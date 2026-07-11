Ρένος Χαραλαμπίδης: Δεν με ενοχλεί που επέλεξαν για Ωραία Ελένη μία Αφρικανή, με πειράζει ο ηλικιακός ρατσισμός, γιατί δεν μπορεί να είναι 40, 50 και 60;
Ρένος Χαραλαμπίδης: Δεν με ενοχλεί που επέλεξαν για Ωραία Ελένη μία Αφρικανή, με πειράζει ο ηλικιακός ρατσισμός, γιατί δεν μπορεί να είναι 40, 50 και 60;
Δεν με ενδιαφέρει το χρώμα της επιδερμίδας της, αλλά η αντρική ματιά πάνω στην Ωραία Ελένη που απαιτεί να είναι κάτω από τριάντα χρόνων, λέει ο ηθοποιός για την επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο για τον ομώνυμο ρόλο
Μία διαφορετική διάσταση σχετικά με την απεικόνιση της Ωραίας Ελένης στη μεγάλη οθόνη έδωσε ο Ρένος Χαραλαμπίδης, με αφορμή την επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο για τον συγκεκριμένο ρόλο στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν.
Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης ξεκαθάρισε πως δεν τον ενοχλεί που στην ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ δημιουργού την υποδύεται μία Αφροαμερικανή. Αυτό που τον πειράζει, όπως τόνισε, είναι ο ηλικιακός ρατσισμός που, κατά τη γνώμη του, συνοδεύει αυτόν τον χαρακτήρα. Αναρωτήθηκε δηλαδή γιατί δεν ενσαρκώνεται η Ωραία Ελένη από μία γυναίκα 40, 50 ή ακόμη και 60 ετών.
Μέσα από ένα βίντεο στο Instagram, ο Ρένος Χαραλαμπίδης μοιράστηκε μερικές σκέψεις για την αποτύπωση της Ωραίας Ελένης στον κινηματογράφο. Όπως είπε: «Με ρωτάνε για την Οδύσσεια, για την Ελένη που είναι Αφρικανή και τα λοιπά. Προσωπικά δεν με ενοχλεί που επέλεξαν για Ωραία Ελένη μία Αφρικανή, αφού για Οδυσσέα επέλεξαν μία φυσιογνωμία αγγλοσαξονική. Γιατί δεν μας πειράζει δηλαδή που ο πρωταγωνιστής θυμίζει Αγγλοσάξονα; Αλλά , αυτό που με πειράζει πάρα πολύ είναι ο ηλικιακός ρατσισμός της Ελένης. Γιατί μια γυναίκα για να θεωρείται ωραία πρέπει να είναι είκοσι χρόνων. Γιατί η Ωραία Ελένη δεν μπορεί να είναι 40, 50 και 60; Αυτό είναι ένα ζητούμενο, όχι το αν είναι αν Αφρικανή όχι. Δεν με ενδιαφέρει το χρώμα της επιδερμίδας της. Με ενδιαφέρει η αντρική ματιά πάνω της που απαιτεί η Ωραία Ελένη να είναι κάτω από 30 χρόνων».
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης ξεκαθάρισε πως δεν τον ενοχλεί που στην ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ δημιουργού την υποδύεται μία Αφροαμερικανή. Αυτό που τον πειράζει, όπως τόνισε, είναι ο ηλικιακός ρατσισμός που, κατά τη γνώμη του, συνοδεύει αυτόν τον χαρακτήρα. Αναρωτήθηκε δηλαδή γιατί δεν ενσαρκώνεται η Ωραία Ελένη από μία γυναίκα 40, 50 ή ακόμη και 60 ετών.
Μέσα από ένα βίντεο στο Instagram, ο Ρένος Χαραλαμπίδης μοιράστηκε μερικές σκέψεις για την αποτύπωση της Ωραίας Ελένης στον κινηματογράφο. Όπως είπε: «Με ρωτάνε για την Οδύσσεια, για την Ελένη που είναι Αφρικανή και τα λοιπά. Προσωπικά δεν με ενοχλεί που επέλεξαν για Ωραία Ελένη μία Αφρικανή, αφού για Οδυσσέα επέλεξαν μία φυσιογνωμία αγγλοσαξονική. Γιατί δεν μας πειράζει δηλαδή που ο πρωταγωνιστής θυμίζει Αγγλοσάξονα; Αλλά , αυτό που με πειράζει πάρα πολύ είναι ο ηλικιακός ρατσισμός της Ελένης. Γιατί μια γυναίκα για να θεωρείται ωραία πρέπει να είναι είκοσι χρόνων. Γιατί η Ωραία Ελένη δεν μπορεί να είναι 40, 50 και 60; Αυτό είναι ένα ζητούμενο, όχι το αν είναι αν Αφρικανή όχι. Δεν με ενδιαφέρει το χρώμα της επιδερμίδας της. Με ενδιαφέρει η αντρική ματιά πάνω της που απαιτεί η Ωραία Ελένη να είναι κάτω από 30 χρόνων».
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
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