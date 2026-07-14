Η Λόρα Ντερν αποχαιρετά τον Σαμ Νιλ: Ήταν ο ιδανικός πρωταγωνιστής που θα μπορούσα να ονειρευτώ δίπλα μου, θα σε αγαπώ για πάντα
Η Λόρα Ντερν αποχαιρετά τον Σαμ Νιλ: Ήταν ο ιδανικός πρωταγωνιστής που θα μπορούσα να ονειρευτώ δίπλα μου, θα σε αγαπώ για πάντα
Οι δύο ηθοποιοί μοιράστηκαν τη μεγάλη οθόνη στις ταινίες «Jurassic Park» και «Jurassic World Dominion»
Τον επί χρόνια συμπρωταγωνιστή και στενό φίλο της, Σαμ Νιλ αποχαιρέτισε η Λόρα Ντερν με ένα συγκινητικό μήνυμα μετά την είδηση του θανάτου του, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως ήταν για εκείνη ο ιδανικός συνάδελφος, ενώ πρόσθεσε πως θα τον αγαπάει για πάντα.
Οι δύο ηθοποιοί μοιράστηκαν τη μεγάλη οθόνη στις ταινίες «Jurassic Park» και «Jurassic World Dominion». Η Ντερ από τη μεριά της απέτισε φόρο τιμής στον εκλιπόντα μέσα από ανάρτηση που έκανε την Τρίτη 14 Ιουλίου στα social media, εκφράζοντας δημόσια για τη θλίψη της για την απώλειά του. Η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram κοινές εικόνες τους, μερικές από τις οποίες προέρχονταν από δουλειές που έχουν κάνει μαζί.
Πιο συγκεκριμένα έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Ο Σαμ ήταν ο πολυαγαπημένος μου φίλος ζωής. Μου έδειξε το πραγματικό βάθος της αφοσίωσης, της προστατευτικότητας και της αγάπης, πάντα με το χαρακτηριστικά λιτό χιούμορ του. Ήταν ένας αληθινός και ευγενής κύριος, αλλά και ο ιδανικός πρωταγωνιστής που θα μπορούσα να ονειρευτώ δίπλα μου. Θα σε αγαπώ για πάντα, δρ Άλαν Γκραντ».
Δείτε την ανάρτησή της
Η Ντερν υποδύθηκε την Έλι Σάτλερ, ενώ ο Νιλ ενσάρκωσε τον δρ Άλαν Γκραντ στην εμβληματική ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ το 1993. Οι δυο τους επέστρεψαν στους ίδιους ρόλους το 2022, στο «Jurassic World Dominion», δίπλα στους Κρις Πρατ και Μπράις Ντάλας Χάουαρντ.
Ο Σαμ Νιλ πέθανε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου σε νοσοκομείο του Σίδνεϊ, σε ηλικία 78 ετών. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε η οικογένειά του με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του ηθοποιού στο Instagram, κάνοντας λόγο για έναν «αιφνίδιο και απροσδόκητο» θάνατο.
«Με ανείπωτη θλίψη, η οικογένεια του Σαμ Νιλ ανακοινώνει τον θάνατό του τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Ο Σαμ είχε στο πλευρό του την οικογένειά του και έφυγε από τη ζωή με την αξιοπρέπεια που χαρακτήριζε ολόκληρη τη ζωή του», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Στη συνέχεια, η οικογένειά του πρόσθεσε: «Η απώλειά του ήταν αιφνίδια και απροσδόκητη, ωστόσο αποτελεί παρηγοριά το γεγονός ότι ο Σαμ παρέμενε απαλλαγμένος από τον καρκίνο. Η οικογένειά του επιθυμεί να εκφράσει τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη της προς το προσωπικό του St Vincent’s Private Hospital για την εξαιρετική φροντίδα που του παρείχε. Περισσότερες λεπτομέρειες θα γνωστοποιηθούν αργότερα. Προς το παρόν, εκ μέρους της οικογένειας, ζητούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά της, καθώς προσπαθεί να διαχειριστεί αυτή την ανυπολόγιστη απώλεια».
Οι δύο ηθοποιοί μοιράστηκαν τη μεγάλη οθόνη στις ταινίες «Jurassic Park» και «Jurassic World Dominion». Η Ντερ από τη μεριά της απέτισε φόρο τιμής στον εκλιπόντα μέσα από ανάρτηση που έκανε την Τρίτη 14 Ιουλίου στα social media, εκφράζοντας δημόσια για τη θλίψη της για την απώλειά του. Η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram κοινές εικόνες τους, μερικές από τις οποίες προέρχονταν από δουλειές που έχουν κάνει μαζί.
Πιο συγκεκριμένα έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Ο Σαμ ήταν ο πολυαγαπημένος μου φίλος ζωής. Μου έδειξε το πραγματικό βάθος της αφοσίωσης, της προστατευτικότητας και της αγάπης, πάντα με το χαρακτηριστικά λιτό χιούμορ του. Ήταν ένας αληθινός και ευγενής κύριος, αλλά και ο ιδανικός πρωταγωνιστής που θα μπορούσα να ονειρευτώ δίπλα μου. Θα σε αγαπώ για πάντα, δρ Άλαν Γκραντ».
Δείτε την ανάρτησή της
Η Ντερν υποδύθηκε την Έλι Σάτλερ, ενώ ο Νιλ ενσάρκωσε τον δρ Άλαν Γκραντ στην εμβληματική ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ το 1993. Οι δυο τους επέστρεψαν στους ίδιους ρόλους το 2022, στο «Jurassic World Dominion», δίπλα στους Κρις Πρατ και Μπράις Ντάλας Χάουαρντ.
Ο Σαμ Νιλ πέθανε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου σε νοσοκομείο του Σίδνεϊ, σε ηλικία 78 ετών. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε η οικογένειά του με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του ηθοποιού στο Instagram, κάνοντας λόγο για έναν «αιφνίδιο και απροσδόκητο» θάνατο.
«Με ανείπωτη θλίψη, η οικογένεια του Σαμ Νιλ ανακοινώνει τον θάνατό του τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Ο Σαμ είχε στο πλευρό του την οικογένειά του και έφυγε από τη ζωή με την αξιοπρέπεια που χαρακτήριζε ολόκληρη τη ζωή του», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Στη συνέχεια, η οικογένειά του πρόσθεσε: «Η απώλειά του ήταν αιφνίδια και απροσδόκητη, ωστόσο αποτελεί παρηγοριά το γεγονός ότι ο Σαμ παρέμενε απαλλαγμένος από τον καρκίνο. Η οικογένειά του επιθυμεί να εκφράσει τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη της προς το προσωπικό του St Vincent’s Private Hospital για την εξαιρετική φροντίδα που του παρείχε. Περισσότερες λεπτομέρειες θα γνωστοποιηθούν αργότερα. Προς το παρόν, εκ μέρους της οικογένειας, ζητούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά της, καθώς προσπαθεί να διαχειριστεί αυτή την ανυπολόγιστη απώλεια».
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