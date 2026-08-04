Ο Θανάσης Αυγερινός τρολάρει τη Μαρία Καρυστιανού: Το πραγματικό σχέδιο ήταν η... απαγωγή, όχι μόνο η υφαρπαγή της ηγεσίας
Ο Θανάσης Αυγερινός τρολάρει τη Μαρία Καρυστιανού: Το πραγματικό σχέδιο ήταν η... απαγωγή, όχι μόνο η υφαρπαγή της ηγεσίας
Η ειρωνική ανάρτηση του δημοσιογράφου
Δεν έχουν τέλος οι αλληλοκαταγγελίες και αποχωρήσεις από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Ο Θανάσης Αυγερινός ο οποίος τέθηκε εκτός κόμματος, με μια ειρωνική ανάρτηση, απαντά στις αιτιάσεις του κόμματος Καρυστιανού περί «υφαρπαγής» της ηγεσίας.
Ο δημοσιογράφος ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο η φωτογραφία με το γνωστό βανάκι των διακοπών που είχε αναρτήσει και όταν κατήγγειλε φυτευτούς συμβουλάτορες, μετατρέπεται σε... ασθενοφόρο. Συνοδεύει μάλιστα το σχετικό βίντεο με την εξής λεζάντα:
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Το πραγματικό σχέδιο ήταν η απαγωγή και όχι απλώς η υφαρπαγή της ηγεσίας! Απετράπη την τελευταία στιγμή με παρέμβαση κορυφαίου παρασκηνιακού παράγοντα!
Η ανάρτηση Αυγερινού έρχεται μετά την ανακοίνωση του Πολιτικού Συμβουλίου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία το οποίο μεταξύ άλλων κάνει λόγο για «απόπειρα εσωτερικής άλωσης» του κινήματος καταλογίζοντας προσπάθεια «σφετερισμού και διάσπασης ενός αγνού κινήματος» η οποία «καταργεί κάθε έννοια πολιτικής ηθικής και αναδεικνύει το μένος των άδηλων συμφερόντων που υποκίνησαν μεθοδικά όλες τις σε βάρος του Κινήματος υπόγειες διαδικασίες».
Όλα αυτά στον απόηχο νέων αποχωρήσεων καθώς σήμερα ανακοίνωσαν ότι φεύγουν από το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού η Κατερίνα Μουτσάτσου, η Μαρία Ιωαννίδου και ο Τάκης Κοτσόργιος.
Ο δημοσιογράφος ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο η φωτογραφία με το γνωστό βανάκι των διακοπών που είχε αναρτήσει και όταν κατήγγειλε φυτευτούς συμβουλάτορες, μετατρέπεται σε... ασθενοφόρο. Συνοδεύει μάλιστα το σχετικό βίντεο με την εξής λεζάντα:
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Το πραγματικό σχέδιο ήταν η απαγωγή και όχι απλώς η υφαρπαγή της ηγεσίας! Απετράπη την τελευταία στιγμή με παρέμβαση κορυφαίου παρασκηνιακού παράγοντα!
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Το πραγματικό σχέδιο ήταν η απαγωγή και όχι απλώς η υφαρπαγή της ηγεσίας! Απετράπη την τελευταία στιγμή με παρέμβαση κορυφαίου παρασκηνιακού παράγοντα! pic.twitter.com/yFrgIsqWe9— Avgerinos Thanassis (@AvgerinosMoscow) August 4, 2026
Όλα αυτά στον απόηχο νέων αποχωρήσεων καθώς σήμερα ανακοίνωσαν ότι φεύγουν από το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού η Κατερίνα Μουτσάτσου, η Μαρία Ιωαννίδου και ο Τάκης Κοτσόργιος.
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