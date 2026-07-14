Οι σέξι φωτογραφίες της Ζώζας Μεταξά: Εδώ και μία εβδομάδα ήμουν με τις πιτζάμες, ντύθηκα και άλλαξε η διάθεσή μου
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Ζώζα Μεταξά Φωτογραφίες

Οι σέξι φωτογραφίες της Ζώζας Μεταξά: Εδώ και μία εβδομάδα ήμουν με τις πιτζάμες, ντύθηκα και άλλαξε η διάθεσή μου

Το background δεν είναι το ιδανικό, αλλά προς το παρόν αυτό υπήρχε, έγραψε η ηθοποιός

Οι σέξι φωτογραφίες της Ζώζας Μεταξά: Εδώ και μία εβδομάδα ήμουν με τις πιτζάμες, ντύθηκα και άλλαξε η διάθεσή μου
Ιωάννα Μαρίνου
19 ΣΧΟΛΙΑ
Μία σειρά φωτογραφιών της δημοσίευσε η Ζώζα Μεταξά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολιάζοντας πως έπειτα από μία εβδομάδα που φορούσε μόνο τις πιτζάμες της, το να ντυθεί της άλλαξε αμέσως τη διάθεση.

Η ηθοποιός και μητέρα της Κόνι Μεταξά προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ποζάροντας με ένα δερμάτινο παντελόνι, ασημένιο τοπ και μαύρα πέδιλα, σε μία εσωτερική σκάλα. Όπως σχολίασε, μπορεί το σημείο που επέλεξε για να φωτογραφηθεί να μην ήταν το κατάλληλο, όμως η Ζώζα Μεταξά τόνισε ότι πιο σημαντικό για εκείνη είναι το γεγονός ότι άλλαξε η ψυχολογία της.

Πιο αναλυτικά, σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε την Κυριακή 12 Ιουλίου: «Εδώ και μία εβδομάδα ήμουν με τις πιτζάμες. Σήμερα είπα να αλλάξω λίγο τη διάθεσή μου. Ντύθηκα, στολίστηκα και ιδού!  Ξέρω, το background δεν είναι το ιδανικό, αλλά προς το παρόν αυτό υπήρχε. Η διάθεσή μου όμως άλλαξε, κι αυτό έχει σημασία».

Δείτε την ανάρτησή της


Οι σέξι φωτογραφίες της Ζώζας Μεταξά: Εδώ και μία εβδομάδα ήμουν με τις πιτζάμες, ντύθηκα και άλλαξε η διάθεσή μου
Οι σέξι φωτογραφίες της Ζώζας Μεταξά: Εδώ και μία εβδομάδα ήμουν με τις πιτζάμες, ντύθηκα και άλλαξε η διάθεσή μου
Οι σέξι φωτογραφίες της Ζώζας Μεταξά: Εδώ και μία εβδομάδα ήμουν με τις πιτζάμες, ντύθηκα και άλλαξε η διάθεσή μου
Οι σέξι φωτογραφίες της Ζώζας Μεταξά: Εδώ και μία εβδομάδα ήμουν με τις πιτζάμες, ντύθηκα και άλλαξε η διάθεσή μου
Οι σέξι φωτογραφίες της Ζώζας Μεταξά: Εδώ και μία εβδομάδα ήμουν με τις πιτζάμες, ντύθηκα και άλλαξε η διάθεσή μου
Οι σέξι φωτογραφίες της Ζώζας Μεταξά: Εδώ και μία εβδομάδα ήμουν με τις πιτζάμες, ντύθηκα και άλλαξε η διάθεσή μου
Ιωάννα Μαρίνου
19 ΣΧΟΛΙΑ

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