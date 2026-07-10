Η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε φωτογραφία μέσα από το πλοίο με την κόρη της
Η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε φωτογραφία μέσα από το πλοίο με την κόρη της
Το καλοκαίρι μας μόλις ξεκίνησε, γράφει
Μία φωτογραφία με την κόρη της αγκαλιά μέσα από το πλοίο δημοσίευσε η Κατερίνα Καινούργιου.
Η παρουσιάστρια ολοκλήρωσε πριν από μία εβδομάδα τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, και την Παρασκευή 10 Ιουλίου έκανε γνωστό μέσω των Instagram stories της, πως ξεκινάει τις καλοκαιρινές διακοπές μαζί με την τριών μηνών κόρη της, Ξένια. Στην εικόνα, η Κατερίνα Καινούργιου πόζαρε χαμογελαστή, κρατώντας αγκαλιά το παιδί της, που είχε τυλίξει με μία λευκή κουβέρτα, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει τον προορισμό που θα επισκέπτονταν.
Δείτε τις φωτογραφίες
Σε άλλο Instagram story, η παρουσιάστρια μοιράστηκε μία εικόνα από τη θάλασσα, ενώ εκείνη βρισκόταν μέσα στο καράβι, γράφοντας: «Το καλοκαίρι μας μόλις ξεκίνησε».
«Ήταν μια έντονα συναισθηματικά φορτισμένη χρονιά για εμένα λόγω της γέννησης της κορούλας μου»
Σε δηλώσεις που έκανε η Κατερίνα Καινούργιου το Σάββατο στην εκπομπή Καλύτερα δε Γίνεται εξέφρασε δημόσια τα συναισθήματά της για όσα έχει ζήσει τους τελευταίους μήνες σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο: «Όλα πήγαν πολύ καλά, το πιο σημαντικό ήταν ότι ήταν μια έντονα συναισθηματικά φορτισμένη χρονιά για εμένα, με το καλό πρόσημο της γέννησης της κορούλας μου. Μετά που επέστρεψα, το βίωσα μαζί με τους συνεργάτες μου. Οπότε ήταν μία πολύ ιδιαίτερη χρονιά για εμένα και είμαι πολύ ευγνώμων».
Η παρουσιάστρια ολοκλήρωσε πριν από μία εβδομάδα τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, και την Παρασκευή 10 Ιουλίου έκανε γνωστό μέσω των Instagram stories της, πως ξεκινάει τις καλοκαιρινές διακοπές μαζί με την τριών μηνών κόρη της, Ξένια. Στην εικόνα, η Κατερίνα Καινούργιου πόζαρε χαμογελαστή, κρατώντας αγκαλιά το παιδί της, που είχε τυλίξει με μία λευκή κουβέρτα, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει τον προορισμό που θα επισκέπτονταν.
Δείτε τις φωτογραφίες
Σε άλλο Instagram story, η παρουσιάστρια μοιράστηκε μία εικόνα από τη θάλασσα, ενώ εκείνη βρισκόταν μέσα στο καράβι, γράφοντας: «Το καλοκαίρι μας μόλις ξεκίνησε».
«Ήταν μια έντονα συναισθηματικά φορτισμένη χρονιά για εμένα λόγω της γέννησης της κορούλας μου»
Σε δηλώσεις που έκανε η Κατερίνα Καινούργιου το Σάββατο στην εκπομπή Καλύτερα δε Γίνεται εξέφρασε δημόσια τα συναισθήματά της για όσα έχει ζήσει τους τελευταίους μήνες σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο: «Όλα πήγαν πολύ καλά, το πιο σημαντικό ήταν ότι ήταν μια έντονα συναισθηματικά φορτισμένη χρονιά για εμένα, με το καλό πρόσημο της γέννησης της κορούλας μου. Μετά που επέστρεψα, το βίωσα μαζί με τους συνεργάτες μου. Οπότε ήταν μία πολύ ιδιαίτερη χρονιά για εμένα και είμαι πολύ ευγνώμων».
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