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Φωτιά σε υποσταθμό της ΔΕΗ στην Άρτα, αναφορές για εκρήξεις και διακοπές ρεύματος, δείτε βίντεο
Φωτιά σε υποσταθμό της ΔΕΗ στην Άρτα, αναφορές για εκρήξεις και διακοπές ρεύματος, δείτε βίντεο
Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα - Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς
Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε υποσταθμό της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα Άρτας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά δεν απείλησε τις εγκαταστάσεις και δεν επεκτάθηκε πέραν του σημείου εκδήλωσής της, ενώ για την κατάσβεσή της επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα.
Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις από τον υποσταθμό, ενώ αρκετά χωριά της περιοχής έμειναν χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με το epiruspost.
Οι εικόνες από το σημείο είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές, καθώς οι έντονες λάμψεις που προκάλεσε η φωτιά ήταν ορατές ακόμη και από απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων.
Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατάφεραν να θέσουν γρήγορα τις εστίες υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκταση της φωτιάς σε άλλα τμήματα του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης. Βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις πληγείσες περιοχές.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς.
Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις από τον υποσταθμό, ενώ αρκετά χωριά της περιοχής έμειναν χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με το epiruspost.
Οι εικόνες από το σημείο είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές, καθώς οι έντονες λάμψεις που προκάλεσε η φωτιά ήταν ορατές ακόμη και από απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων.
Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατάφεραν να θέσουν γρήγορα τις εστίες υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκταση της φωτιάς σε άλλα τμήματα του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης. Βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις πληγείσες περιοχές.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς.
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