Χριστίνα Κοντοβά για την υιοθετημένη κόρη της: Ένα παιδί δεν το αγαπάς με το που το βλέπεις, στην αρχή δεν μου είχε βγει κάποιο συναίσθημα

οι απαιτητικές συνθήκες που βίωνε στην Αφρική και η προσπάθειά της να διαχειριστεί μια εντελώς νέα πραγματικότητα δεν της επέτρεψαν να νιώσει αμέσως το συναισθηματικό δέσιμο που φανταζόταν ότι θα βίωνε



Στη συνέχεια, η Χριστίνα Κοντοβά εξήγησε, ότι συχνά οι γονείς αισθάνονται πίεση από τις ιστορίες που ακούν για την άμεση σύνδεση με το παιδί τους, ωστόσο η δική της εμπειρία ήταν διαφορετική:

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