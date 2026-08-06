Φωτιά σε υποσταθμό της ΔΕΗ στην Άρτα, αναφορές για εκρήξεις και διακοπές ρεύματος, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
ΔΕΗ Άρτα Φωτιά

Φωτιά σε υποσταθμό της ΔΕΗ στην Άρτα, αναφορές για εκρήξεις και διακοπές ρεύματος, δείτε βίντεο

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα - Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς

Φωτιά σε υποσταθμό της ΔΕΗ στην Άρτα, αναφορές για εκρήξεις και διακοπές ρεύματος, δείτε βίντεο
6 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε υποσταθμό της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα Άρτας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά δεν απείλησε τις εγκαταστάσεις και δεν επεκτάθηκε πέραν του σημείου εκδήλωσής της, ενώ για την κατάσβεσή της επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις από τον υποσταθμό, ενώ αρκετά χωριά της περιοχής έμειναν χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με το epiruspost.




Οι εικόνες από το σημείο είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές, καθώς οι έντονες λάμψεις που προκάλεσε η φωτιά ήταν ορατές ακόμη και από απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατάφεραν να θέσουν γρήγορα τις εστίες υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκταση της φωτιάς σε άλλα τμήματα του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης. Βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις πληγείσες περιοχές.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς.

6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Smart φοιτητική κατοικία στην καρδιά της Αθήνας

Η Smart φοιτητική κατοικία στην καρδιά της Αθήνας

Από τα πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα και το all-inclusive ενοίκιο μέχρι τις κοινότητες φοιτητών και την ψηφιακή διαχείριση της καθημερινότητας, η Unity Smart Living προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο να ζει κανείς τα φοιτητικά του χρόνια

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

14+1 λόγοι που αξίζει να ζήσεις το επετειακό τριήμερο των 15 χρόνων του Spetses Mini Marathon

Ένα φθινοπωρινό Σαββατοκύριακο στις Σπέτσες είναι αρκετό για να καταλάβεις γιατί χιλιάδες άνθρωποι επιστρέφουν ξανά και ξανά. Όχι μόνο για έναν αγώνα, αλλά για μια εμπειρία που έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς του αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης