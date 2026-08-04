Τρομοκράτης της... συμφοράς: Σομαλός που ζει στη Βρετανία ρώτησε το ChatGPT πώς να γίνει τζιχαντιστής του ISIS και συνελήφθη

Κατά το κατηγορητήριο, ο 22χρονος ήρθε αρχικά σε επαφή με άτομο που φέρεται να στρατολογούσε μέλη του ISIS μέσω του TikTok και στη συνέχεια προστέθηκε σε κρυπτογραφημένα κανάλια της εφαρμογής Telegram