμως, τρία διαφορετικά πράγματα: την κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την επιστημονική ερμηνεία μιας νομικής γνωμοδότησης και την πολιτική συζήτηση γύρω από τη σκοπιμότητα μιας συγκεκριμένης προμήθειας.
Ο προσυμβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αφορά αποκλειστικά στον έλεγχο της τήρησης των κανόνων νομιμότητας που διέπουν αμιγώς τη διαδικασία ανάθεσης μιας δημόσιας σύμβασης. Στο πλαίσιο αυτό, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν ασκεί δικαιοδοτική, αλλά αμιγώς διοικητική (ελεγκτική) λειτουργία. Δεν διεξάγει δίκη, δεν υποκαθίσταται στη δικαιοδοτική δικαιοδοσία των δικαστηρίων, ενώ οι αποφάσεις του δεν παράγουν δεδικασμένο. Στην ίδια κατεύθυνση, σε περιπτώσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν εξετάζει αν μια προμήθεια ήταν πολιτικά ή οικονομικά σκόπιμη ούτε αν αποτέλεσε την καλύτερη δυνατή επιλογή για το Δημόσιο. Αντίστοιχα, η γνωμοδότησή μου δεν κάνει τίποτε περισσότερο από το να αναλύει τις έννομες συνέπειες που, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, απορρέουν από μια τέτοια κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη Διοίκηση.
Για τον ίδιο λόγο, οι αναφορές σε ενδεχόμενη αστική, ποινική ή πειθαρχική ευθύνη των μελών της ΕΔΕΛ ή των ομάδων ελέγχου της δεν αποτελούν διαπίστωση ότι τέτοια ευθύνη υπάρχει ή όχι στη συγκεκριμένη υπόθεση. Αποτελούν την απάντηση στο νομικό ερώτημα ποιες αστικές, ποινικές και πειθαρχικές συνέπειες προβλέπει εν γένει η έννομη τάξη για τα πρόσωπα αυτά, εφόσον συντρέξουν οι νόμιμες προς τούτο προϋποθέσεις.
Εν προκειμένω, ο κ. Γεωργιάδης αποσιωπά τα ερωτήματα, στα οποία απαντά η γνωμοδότηση, ενώ απομονώνει ορισμένα συμπεράσματα και επιχειρεί να τους αποδώσει περιεχόμενο που δεν έχουν. Πρόκειται για μια συνειδητή προσπάθεια δημιουργίας λανθασμένων εντυπώσεων, επικαλούμενος, μάλιστα, για τον σκοπό αυτό, όχι μόνο την ακαδημαϊκή μου ιδιότητα, αλλά και την προηγούμενη ιδιότητά μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδιότητα που είχα πάψει να διατηρώ πολύ πριν από τη σύνταξη της συγκεκριμένης γνωμοδότησης».
Γεωργιάδης: Κοιτάξτε πώς απαντά κάποιος όταν τον πιάνουν με τη γίδα στην πλάτηΟ Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε και σε αυτή την ανακοίνωση την οποία παρέθεσε ολόκληρη για να σχολιάσει: «Διαβάστε πώς είναι να γράφει κάποιος όταν τον έχουν πιάσει με την «γίδα στην πλάτη»».
Η ανάρτηση Γεωργιάδη:
«Διαβάστε πώς είναι να γράφει κάποιος όταν τον έχουν πιάσει με την «γίδα στην πλάτη»
Το 2025 χρονιά που έγινε Γραμματέας Θεσμών και Διαφάνειας του @pasok έκανε η κα Γεωργάκη την συγκεκριμένη γνωμοδότηση για το συγκεκριμένο θέμα. Τα Ελληνικά μου, πιστεύω και τα δικά σας είναι αρκετά για να καταλάβουνε τί ακριβώς έγραψε. Ιδού όλο της το κείμενο το αφήνω στην κρίση σας»
Διαβάστε πώς είναι να γράφει κάποιος όταν τον έχουν πιάσει με την «γίδα στην πλάτη»— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 5, 2026
Το 2025 χρονιά που έγινε Γραμματέας Θεσμών και Διαφάνειας του @pasok έκανε η κα Γεωργάκη την συγκεκριμένη γνωμοδότηση για το συγκεκριμένο θέμα. Τα Ελληνικά μου, πιστεύω και τα δικά σας είναι… pic.twitter.com/h8hB4DDpLB
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