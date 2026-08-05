Γεωργιάδης για τα «πράσινα σπιτάκια»: Η γραμματέας Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ έκρινε ότι όλα έγιναν σύννομα - «Δεν είναι πόρισμα η γνωμοδότηση» απαντά η ίδια

Γραμματέας Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ: Η γνωμοδότησή μου δεν αποτελεί πόρισμα

Γεωργιάδης: Κοιτάξτε πώς απαντά κάποιος όταν τον πιάνουν με τη γίδα στην πλάτη

«Τους είπα στο βίντεο να μην μπερδεύουν το Zastava με το Mercedes. Πουθενά στον κόσμο κύριε Τσουκαλά δεν πωλούνται αυτά τα μηχανήματα με 60.000€ και αν νομίζετε ότι θα βρείτε, μπείτε στους νέους διαγωνισμούς ο ίδιος».«Ο πανικός είναι πολύ κακός σύμβουλος. Στο @pasok πάλι μπερδεύουν τα μηχανήματα ανακύκλωσης που είναι αποκλειστικά εσωτερικού χώρου (που είναι χαμηλότερου κόστους) από τα μηχανήματα ανακύκλωσης εξωτερικού χώρου.Γιατί δεν ζητάνε από τη γραμματέα του Τομέα Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ να τους δείξει τις σελίδες 40, 57 και 58 της αρχικής Έκθεσης Ελέγχου της ΕΔΕΛ ;Τους είπα στο βίντεο να μην μπερδεύουν το Zastava με το Mercedes. Πουθενά στον κόσμο κύριε Τσουκαλά δεν πωλούνται αυτά τα μηχανήματα με 60.000€ και αν νομίζετε ότι θα βρείτε, μπείτε στους νέους διαγωνισμούς ο ίδιος. Λοιπόν το ίδιο το πόρισμα της ΕΔΕΛ παραδέχεται ότι αυτά τα μηχανήματα που βρήκε σε αυτές τις τιμές, δεν κάνουν την ίδια δουλειά και δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Παντού στον κόσμο αυτά τα μηχανήματα πωλούνται σε αυτές τις τιμές όσο και εδώ. Δύο εταιρίες παγκοσμίως τα πουλάνε και παντού δίνουν αυτές τις τιμές. Η σπέκουλα τελείωσε εδώ σήμερα και μας τα εξήγησε και η έκθεση της Grant Thornton και η ίδια η έκθεση της ΕΔΕΛ που σας παρουσιάζω κάτω να την διαβάσετε.Η δε ανακοίνωση τους για να στηρίξουν την Γραμματέα Θεσμών και Διαφάνειάς τους είναι για τα πανηγύρια. Η κα Γεωργάκη δεν γνωμοδότησε γενικά για το τί προβλέπει ο Νόμος για το Ελεγκτικό Συνέδριο, αλλά ειδικά για το συγκεκριμένο πόρισμα της ΕΔΕΛ και για τα συγκεκριμένα «Πράσινα σπιτάκια». Άρα ας αφήσουν τις φαιδρότητες. Κρατάνε την γραμματέα τους, δικαίωμά τους, άρα δέχονται και το πόρισμα της και σταματούν τις καταγγελίες κατά του εαυτού τους.Υγ. Κατεβάστε επιτέλους το βίντεο σας @androulakisnick μην αυτοεξευτελιζεστε άλλο!».Λίγο αργότερα, η εν λόγω γραμματέας του Τομέα Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία υποστηρίζει: «Προφανώς ο κ. Γεωργιάδης είτε δεν διάβασε το κείμενο της γνωμοδότησής μου, είτε το διάβασε και δεν το κατάλαβε, είτε το διάβασε, το κατάλαβε και επέλεξε να το παραποιήσει. Η τελευταία εκδοχή είναι και η πιο προβληματική». Υπόστηρίζει δε, ότι η γνωμοδότησή της, την οποία υπέγραψε τον Ιανουάριο του 2025, είναι απλώς μία νομική γνωμοδότηση: «Δεν αποτελεί πόρισμα «εμπειρογνώμονα» ότι «όλα έγιναν σωστά» στην υπόθεση της Texan, ούτε δικαστική απόφαση, ούτε διενεργεί η ίδια έλεγχο νομιμότητας οποιασδήποτε δημόσιας σύμβασης. Πολύ περισσότερο, δεν αποδίδει αστική, ποινική ή πειθαρχική ευθύνη σε οποιοδήποτε πρόσωπο».«Προφανώς ο κ. Γεωργιάδης είτε δεν διάβασε το κείμενο της γνωμοδότησής μου, είτε το διάβασε και δεν το κατάλαβε, είτε το διάβασε, το κατάλαβε και επέλεξε να το παραποιήσει. Η τελευταία εκδοχή είναι και η πιο προβληματική.Για να τον βοηθήσω:Η γνωμοδότησή μου, την οποία υπέγραψα τον Ιανουάριο του 2025, είναι αυτό ακριβώς που δηλώνει ο τίτλος της: μία νομική γνωμοδότηση. Δεν αποτελεί πόρισμα «εμπειρογνώμονα» ότι «όλα έγιναν σωστά» στην υπόθεση της Texan, ούτε δικαστική απόφαση, ούτε διενεργεί η ίδια έλεγχο νομιμότητας οποιασδήποτε δημόσιας σύμβασης. Πολύ περισσότερο, δεν αποδίδει αστική, ποινική ή πειθαρχική ευθύνη σε οποιοδήποτε πρόσωπο.