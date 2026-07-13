Δανάη Μπάρκα για τον γάμο της: Ένας μήνας «γυναίκα του», σε ένα καλοκαίρι που μόνο αυτό δεν προμήνυε δυο άνθρωποι εντελώς διαφορετικοί ενώθηκαν

Για το επόμενο κλικ από τον χορό, η Δανάη Μπάρκα έγραψε: «Συρτό στα δύο κι όλοι όρθιοι».Η ηθοποιός και παρουσιάστρια έπειτα μίλησε για τους καλεσμένους του γάμου: «Οι καλύτεροι καλεσμένοι είναι αυτοί που ξέρεις ότι χαίρονται με την χαρά σου. Γαμήλιο tip: κάλεσε στο γάμο σου ΜΟΝΟ όσους θες εσύ κι ο/η σύντροφος σου. ΚΑΝΕΝΑΝ πρέπει ΚΑΝΕΝΑΝ υποχρέωση. Αυτούς που θα σε γιορτάσουν και θα κάνετε μαζί πάρτυ. Έτσι θα το χαρείς κι έτσι θα το χαρούν», τόνισε.Όσον αφορά στην έβδομη φωτογραφία: «Ή δείχνουμε βέρες ή μουντζώνουμε τους εαυτούς μας. Ο χρόνος θα δείξει», πρόσθεσε με χιούμορ.Για τη φωτογραφία που η ίδια απεικονίζεται κουκουλωμένη με κουβέρτα, εξήγησε: «Βιβάλντι. Ή αλλιώς έβρεξε, πάγωσε, ζέστανε, φύσηξε. Όλες οι εποχές σε 12 ώρες. Αλλά όλα με το μέρος μας (και με κουβέρτες απ το ξενοδοχείο)».Όπως ανέφερε, δείχνοντας μία φωτογραφία με το πέπλο της, κυκλοφορούσε με αυτό για μέρες μέσα στο σπίτι μετά τον γάμο: «Μήνυση απ τους @mirodesigners που φορούσα πέπλο και νυφικό 3 μέρες σερί στο σπίτι. (Τώρα μου το πήραν για καθαριστήριο γιατί 15αυγουστο ψήνομαι να το βάλω στο πανηγύρι του Κάμπου)», έγραψε.Έπειτα, η Δανάη Μπάρκα έδειξε την κουμπάρα της: «Η κΟμπάρα στο σωστό mood», σημείωσε.Για τον τρόπο με τον οποίο έδωσε την ανθοδέσμη στην επόμενη νύφη, αποκάλυψε: «Γαϊτανάκι . Η @mary_giatra έτρεχε τελευταία στιγμή να κόψει κορδέλες για κάθε τρέλα που μου ερχόταν στο μυαλό. Αλλά γι αυτό είναι η καλύτερη».Δημοσιεύοντας ένα βίντεο από την προετοιμασία της, ανέφερε: «Ριγιούνιον καμαρινιού προετοιμασίας (ο Αλεξανδρόπουλος ήρθε αργότερα δυστυχώς) με @garyfallia_oroklou @ @stamatogiannopoulou . Όπως ακριβώς με ετοίμαζαν στο πρωινό. Με κόπο αλλά κέφι».Η τελευταία της φωτογραφία ήταν μία ακόμη της ίδιας και του συζύγου της: «Mr&Mrs Botsi», έγραψε.Στο τέλος της ανάρτησής της η Δανάη Μπάρκα άφησε κάποια υστερόγραφα: «Υ.Γ : Ναι,έχω ακόμα χιλιάδες μηνύματα σε ίνσταγκραμ,Viber, WhatsApp, κινητό και παντού. Θα απαντήσω αλήθεια και σας ευχαριστώ για την αγάπη σε καιρούς που δεν είναι δεδομένη.Υ.Γ2: Εύχομαι σε κάθε κορίτσι εκεί έξω να βρει εκείνον που θα κάνουν μαζί τρέλες,που θα αλλάζουν μαζί,που θα κυνηγάνε νέα όνειρα και περιπέτειες και που θα κοιμούνται το βράδυ αγκαλιά με σεβασμό & ειλικρίνεια. Ευχομαι σε κάθε αγόρι να καταλάβει ότι μάγκα σε κάνει η αυθεντικότητα,η αλήθεια,η τρυφερότητα και η φροντίδα σε σένα και στους γύρω σου και να βρει ένα κορίτσι να του κρατάει το χέρι στα εύκολα και στα δύσκολα.Υ.Γ 3: Γλεντήστε την ζωή γιατί χανόμαστε. Μια είναι άλλωστε και αξίζει να τα ζούμε όλα».