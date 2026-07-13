Η Warner Bros ετοιμάζει reboot του «Free Willy»
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Warner Bros reboot

Η Warner Bros ετοιμάζει reboot του «Free Willy»

Η ταινία του 1993 αφηγήθηκε τη συγκινητική σχέση ενός μοναχικού αγοριού με μια αιχμάλωτη όρκα και εξελίχθηκε σε μεγάλη εμπορική επιτυχία

Η Warner Bros ετοιμάζει reboot του «Free Willy»
Η Warner Bros ετοιμάζει την επιστροφή του εμβληματικού «Free Willy», προχωρώντας στην παραγωγή ενός reboot της αγαπημένης οικογενειακής ταινίας από τη δεκαετία του 1990.

Την παραγωγή έχει αναλάβει η AGBO, η εταιρεία των αδερφών Άντονι και Τζο Ρούσο, ενώ το σενάριο υπογράφουν οι Μέρι-Μάργκαρετ Κούνζε και Τζέιντ Χάλεϊ Μπάρτλετ.

Η πρώτη ταινία, που έκανε πρεμιέρα το 1993, αφηγήθηκε τη συγκινητική σχέση ενός μοναχικού αγοριού με μια αιχμάλωτη όρκα και εξελίχθηκε σε μεγάλη εμπορική επιτυχία. Με προϋπολογισμό περίπου 20 εκατομμυρίων δολαρίων, συγκέντρωσε 153,7 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. 

Η επιτυχία του «Free Willy» οδήγησε στη δημιουργία αρκετών σίκουελ, μιας σειράς κινουμένων σχεδίων, αλλά και μιας spin-off ταινίας που κυκλοφόρησε απευθείας σε home video.

Free Willy (1993) - Willy's Soulmate Scene (4/10) | Movieclips

Στην παραγωγή του νέου εγχειρήματος συμμετέχουν από την AGBO οι Άντζελα Ρούσο-Ότστοτ, Μάικλ Ντίσκο και Κάσι Γουάιτινγκ. Καθήκοντα εκτελεστικών παραγωγών αναλαμβάνουν οι αδελφοί Ρούσο, μαζί με τη Λόρεν Σούλερ Ντόνερ, η οποία έχει συνδεθεί με το franchise ήδη από την πρώτη ταινία. Η Κόρτνεϊ Μπέικερ θα είναι συμπαραγωγός, ενώ οι Τζέσι Έρμαν και Κέιτ Άνταμς  θα επιβλέπουν την παραγωγή εκ μέρους της Warner Bros.

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