Ρένος Χαραλαμπίδης: Δεν με ενοχλεί που επέλεξαν για Ωραία Ελένη μία Αφρικανή, με πειράζει ο ηλικιακός ρατσισμός, γιατί δεν μπορεί να είναι 40, 50 και 60;

Δεν με ενδιαφέρει το χρώμα της επιδερμίδας της, αλλά η αντρική ματιά πάνω στην Ωραία Ελένη που απαιτεί να είναι κάτω από τριάντα χρόνων, λέει ο ηθοποιός για την επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο για τον ομώνυμο ρόλο