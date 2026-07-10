Η κόρη του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ έγινε 15: Είμαστε τυχεροί που σε έχουμε, γράφουν
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Η κόρη του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ έγινε 15: Είμαστε τυχεροί που σε έχουμε, γράφουν

Ο πρώην άσσος του ποδοσφαίρου και η σχεδιάστρια μόδας έκαναν αναρτήσεις για να της ευχηθούν και δημόσια

Η κόρη του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ έγινε 15: Είμαστε τυχεροί που σε έχουμε, γράφουν
Τα 15α γενέθλιά της γιόρτασε η κόρη του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ, με τον πρώην άσσο του ποδοσφαίρου να και τη σχεδιάστρια μόδας να κάνουν αναρτήσεις για να της ευχηθούν και δημόσια.

Ο Μπέκαμ δημοσίευσε κοινές φωτογραφίες τους από τότε που η Χάρπερ ήταν ακόμη μωρό, αλλά και πρόσφατα στιγμιότυπα με τους δυο τους και την περιέγραψε ως την «τέλεια κόρη» και έναν «υπέροχο άνθρωπο».

«Η όμορφη κορούλα μου γίνεται σήμερα 15 χρονών. Είσαι η τέλεια κόρη, γλυκιά, ευγενική και ένας υπέροχος άνθρωπος, με τον καλύτερο χαρακτήρα, ακριβώς όπως ο μπαμπάς. Σε αγαπάμε πάρα πολύ και είμαστε όλοι τόσο τυχεροί που σε έχουμε στη ζωή μας. Να περάσεις την πιο όμορφη μέρα», έγραψε στο Instagram, θέλοντας να της ευχηθεί και μέσα από τα social media.

Η ανάρτηση του Ντέιβιντ Μπέκαμ


Με τη σειρά της, η Βικτόρια Μπέκαμ ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες της κόρης της. Αφού δήλωσε περήφανη για εκείνη, την αποκάλεσε «πανέμορφη ψυχή» και εξομολογήθηκε ότι το να τη βλέπει να μεταμορφώνεται σε μια νεαρή γυναίκα είναι η μεγαλύτερη χαρά της ζωής της.

Στη δική της ανάρτηση, έγραψε: «Δεν μπορώ καν να αρχίσω να περιγράφω πόσο πολύ σε αγαπώ και σε λατρεύω και πόσο απίστευτα περήφανη νιώθω που είμαι η μαμά σου. Η μεγαλύτερη χαρά μου ήταν να σε βλέπω να ανθίζεις και να γίνεσαι μια υπέροχη νεαρή γυναίκα. Είσαι μια ευγενική, τρυφερή, αστεία και πανέμορφη ψυχή, μέσα και έξω! Είσαι η καλύτερή μου φίλη και με εμπνέεις κάθε μέρα! Σε αγαπώ περισσότερο απ’ όσο θα μπορούσα ποτέ να εκφράσω με λόγια και νιώθω τόσο ευγνώμων που είμαι η μαμά σου. Χρόνια πολλά!».

Η δημοσίευση της Βικτόρια Μπέκαμ

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