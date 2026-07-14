«Οδύσσεια»: Εικαστική έκθεση ταυτόχρονα σε Λος Άντζελες και Αθήνα με αφορμή την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας, δείτε φωτογραφίες

Η έκθεση περιλαμβάνει πρωτότυπα έργα τέχνης φιλοτεχνημένα από διεθνείς και Έλληνες καλλιτέχνες αλλά και αφίσες και έντυπο υλικό, όλα εμπνευσμένα από τις ιστορίες τις «Οδύσσειας», και με την άδεια της Universal Pictures, της εταιρείας παραγωγής της υπερπαραγωγής του Κρίστοφερ Νόλαν.Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση είναι χωρισμένη σε δύο διαφορετικές ενότητες. Στην πρώτη οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να δουν ζωγραφικά και ψηφιακά έργα και εκτυπώσεις, με τις υπογραφές διεθνώς διακεκριμένων εικαστικών καλλιτεχνών, που σχετίζονται άμεσα με την «Οδύσσεια» και τους πρωταγωνιστές της. Ο Οδυσσέας, η Ωραία Ελένη, οι Σειρήνες και οι διάσημοι ηθοποιοί που τούς υποδύονται στην ταινία αποτυπώνονται εικαστικά σε έναν παγκόσμιο διάλογο μεταξύ κινηματογράφου, εικαστικών τεχνών και ελληνικής μυθολογίας.Το δεύτερο μέρος της έκθεσης, με τίτλο «The Wrath of Gods» αποτελείται από έργα Ελλήνων καλλιτεχνών οι οποίοι επιχειρούν να οπτικοποιήσουν τις διαχρονικές και πανανθρώπινες έννοιες που διέπουν την «Οδύσσεια» όπως ο η μοίρα, ο νόστος, οι δοκιμασίες, η ύβρις, η εκδίκηση...«Η Οδύσσεια αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα έργα του παγκόσμιου πολιτισμού και εξακολουθεί, σχεδόν τρεις χιλιάδες χρόνια μετά τη δημιουργία της, να εμπνέει καλλιτέχνες σε κάθε μορφή τέχνης» σημειώνει εύστοχα η Γενική Διευθύντρια του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, Ξένια Καλδάρα και προσθέτει: « Ιδιαίτερα σημαντικό είναι για εμάς να παρουσιάζουμε στο ελληνικό κοινό, αμέσως μετά την πρεμιέρα της στο Λος Αντζελες, μια έκθεση διεθνών προδιαγραφών που συνδέει τη σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία με την ανεξάντλητη δύναμη των ελληνικών μύθων. Ευελπιστούμε ότι οι επισκέπτες θα βιώσουν μια μοναδική πολιτιστική εμπειρία, όπου η τέχνη λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.»Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά – και τα Σαββατοκύριακα - από τις 18.00 έως τις 22.00 και θα διαρκέσει μέχρι τις 2 Αυγούστου.