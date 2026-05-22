Η Λουπίτα Νιόνγκο απαντά στις αντιδράσεις για την επιλογή της ως «Ωραία Ελένη» στην «Οδύσσεια» του Νόλαν: Το καστ μας αντιπροσωπεύει τον κόσμο
Δεν μπορείς να ερμηνεύσεις την ομορφιά, θέλω να ξέρω ποιος είναι ένας χαρακτήρας, δηλώνει η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός
Τη δική της απάντηση έδωσε η Λουπίτα Νιόνγκο μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η επιλογή της για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν.
Τα πρώτα αρνητικά σχόλια έκαναν την εμφάνισή τους, όταν ανακοινώθηκαν τα ονόματα του καστ για την κινηματογραφική μεταφορά δια χειρός Νόλαν. Ο Έλον Μασκ είχε επιτεθεί στον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη με χυδαίες εκφράσεις, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι «προσβάλλει βάναυσα τους Έλληνες».
Η ηθοποιός, που το 2014 είχε κερδίσει χρυσό αγαλματίδιο για την ερμηνεία της στην ταινία «12 Χρόνια Σκλάβος», θέλησε να πάρει θέση και να δείξει τη στήριξή της στον Νόλαν, τονίζοντας ότι οι ηθοποιοί που συνθέτουν το καστ αντικατοπτρίζουν την κοινωνία.
«Πρόκειται για μια μυθολογική ιστορία», είπε η Νιόνγκο σε συνέντευξή της στο Elle, απορρίπτοντας τις επικρίσεις. «Στηρίζω απόλυτα την πρόθεση του Κρις και την εκδοχή αυτής της ιστορίας που αφηγείται. Το καστ μας αντιπροσωπεύει τον κόσμο. Δεν περνάω τον χρόνο μου σκεπτόμενη την υπεράσπιση. Η κριτική θα υπάρχει είτε ασχοληθώ με αυτήν είτε όχι».
Μιλώντας για την ομορφιά της μυθολογικής Ελένης, η Νιόνγκο εξήγησε ότι η δική της ερμηνεία του χαρακτήρα πηγαίνει βαθύτερα. «Δεν μπορείς να ερμηνεύσεις την ομορφιά. Θέλω να ξέρω ποιος είναι ένας χαρακτήρας. Τι υπάρχει πέρα από την ομορφιά; Τι υπάρχει πέρα από την εμφάνιση; Αυτό είναι το θέμα όταν δουλεύεις πάνω σε ένα τόσο γνωστό κείμενο, που έχει μελετηθεί, ερμηνευτεί και αποτελέσει πηγή για άλλα έργα. Η έρευνα θα μπορούσε να είναι ατελείωτη. Το καλό όταν δουλεύεις με έναν σεναριογράφο όπως ο Κρις είναι ότι όλα βρίσκονται στη σελίδα. Η διερεύνηση ξεκινά από τις σελίδες που σου δίνονται. Σε αυτό βασίστηκα», πρόσθεσε.
Η Νιόνγκο δεν είναι το μόνο μέλος του καστ της «Οδύσσειας» που επικρίθηκε. Ο Τράβις Σκοτ και ο Έλιοτ Πέιτζ, οι οποίοι υποδύονται ρόλους που δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί, έχουν επίσης βρεθεί αντιμέτωποι με ρατσιστικά και τρανσφοβικά σχόλια, αντίστοιχα. Η Νιόνγκο, ωστόσο, θεωρεί ότι η πολυμορφία του καστ αποτελεί δύναμη: «Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο να είσαι μέρος της “Οδύσσειας”, γιατί είναι τόσο μεγαλειώδης. Εκτείνεται σε κόσμους. Γι’ αυτό και το καστ είναι αυτό που είναι. Καταλαμβάνουμε το επικό αφήγημα της εποχής μας».
Φωτογραφία: Shutterstock
'The Odyssey' Star Lupita Nyong'o Responds to Racist Casting Backlash: 'This Is a Mythological Story' https://t.co/7LqsSNYphm— Variety (@Variety) May 21, 2026
