Χριστίνα Κοντοβά για την υιοθετημένη κόρη της: Ένα παιδί δεν το αγαπάς με το που το βλέπεις, στην αρχή δεν μου είχε βγει κάποιο συναίσθημα
Χριστίνα Κοντοβά για την υιοθετημένη κόρη της: Ένα παιδί δεν το αγαπάς με το που το βλέπεις, στην αρχή δεν μου είχε βγει κάποιο συναίσθημα
Θυμάμαι ότι είπα στην ψυχολόγο μου τότε ότι «δεν αισθάνομαι ότι την αγαπάω» ανέφερε η σχεδιάστρια μόδας
Συναισθήματά της από την εμπειρία της μητρότητας μοιράστηκε η Χριστίνα Κοντοβά, αποκαλύπτοντας ότι στην αρχή της συμβίωσής της με την υιοθετημένη κόρη της δεν ένιωσε αμέσως το δέσιμο που περίμενε.
Η σχεδιάστρια μόδας έχει υιοθετήσει την κόρη της, Άιντα από την Ουγκάντα και σε συνέντευξη που παραχώρησε, εξήγησε πως οι απαιτητικές συνθήκες που βίωνε στην Αφρική και η προσπάθειά της να διαχειριστεί μια εντελώς νέα πραγματικότητα δεν της επέτρεψαν να νιώσει αμέσως το συναισθηματικό δέσιμο που φανταζόταν ότι θα βίωνε.
Μιλώντας στο vidcast «Parenting for Change», η Χριστίνα Κοντοβά σχολίασε ότι αυτή η κατάσταση της δημιούργησε έντονες ενοχές, μέχρι που η συζήτηση με την ψυχολόγο της τη βοήθησε να αντιληφθεί ότι η αγάπη δεν γεννιέται απαραίτητα από την πρώτη στιγμή, αλλά χτίζεται με τον χρόνο.
Πιο αναλυτικά, η σχεδιάστρια είπε: «Θα ήθελα να ξέρω την αλήθεια από την αρχή, που είναι πολύ δύσκολο να την ξέρεις, ότι ένα παιδί δεν το αγαπάς με το που το βλέπεις, όπως γενικά έναν άνθρωπο, ότι αυτό χτίζεται και ότι παραδείγματος χάρη, ένιωσα τύψεις κάποια στιγμή γιατί είπα, εγώ το πρώτο διάστημα κοιτούσα να επιβιώσω, εγώ στην Αφρική, το παιδί μαζί μου. Χωρίς κανένα δικό μου άνθρωπο. Οπότε κατάλαβα ότι ζούσα μία επιβίωση και όχι το συναίσθημα. Δεν μου είχε βγει κάποιο συναίσθημα και θυμάμαι όταν το είπα στην ψυχολόγο μου τότε, ότι "δεν αισθάνομαι ότι την αγαπάω" και μου λέει "α μπράβο. Τι ωραία που το είπες"».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η Χριστίνα Κοντοβά εξήγησε, ότι συχνά οι γονείς αισθάνονται πίεση από τις ιστορίες που ακούν για την άμεση σύνδεση με το παιδί τους, ωστόσο η δική της εμπειρία ήταν διαφορετική: «Και λέω "αλήθεια; Αυτό που έλεγαν όλες, ότι το αγάπησα από την κοιλιά μου, το αγάπησα από την πρώτη φωτογραφία που το είδα, όσες έχουμε υιοθετήσει". Και η αλήθεια δεν είναι αγάπη. Νιώθεις μια συγκίνηση, ένα ωραίο συναίσθημα, αλλά η αγάπη χτίζεται, όπως με τον κεραυνοβόλο έρωτα. Τι ερωτεύτηκες; Μια εμφάνιση, ωραία. Μετά χτίζεις από την εμπειρία».
Η σχεδιάστρια μόδας έχει υιοθετήσει την κόρη της, Άιντα από την Ουγκάντα και σε συνέντευξη που παραχώρησε, εξήγησε πως οι απαιτητικές συνθήκες που βίωνε στην Αφρική και η προσπάθειά της να διαχειριστεί μια εντελώς νέα πραγματικότητα δεν της επέτρεψαν να νιώσει αμέσως το συναισθηματικό δέσιμο που φανταζόταν ότι θα βίωνε.
Μιλώντας στο vidcast «Parenting for Change», η Χριστίνα Κοντοβά σχολίασε ότι αυτή η κατάσταση της δημιούργησε έντονες ενοχές, μέχρι που η συζήτηση με την ψυχολόγο της τη βοήθησε να αντιληφθεί ότι η αγάπη δεν γεννιέται απαραίτητα από την πρώτη στιγμή, αλλά χτίζεται με τον χρόνο.
Πιο αναλυτικά, η σχεδιάστρια είπε: «Θα ήθελα να ξέρω την αλήθεια από την αρχή, που είναι πολύ δύσκολο να την ξέρεις, ότι ένα παιδί δεν το αγαπάς με το που το βλέπεις, όπως γενικά έναν άνθρωπο, ότι αυτό χτίζεται και ότι παραδείγματος χάρη, ένιωσα τύψεις κάποια στιγμή γιατί είπα, εγώ το πρώτο διάστημα κοιτούσα να επιβιώσω, εγώ στην Αφρική, το παιδί μαζί μου. Χωρίς κανένα δικό μου άνθρωπο. Οπότε κατάλαβα ότι ζούσα μία επιβίωση και όχι το συναίσθημα. Δεν μου είχε βγει κάποιο συναίσθημα και θυμάμαι όταν το είπα στην ψυχολόγο μου τότε, ότι "δεν αισθάνομαι ότι την αγαπάω" και μου λέει "α μπράβο. Τι ωραία που το είπες"».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η Χριστίνα Κοντοβά εξήγησε, ότι συχνά οι γονείς αισθάνονται πίεση από τις ιστορίες που ακούν για την άμεση σύνδεση με το παιδί τους, ωστόσο η δική της εμπειρία ήταν διαφορετική: «Και λέω "αλήθεια; Αυτό που έλεγαν όλες, ότι το αγάπησα από την κοιλιά μου, το αγάπησα από την πρώτη φωτογραφία που το είδα, όσες έχουμε υιοθετήσει". Και η αλήθεια δεν είναι αγάπη. Νιώθεις μια συγκίνηση, ένα ωραίο συναίσθημα, αλλά η αγάπη χτίζεται, όπως με τον κεραυνοβόλο έρωτα. Τι ερωτεύτηκες; Μια εμφάνιση, ωραία. Μετά χτίζεις από την εμπειρία».
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