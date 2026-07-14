Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
«Με πέρασε για τον Τσάκωνα για να φτιάξω την προίκα της»: Το βίντεο του Δημήτρη Αλεξάνδρου από το σπίτι της Ελληνίδου και το σχόλιο «Μπομπ ο μάστορας»
«Με πέρασε για τον Τσάκωνα για να φτιάξω την προίκα της»: Το βίντεο του Δημήτρη Αλεξάνδρου από το σπίτι της Ελληνίδου και το σχόλιο «Μπομπ ο μάστορας»
Σε δεύτερο βίντεο ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δημοσίευσε πλάνα με τον παππού της Ρίας Ελληνίδου λέγοντας «ευτυχώς ήρθε ο παππούς που έχει όλα τα εργαλεία ο καλύτερος βοηθός»
Τον μάστορα για χάρη της συντρόφου του, Ρίας Ελληνίδου έκανε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στο σπίτι της τραγουδίστριας στην επαρχία.
Στο βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, ο Αλεξάνδρου σχολιάζει «με πέρασε για τον Τσάκωνα», με την Ελληνίδου να τον αποκαλεί «Μπομπ ο μάστορας».
«Αντί να βλέπω την θέα αυτή, μου λέει έλα εδώ γιατί θα περάσεις ωραία και με έχει βάλει να τρυπάω και να βάζω τηλεοράσεις» ακούγεται να λέει αρχικά στο βίντεο ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.
«Μπομπ ο μάστορας, όλο μαστορεύει» του απάντησε η Ρία Ελληνίδου με τον σύντροφό της να συνεχίζει το... παράπονο λέγοντας «γι' αυτό με φώναξε για να φτιάξω την προίκα της». «Ο άντρας του σπιτιού» έκλεισε τον διάλογο η τραγουδίστρια.
Σε δεύτερο βίντεο ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δημοσίευσε πλάνα με τον παππού της Ρίας Ελληνίδου λέγοντας «ευτυχώς ήρθε ο παππούς που έχει όλα τα εργαλεία ο καλύτερος βοηθός».
Έγραψε, μάλιστα, ως υστερόγραφο στο βίντεο «να αγαπάτε τους παππούδες σας γιατί εμένα μου λείπει πολύ»
Στο βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, ο Αλεξάνδρου σχολιάζει «με πέρασε για τον Τσάκωνα», με την Ελληνίδου να τον αποκαλεί «Μπομπ ο μάστορας».
«Αντί να βλέπω την θέα αυτή, μου λέει έλα εδώ γιατί θα περάσεις ωραία και με έχει βάλει να τρυπάω και να βάζω τηλεοράσεις» ακούγεται να λέει αρχικά στο βίντεο ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.
«Μπομπ ο μάστορας, όλο μαστορεύει» του απάντησε η Ρία Ελληνίδου με τον σύντροφό της να συνεχίζει το... παράπονο λέγοντας «γι' αυτό με φώναξε για να φτιάξω την προίκα της». «Ο άντρας του σπιτιού» έκλεισε τον διάλογο η τραγουδίστρια.
Σε δεύτερο βίντεο ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δημοσίευσε πλάνα με τον παππού της Ρίας Ελληνίδου λέγοντας «ευτυχώς ήρθε ο παππούς που έχει όλα τα εργαλεία ο καλύτερος βοηθός».
Έγραψε, μάλιστα, ως υστερόγραφο στο βίντεο «να αγαπάτε τους παππούδες σας γιατί εμένα μου λείπει πολύ»
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