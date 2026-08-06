Φωτιά σε υποσταθμό της ΔΕΗ στην Άρτα, αναφορές για εκρήξεις και διακοπές ρεύματος, δείτε βίντεο

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις από τον υποσταθμό, ενώ α

Οι εικόνες από το σημείο είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές, καθώς οι έντονες λάμψεις που προκάλεσε η φωτιά ήταν ορατές ακόμη και από απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων.



Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατάφεραν να θέσουν γρήγορα τις εστίες υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκταση της φωτιάς σε άλλα τμήματα του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης. Βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις πληγείσες περιοχές.