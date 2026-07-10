Η Κένταλ Τζένερ και ο Τζέικομπ Ελόρντι δίνουν την εντύπωση ότι είναι ζευγάρι εδώ και χρόνια, λέει πηγή
Η Κένταλ Τζένερ και ο Τζέικομπ Ελόρντι δίνουν την εντύπωση ότι είναι ζευγάρι εδώ και χρόνια, λέει πηγή
Άτομο από το περιβάλλον των δύο σταρ πρόσθεσε ότι η οικογένεια του μοντέλου έχει καλωσορίσει τον ηθοποιό
Η σχέση της Κένταλ Τζένερ και του Τζέικομπ Ελόρντι γίνεται ολοένα και πιο σοβαρή.
Πηγή ανέφερε στο PEOPLE ότι το 30χρονο μοντέλο είναι «πολύ ενθουσιασμένο» με τον 29χρονο ηθοποιό και ότι η οικογένειά της τον έχει υποδεχθεί θερμά, καθώς η σχέση τους συνεχίζει να εξελίσσεται. «Δεν είναι πολύς καιρός που είναι μαζί, δίνουν την εντύπωση ότι είναι ζευγάρι εδώ και χρόνια. Οι ενέργειές τους ταιριάζουν», δήλωσε η πηγή για τους δυο τους.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τζένερ εκτιμά τον χαλαρό χαρακτήρα του Ελόρντι και απολαμβάνει το πόσο αβίαστη είναι η σχέση τους. «Η Κένταλ λατρεύει το γεγονός ότι είναι χαλαρός και θεωρεί ότι είναι πολύ διασκεδαστικό να περνά χρόνο μαζί του», ανέφερε.
Καθώς οι δυο τους περνούν ολοένα και περισσότερο χρόνο μαζί, ο Ελόρντι έχει επίσης αφήσει πολύ θετικές εντυπώσεις στην οικογένεια Καρντάσιαν-Τζένερ. «Η οικογένεια τον έχει καλωσορίσει και χαίρεται που βλέπει την Κένταλ τόσο ευτυχισμένη», πρόσθεσε η πηγή.
Η τελευταία αυτή εξέλιξη έρχεται λίγους μόλις μήνες αφότου πηγή είχε δηλώσει στο PEOPLE, τον Μάιο, ότι η Τζένερ «συμπαθεί πραγματικά πολύ» τον Ελόρντι και ότι οι δυο τους «άφηναν τα πράγματα να εξελιχθούν με φυσικό τρόπο», καθώς η σχέση τους αναπτυσσόταν.
Οι φήμες για ειδύλλιο πυροδοτήθηκαν τον Μάρτιο, όταν οι δυο τους εθεάθησαν να συνομιλούν στο πάρτι του Vanity Fair μετά την τελετή των Όσκαρ. Τον επόμενο μήνα, απαθανατίστηκαν να περνούν χρόνο μαζί κατά τη διάρκεια του πρώτου Σαββατοκύριακου του Coachella, στο πάρτι του Τζάστιν Μπίμπερ. Έκτοτε, η Τζένερ και ο Ελόρντι συνεχίζουν να πραγματοποιούν διακριτικές κοινές εμφανίσεις, κρατώντας το μεγαλύτερο μέρος της σχέσης τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Τα ταξίδια φαίνεται επίσης να αποτελούν σταθερό στοιχείο της σχέσης τους. Πιο πρόσφατα, το ζευγάρι επισκέφθηκε τη γενέτειρα του Ελόρντι, την Αυστραλία, όπου φωτογραφήθηκε να κάνει βόλτα έναν σκύλο στο Μπάιρον Μπέι, περίπου δύο ώρες μακριά από το Μπρίσμπεϊν, την πόλη όπου μεγάλωσε ο ηθοποιός. Νωρίτερα, είχαν επίσης ταξιδέψει στη Χαβάη και την Ιαπωνία, περνώντας χρόνο μαζί μακριά από τη δημοσιότητα.
Πηγή ανέφερε στο PEOPLE ότι το 30χρονο μοντέλο είναι «πολύ ενθουσιασμένο» με τον 29χρονο ηθοποιό και ότι η οικογένειά της τον έχει υποδεχθεί θερμά, καθώς η σχέση τους συνεχίζει να εξελίσσεται. «Δεν είναι πολύς καιρός που είναι μαζί, δίνουν την εντύπωση ότι είναι ζευγάρι εδώ και χρόνια. Οι ενέργειές τους ταιριάζουν», δήλωσε η πηγή για τους δυο τους.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τζένερ εκτιμά τον χαλαρό χαρακτήρα του Ελόρντι και απολαμβάνει το πόσο αβίαστη είναι η σχέση τους. «Η Κένταλ λατρεύει το γεγονός ότι είναι χαλαρός και θεωρεί ότι είναι πολύ διασκεδαστικό να περνά χρόνο μαζί του», ανέφερε.
Καθώς οι δυο τους περνούν ολοένα και περισσότερο χρόνο μαζί, ο Ελόρντι έχει επίσης αφήσει πολύ θετικές εντυπώσεις στην οικογένεια Καρντάσιαν-Τζένερ. «Η οικογένεια τον έχει καλωσορίσει και χαίρεται που βλέπει την Κένταλ τόσο ευτυχισμένη», πρόσθεσε η πηγή.
Kendall Jenner Is ‘Very into’ Jacob Elordi: ‘Their Energies Match’ (Exclusive Source) https://t.co/RmdvdUEhdD— People (@people) July 10, 2026
Οι φήμες για ειδύλλιο πυροδοτήθηκαν τον Μάρτιο, όταν οι δυο τους εθεάθησαν να συνομιλούν στο πάρτι του Vanity Fair μετά την τελετή των Όσκαρ. Τον επόμενο μήνα, απαθανατίστηκαν να περνούν χρόνο μαζί κατά τη διάρκεια του πρώτου Σαββατοκύριακου του Coachella, στο πάρτι του Τζάστιν Μπίμπερ. Έκτοτε, η Τζένερ και ο Ελόρντι συνεχίζουν να πραγματοποιούν διακριτικές κοινές εμφανίσεις, κρατώντας το μεγαλύτερο μέρος της σχέσης τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Τα ταξίδια φαίνεται επίσης να αποτελούν σταθερό στοιχείο της σχέσης τους. Πιο πρόσφατα, το ζευγάρι επισκέφθηκε τη γενέτειρα του Ελόρντι, την Αυστραλία, όπου φωτογραφήθηκε να κάνει βόλτα έναν σκύλο στο Μπάιρον Μπέι, περίπου δύο ώρες μακριά από το Μπρίσμπεϊν, την πόλη όπου μεγάλωσε ο ηθοποιός. Νωρίτερα, είχαν επίσης ταξιδέψει στη Χαβάη και την Ιαπωνία, περνώντας χρόνο μαζί μακριά από τη δημοσιότητα.
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