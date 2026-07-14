Βασίλειος Κωστέτσος για την ταινία της «Οδύσσειας»: Θα επέλεγα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τη Ναόμι Κάμπελ στους ρόλους του Πάρη και της Ωραίας Ελένης

Θα ήταν ένας υπέροχος συνδυασμός απαλλαγμένος από ρατσισμό, έγραψε ο σχεδιαστής





Ο σχεδιαστής μόδας έκανε την Τρίτη 14 Ιουλίου μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζοντας τη δική του, όπως τη χαρακτήρισε, «ανατρεπτική» εκδοχή του έργου. Η δημοσίευσή του ήρθε σε μία περίοδο λίγο πριν την πρεμιέρα του φιλμ και ενώ οι επιλογές ηθοποιών από τον σκηνοθέτη έχουν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον του κοινού και έχουν πυροδοτήσει συζητήσεις γύρω από το καστ και την προσέγγισή του στο ομηρικό έπος.







Πιο αναλυτικά, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Αν σκηνοθετούσα μια ταινία βασισμένη στην Οδύσσεια και ήθελα να δώσω μια ανατρεπτική εκδοχή της ιστορίας, θα επέλεγα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τη Ναόμι Κάμπελ για τους ρόλους του Πάρη και της Ωραίας Ελένης, αντίστοιχα! Θα ήταν ένας υπέροχος, σύγχρονος συνδυασμός — απολύτως απαλλαγμένος από ρατσισμό! Άλλωστε, δεν υπάρχει ρατσισμός στον αθλητισμό ή στη μόδα, πόσο μάλλον στον κινηματογράφο ή τη μυθοπλασία!»



Δείτε την ανάρτησή του



View this post on Instagram

Η ανάρτηση του Βασίλειου Κωστέτσου δημοσιεύτηκε ενώ η νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, που βασίζεται στο ομηρικό έπος, βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς κινηματογραφικής επικαιρότητας, με το καστ της παραγωγής να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ζεντάγια, Λουπίτα Νιόνγκο, Σαρλίζ Θερόν και Ρόμπερτ Πάτινσον.



Δείτε το τρέιλερ



Κλείσιμο

Η «Οδύσσεια» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες σε όλο τον κόσμο στις 17 Ιουλίου. Ο Κρίστοφερ Νόλαν τοποθετήθηκε πρόσφατα, μέσω συνέντευξής του στην Telegraph, σχετικά με τις αντιδράσεις που έχουν διατυπωθεί για την ταινία, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως στις επιλογές του καστ, αλλά και στη χρήση αμερικανικών προφορών και σύγχρονων διαλόγων στα τρέιλερ της ταινίας. Ο



Ιδιαίτερη συζήτηση έχει προκαλέσει η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης. Ανάμεσα σε όσους εξέφρασαν δημόσια τη διαφωνία τους ήταν και ο Έλον Μασκ, ο οποίος κατηγόρησε τον Νόλαν ότι «ατιμάζει τον Όμηρο» και «προσβάλλει τους Έλληνες».



Με αφορμή τη νέα κινηματογραφική μεταφορά της « Οδύσσειας » από τον Κρίστοφερ Νόλαν , ο Βασίλειος Κωστέτσος έκανε τη δική του πρόταση για το πώς θα φανταζόταν ο ίδιος την ταινία, αναφέροντας ότι θα ήθελε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στον ρόλο του Πάρη και τη Ναόμι Κάμπελ ως Ωραία Ελένη.Ο σχεδιαστής μόδας έκανε την Τρίτη 14 Ιουλίου μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζοντας τη δική του, όπως τη χαρακτήρισε, «ανατρεπτική» εκδοχή του έργου. Η δημοσίευσή του ήρθε σε μία περίοδο λίγο πριν την πρεμιέρα του φιλμ και ενώΑπό τη μεριά του ο Βασίλειος Κωστέτσος θα επέλεγε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τη Ναόμι Κάμπελ για τους βασικούς ρόλους, τονίζοντας πως πρόκειται για έναν σύγχρονο συνδυασμό, ο οποίος κατά την άποψή του θα ήταν «εντελώς απαλλαγμένος από ρατσισμό». Σημειώνεται ότι, ο σχεδιαστής δημιούργησε και μία εικόνα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία παρουσίαζε τον αθλητή δίπλα στο μοντέλο.Πιο αναλυτικά, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Αν σκηνοθετούσα μια ταινία βασισμένη στην Οδύσσεια και ήθελα να δώσω μια ανατρεπτική εκδοχή της ιστορίας, θα επέλεγα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τη Ναόμι Κάμπελ για τους ρόλους του Πάρη και της Ωραίας Ελένης, αντίστοιχα! Θα ήταν ένας υπέροχος, σύγχρονος συνδυασμός — απολύτως απαλλαγμένος από ρατσισμό! Άλλωστε, δεν υπάρχει ρατσισμός στον αθλητισμό ή στη μόδα, πόσο μάλλον στον κινηματογράφο ή τη μυθοπλασία!»Η ανάρτηση του Βασίλειου Κωστέτσου δημοσιεύτηκε ενώ η νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, που βασίζεται στο ομηρικό έπος, βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς κινηματογραφικής επικαιρότητας, με το καστ της παραγωγής να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ζεντάγια, Λουπίτα Νιόνγκο, Σαρλίζ Θερόν και Ρόμπερτ Πάτινσον.Η «Οδύσσεια» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες σε όλο τον κόσμο στις 17 Ιουλίου. Ο Κρίστοφερ Νόλαν τοποθετήθηκε πρόσφατα, μέσω συνέντευξής του στην Telegraph, σχετικά με τις αντιδράσεις που έχουν διατυπωθεί για την ταινία, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως στις επιλογές του καστ, αλλά και στη χρήση αμερικανικών προφορών και σύγχρονων διαλόγων στα τρέιλερ της ταινίας. Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης εμφανίστηκε ανεπηρέαστος απέναντι στην κριτική , δηλώνοντας: «Είναι μέρος του παιχνιδιού. Όμως αυτές οι συζητήσεις που γίνονται πριν ο κόσμος δει την ταινία είναι πάντα ανούσιες, επειδή κανείς από όσους συμμετέχουν σε αυτές δεν γνωρίζει ακόμη τι πραγματικά είναι η ταινία».Ιδιαίτερη συζήτηση έχει προκαλέσει η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης. Ανάμεσα σε όσους εξέφρασαν δημόσια τη διαφωνία τους ήταν και ο Έλον Μασκ, ο οποίος κατηγόρησε τον Νόλαν ότι «ατιμάζει τον Όμηρο» και «προσβάλλει τους Έλληνες».

Απαντώντας στις επικρίσεις, η Λουπίτα Νιόνγκο είχε υπερασπιστεί τη συμμετοχή της στην ταινία, επισημαίνοντας σε συνέντευξή της στο Elle ότι πρόκειται για μια μυθολογική αφήγηση και πως το καστ αντανακλά τη σύγχρονη κοινωνία. «Πρόκειται για μια μυθολογική ιστορία. Στηρίζω απόλυτα την πρόθεση του Κρις και την εκδοχή αυτής της ιστορίας που αφηγείται. Το καστ μας αντιπροσωπεύει τον κόσμο. Δεν περνάω τον χρόνο μου σκεπτόμενη την υπεράσπιση. Η κριτική θα υπάρχει είτε ασχοληθώ με αυτήν είτε όχι», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.