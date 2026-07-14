Ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος τραγούδησε το «Η Αγάπη Μου Ένα Βράδυ» από το Ευτυχισμένοι Μαζί στη συναυλία του Apon, δείτε βίντεο
Ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος τραγούδησε το «Η Αγάπη Μου Ένα Βράδυ» από το Ευτυχισμένοι Μαζί στη συναυλία του Apon, δείτε βίντεο
Ο ηθοποιός εμφανίστηκε στη σκηνή στη συναυλία του καλλιτέχνη στο Θέατρο Βράχων
Μία από τις εκπλήξεις στη συναυλία του Apon στο Θέατρο Βράχων ήταν η στιγμή που ανέβηκε στη σκηνή ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος για να ερμηνεύσουν μαζί το «Η Αγάπη Μου Ένα Βράδυ».
Ο καλλιτέχνης πραγματοποίησε το βράδυ της Δευτέρας 13 Ιουλίου μία εμφάνιση στην Αθήνα στο πλαίσιο της περιοδείας του «Ηχογένεια Tour». Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν όταν ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος μαζί με την κιθάρα του είπε ένα κομμάτι που έχει συνδεθεί με την εποχή που έπαιζε στη σειρά «Ευτυχισμένοι Μαζί». Έτσι, οι δύο καλλιτέχνες ερμήνευσαν το «Η Αγάπη Μου Ένα Βράδυ» με το κοινό να δημοσιεύει σχετικά βίντεο στα social media.
Δείτε βίντεο
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Apon ερμήνευσε και δικές του επιτυχίες, όπως είναι το νέο τραγούδι του «Καντάδα», ενώ ξεχωριστή ήταν και η εμφάνιση της Μαριώς, όταν είπαν μαζί το «Ρεμπέτικο».
Ο καλλιτέχνης πραγματοποίησε το βράδυ της Δευτέρας 13 Ιουλίου μία εμφάνιση στην Αθήνα στο πλαίσιο της περιοδείας του «Ηχογένεια Tour». Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν όταν ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος μαζί με την κιθάρα του είπε ένα κομμάτι που έχει συνδεθεί με την εποχή που έπαιζε στη σειρά «Ευτυχισμένοι Μαζί». Έτσι, οι δύο καλλιτέχνες ερμήνευσαν το «Η Αγάπη Μου Ένα Βράδυ» με το κοινό να δημοσιεύει σχετικά βίντεο στα social media.
Δείτε βίντεο
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