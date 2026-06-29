Τζέικομπ Ελόρντι και Κένταλ Τζένερ προσπάθησαν να περάσουν απαρατήρητοι στο αεροδρόμιο: Με μάσκα, κουκούλα, γυαλιά... και τσάντες αξίας περίπου 30.000 δολαρίων
Τζέικομπ Ελόρντι και Κένταλ Τζένερ προσπάθησαν να περάσουν απαρατήρητοι στο αεροδρόμιο: Με μάσκα, κουκούλα, γυαλιά... και τσάντες αξίας περίπου 30.000 δολαρίων
Το ζευγάρι εθεάθη στο αεροδρόμιο του Μπρίσμπεϊν
Απαρατήρητοι προσπάθησαν να περάσουν ο Τζέικομπ Ελόρντι και η Κένταλ Τζένερ στο αεροδρόμιο, φορώντας μάσκα, κουκούλα, καπέλο και γυαλιά ηλίου, ωστόσο οι τσάντες τους αξίας περίπου 30.000 δολαρίων τράβηξαν τα βλέμματα.
Το ζευγάρι εθεάθη στο αεροδρόμιο του Μπρίσμπεϊν, μετά τις κοινές διακοπές του στο Μπάιρον Μπέι για τον εορτασμό των 29ων γενεθλίων του ηθοποιού. Παρά τα καπέλα, τις κουκούλες, τα γυαλιά ηλίου και τις μάσκες προσώπου, που κάλυπταν σχεδόν ολόκληρο το πρόσωπό τους, ο Ελόρντι και η Τζένερ κατάφεραν να κάνουν αισθητή την παρουσία του λόγω των πολύ ακριβών αποσκευών τους.
Ο ηθοποιός κρατούσε μια μεγάλη μαύρη πλεκτή τσάντα ώμου Bottega Veneta, αξίας περίπου 15.500 δολαρίων, καθώς και έναν σάκο Gucci αξίας περίπου 6.000 δολαρίων. Ο ίδιος φορούσε σκούρο μπλε φούτερ με κουκούλα, φόρμα στο ίδιο χρώμα, λευκά αθλητικά παπούτσια, γυαλιά ηλίου, πράσινη μάσκα προσώπου και ασπρόμαυρο κασκόλ.
Η Κένταλ Τζένερ επέλεξε επίσης να καλύψει το πρόσωπό της, φορώντας μπλε καπέλο Adidas, μαύρη μάσκα και μεγάλο μαύρο κασκόλ. Το look της ολοκληρώθηκε με ένα μπεζ πανοφώρι, με μαύρο παντελόνι και παπούτσια σε ίδιο χρώμα, ενώ κρατούσε μια πράσινη δερμάτινη τσάντα του οίκου The Row, αξίας περίπου 5.000 δολαρίων.
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Παρά τις προσπάθειές τους να είναι διακριτικοί, οι δυο τους εθεάθησαν να περπατούν πιασμένοι χέρι-χέρι, ενώ σε κάποια στιγμή ο Ελόρντι πέρασε το χέρι του πίσω από την πλάτη της Τζένερ, καθώς κατευθύνονταν προς την πύλη αναχώρησης.
Λίγες ημέρες νωρίτερα, το ζευγάρι είχε φωτογραφηθεί σε πρωινή βόλτα στο Μπάιρον Μπέι. Οι δυο τους είχαν ντυθεί με παρόμοια χειμωνιάτικα μπουφάν σε μπλε και κίτρινες αποχρώσεις, πριν σταματήσουν για πρωινό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κένταλ Τζένερ ταξίδεψε στην Αυστραλία για να γιορτάσει τα γενέθλια του Τζέικομπ Ελόρντι μαζί με την οικογένεια και τους στενούς φίλους του, περνώντας χρόνο στην απομονωμένη κατοικία του κοντά στο Μπάιρον Μπέι.
Όπως ανέφερε πρόσφατα πηγή στο Page Six, η σχέση τους φαίνεται να γίνεται ολοένα και πιο σοβαρή: «Βρίσκονται στη φάση που θέλουν να κάνουν τα πάντα μαζί και τα πράγματα έχουν γίνει αρκετά σοβαρά».
Το ζευγάρι εθεάθη στο αεροδρόμιο του Μπρίσμπεϊν, μετά τις κοινές διακοπές του στο Μπάιρον Μπέι για τον εορτασμό των 29ων γενεθλίων του ηθοποιού. Παρά τα καπέλα, τις κουκούλες, τα γυαλιά ηλίου και τις μάσκες προσώπου, που κάλυπταν σχεδόν ολόκληρο το πρόσωπό τους, ο Ελόρντι και η Τζένερ κατάφεραν να κάνουν αισθητή την παρουσία του λόγω των πολύ ακριβών αποσκευών τους.
Ο ηθοποιός κρατούσε μια μεγάλη μαύρη πλεκτή τσάντα ώμου Bottega Veneta, αξίας περίπου 15.500 δολαρίων, καθώς και έναν σάκο Gucci αξίας περίπου 6.000 δολαρίων. Ο ίδιος φορούσε σκούρο μπλε φούτερ με κουκούλα, φόρμα στο ίδιο χρώμα, λευκά αθλητικά παπούτσια, γυαλιά ηλίου, πράσινη μάσκα προσώπου και ασπρόμαυρο κασκόλ.
Η Κένταλ Τζένερ επέλεξε επίσης να καλύψει το πρόσωπό της, φορώντας μπλε καπέλο Adidas, μαύρη μάσκα και μεγάλο μαύρο κασκόλ. Το look της ολοκληρώθηκε με ένα μπεζ πανοφώρι, με μαύρο παντελόνι και παπούτσια σε ίδιο χρώμα, ενώ κρατούσε μια πράσινη δερμάτινη τσάντα του οίκου The Row, αξίας περίπου 5.000 δολαρίων.
Δείτε φωτογραφίες
Accessories worth a staggering $30,000 give away Jacob Elordi and Kendall Jenner's identities as A-list couple attempt to go incognito at Brisbane Airport https://t.co/oGImOebhaZ— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 29, 2026
Παρά τις προσπάθειές τους να είναι διακριτικοί, οι δυο τους εθεάθησαν να περπατούν πιασμένοι χέρι-χέρι, ενώ σε κάποια στιγμή ο Ελόρντι πέρασε το χέρι του πίσω από την πλάτη της Τζένερ, καθώς κατευθύνονταν προς την πύλη αναχώρησης.
Λίγες ημέρες νωρίτερα, το ζευγάρι είχε φωτογραφηθεί σε πρωινή βόλτα στο Μπάιρον Μπέι. Οι δυο τους είχαν ντυθεί με παρόμοια χειμωνιάτικα μπουφάν σε μπλε και κίτρινες αποχρώσεις, πριν σταματήσουν για πρωινό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κένταλ Τζένερ ταξίδεψε στην Αυστραλία για να γιορτάσει τα γενέθλια του Τζέικομπ Ελόρντι μαζί με την οικογένεια και τους στενούς φίλους του, περνώντας χρόνο στην απομονωμένη κατοικία του κοντά στο Μπάιρον Μπέι.
Όπως ανέφερε πρόσφατα πηγή στο Page Six, η σχέση τους φαίνεται να γίνεται ολοένα και πιο σοβαρή: «Βρίσκονται στη φάση που θέλουν να κάνουν τα πάντα μαζί και τα πράγματα έχουν γίνει αρκετά σοβαρά».
Φωτογραφίες: Media-Mode / SplashNews.com / Splash / Profimedia
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