Αρκεί να διαβάσει κανείς τις πρώτες σελίδες της. Εκεί διατυπώνονται με σαφήνεια τα νομικά ερωτήματα, στα οποία κλήθηκα να απαντήσω: ποια είναι τα όρια των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) και των ομάδων ελέγχου της, εάν η ΕΔΕΛ δεσμεύεται από τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εκδίδονται στο πλαίσιο του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας δημόσιας σύμβασης και ποιες είναι οι έννομες συνέπειες μιας ενδεχόμενης μη συμμόρφωσής της προς αυτές.Η γνωμοδότηση απαντά αποκλειστικά στα παραπάνω νομικά ζητήματα. Αφετηρία της είναι ήδη εκδοθείσες αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο προσυμβατικού ελέγχου και αντικείμενό της η ερμηνεία, υπό το πρίσμα του διοικητικού δικαίου, των εννόμων συνεπειών που απορρέουν από αυτές για την ΕΔΕΛ.Στην ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης συγχέει, προφανώς σκοπίμως, τρία διαφορετικά πράγματα: την κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την επιστημονική ερμηνεία μιας νομικής γνωμοδότησης και την πολιτική συζήτηση γύρω από τη σκοπιμότητα μιας συγκεκριμένης προμήθειας.Ο προσυμβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αφορά αποκλειστικά στον έλεγχο της τήρησης των κανόνων νομιμότητας που διέπουν αμιγώς τη διαδικασία ανάθεσης μιας δημόσιας σύμβασης. Στο πλαίσιο αυτό, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν ασκεί δικαιοδοτική, αλλά αμιγώς διοικητική (ελεγκτική) λειτουργία. Δεν διεξάγει δίκη, δεν υποκαθίσταται στη δικαιοδοτική δικαιοδοσία των δικαστηρίων, ενώ οι αποφάσεις του δεν παράγουν δεδικασμένο. Στην ίδια κατεύθυνση, σε περιπτώσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν εξετάζει αν μια προμήθεια ήταν πολιτικά ή οικονομικά σκόπιμη ούτε αν αποτέλεσε την καλύτερη δυνατή επιλογή για το Δημόσιο. Αντίστοιχα, η γνωμοδότησή μου δεν κάνει τίποτε περισσότερο από το να αναλύει τις έννομες συνέπειες που, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, απορρέουν από μια τέτοια κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη Διοίκηση.Για τον ίδιο λόγο, οι αναφορές σε ενδεχόμενη αστική, ποινική ή πειθαρχική ευθύνη των μελών της ΕΔΕΛ ή των ομάδων ελέγχου της δεν αποτελούν διαπίστωση ότι τέτοια ευθύνη υπάρχει ή όχι στη συγκεκριμένη υπόθεση. Αποτελούν την απάντηση στο νομικό ερώτημα ποιες αστικές, ποινικές και πειθαρχικές συνέπειες προβλέπει εν γένει η έννομη τάξη για τα πρόσωπα αυτά, εφόσον συντρέξουν οι νόμιμες προς τούτο προϋποθέσεις.Εν προκειμένω, ο κ. Γεωργιάδης αποσιωπά τα ερωτήματα, στα οποία απαντά η γνωμοδότηση, ενώ απομονώνει ορισμένα συμπεράσματα και επιχειρεί να τους αποδώσει περιεχόμενο που δεν έχουν. Πρόκειται για μια συνειδητή προσπάθεια δημιουργίας λανθασμένων εντυπώσεων, επικαλούμενος, μάλιστα, για τον σκοπό αυτό, όχι μόνο την ακαδημαϊκή μου ιδιότητα, αλλά και την προηγούμενη ιδιότητά μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδιότητα που είχα πάψει να διατηρώ πολύ πριν από τη σύνταξη της συγκεκριμένης γνωμοδότησης».Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε και σε αυτή την ανακοίνωση την οποία παρέθεσε ολόκληρη για να σχολιάσει: «Διαβάστε πώς είναι να γράφει κάποιος όταν τον έχουν πιάσει με την «γίδα στην πλάτη»».Η ανάρτηση Γεωργιάδη:«Διαβάστε πώς είναι να γράφει κάποιος όταν τον έχουν πιάσει με την «γίδα στην πλάτη»Το 2025 χρονιά που έγινε Γραμματέας Θεσμών και Διαφάνειας του @pasok έκανε η κα Γεωργάκη την συγκεκριμένη γνωμοδότηση για το συγκεκριμένο θέμα. Τα Ελληνικά μου, πιστεύω και τα δικά σας είναι αρκετά για να καταλάβουνε τί ακριβώς έγραψε. Ιδού όλο της το κείμενο το αφήνω στην κρίση σας»