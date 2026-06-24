Κένταλ Τζένερ και Τζέικομπ Ελόρντι μαζί στην Αυστραλία: Νέα κοινή εμφάνιση για το ζευγάρι
Κένταλ Τζένερ και Τζέικομπ Ελόρντι μαζί στην Αυστραλία: Νέα κοινή εμφάνιση για το ζευγάρι
Το μοντέλο και ο ηθοποιός εθεάθησαν να κάνουν βόλτα με έναν σκύλο
Μια νέα κοινή εμφάνιση έκαναν ηΚένταλ Τζένερ και ο Τζέικομπ Ελόρντι στην Αυστραλία, με τους δύο να περπατούν μαζί σε μία βόλτα με έναν σκύλο.
Ο 28χρονος ηθοποιός και το 30χρονο μοντέλο εθεάθησαν στο Μπάιρον Μπέι, παραθαλάσσια πόλη της Αυστραλίας που απέχει περίπου δύο ώρες από το Μπρίσμπεϊν, τόπο καταγωγής του Ελόρντι.
Για την έξοδό τους, και οι δύο επέλεξαν παρόμοιο ντύσιμο, φορώντας αδιάβροχα μπουφάν σε συνδυασμό με μαύρα παντελόνια, ενώ κράτησαν χαμηλό προφίλ με γυαλιά ηλίου. Η Τζένερ φόρεσε μαντήλι στο κεφάλι, ενώ ο ηθοποιός απαθανατίστηκε με καπέλο και κουκούλα.
Δείτε τη φωτογραφία
Η κοινή τους εμφάνιση στην Αυστραλία έρχεται λίγες εβδομάδες μετά το ταξίδι τους στην Ιαπωνία. Την 1η Ιουνίου, ο επίσημος λογαριασμός του εστιατορίου Udon Shin δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφία με το προσωπικό του καταστήματος, στην οποία εμφανιζόταν ο πρωταγωνιστής του Euphoria και το μοντέλο να δειπνούν μαζί.
Πριν από το ταξίδι τους στην Ασία, φέρεται να είχαν περάσει χρόνο και στη Χαβάη. Σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από το DeuxMoi, οι δυο τους εθεάθησαν να τρώνε μαζί πρωινό.
Ο ηθοποιός είχε δώσει το «παρών» και στο πάρτι γενεθλίων της Τζένερ το 2022, ωστόσο οι φήμες περί ειδυλλίου φούντωσαν τον Μάρτιο του 2026, όταν οι δυο τους εθεάθησαν να συνομιλούν έντονα στο πάρτι του Vanity Fair μετά τα Όσκαρ. Λίγες εβδομάδες αργότερα, βρέθηκαν ξανά μαζί στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Coachella.
Φωτογραφίες: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Ο 28χρονος ηθοποιός και το 30χρονο μοντέλο εθεάθησαν στο Μπάιρον Μπέι, παραθαλάσσια πόλη της Αυστραλίας που απέχει περίπου δύο ώρες από το Μπρίσμπεϊν, τόπο καταγωγής του Ελόρντι.
Για την έξοδό τους, και οι δύο επέλεξαν παρόμοιο ντύσιμο, φορώντας αδιάβροχα μπουφάν σε συνδυασμό με μαύρα παντελόνια, ενώ κράτησαν χαμηλό προφίλ με γυαλιά ηλίου. Η Τζένερ φόρεσε μαντήλι στο κεφάλι, ενώ ο ηθοποιός απαθανατίστηκε με καπέλο και κουκούλα.
Δείτε τη φωτογραφία
Η κοινή τους εμφάνιση στην Αυστραλία έρχεται λίγες εβδομάδες μετά το ταξίδι τους στην Ιαπωνία. Την 1η Ιουνίου, ο επίσημος λογαριασμός του εστιατορίου Udon Shin δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφία με το προσωπικό του καταστήματος, στην οποία εμφανιζόταν ο πρωταγωνιστής του Euphoria και το μοντέλο να δειπνούν μαζί.
Πριν από το ταξίδι τους στην Ασία, φέρεται να είχαν περάσει χρόνο και στη Χαβάη. Σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από το DeuxMoi, οι δυο τους εθεάθησαν να τρώνε μαζί πρωινό.
Ο ηθοποιός είχε δώσει το «παρών» και στο πάρτι γενεθλίων της Τζένερ το 2022, ωστόσο οι φήμες περί ειδυλλίου φούντωσαν τον Μάρτιο του 2026, όταν οι δυο τους εθεάθησαν να συνομιλούν έντονα στο πάρτι του Vanity Fair μετά τα Όσκαρ. Λίγες εβδομάδες αργότερα, βρέθηκαν ξανά μαζί στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Coachella.
Φωτογραφίες: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
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