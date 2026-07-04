Κατερίνα Καινούργιου: Ήταν μια έντονα συναισθηματικά φορτισμένη χρονιά για εμένα λόγω της γέννησης της κορούλας μου
Κατερίνα Καινούργιου: Ήταν μια έντονα συναισθηματικά φορτισμένη χρονιά για εμένα λόγω της γέννησης της κορούλας μου
Είμαι πολύ ευγνώμων, σχολίασε η παρουσιάστρια για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν
Στη φετινή τηλεοπτική χρονιά που ολοκληρώθηκε και στις σημαντικές αλλαγές που έφερε στη ζωή της η γέννηση της κόρης της, αναφέρθηκε η Κατερίνα Καινούργιου, περιγράφοντας μια περίοδο με έντονη συναισθηματική φόρτιση.
Η παρουσιάστρια που έριξε αυλαία την Παρασκευή 3 Ιουλίου με το Super Κατερίνα, έκανε στη συνέχεια δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Καλύτερα δε Γίνεται που προβλήθηκε το Σάββατο, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων, πως νιώθει ευγνώμων για όλα όσα έχει βιώσει τους τελευταίους μήνες.
Πιο αναλυτικά, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την τηλεοπτική σεζόν, αλλά και για τις εξελίξεις στην προσωπική της ζωή, είπε: «Όλα πήγαν πολύ καλά, το πιο σημαντικό ήταν ότι ήταν μια έντονα συναισθηματικά φορτισμένη χρονιά για εμένα, με το καλό πρόσημο της γέννησης της κορούλας μου. Μετά που επέστρεψα, το βίωσα μαζί με τους συνεργάτες μου. Οπότε ήταν μία πολύ ιδιαίτερη χρονιά για εμένα και είμαι πολύ ευγνώμων».
Δείτε το βίντεο
Λίγο πριν αποχαιρετήσει τους τηλεθεατές και την ομάδα της στην τελευταία εκπομπή του Super Κατερίνα, η παρουσιάστρια επισήμανε πως έζησε μία πολύ επιτυχημένη σεζόν από όλες τις απόψεις, λέγοντας: «Είπα και στην αρχή της εκπομπής ότι αυτή η χρονιά ήταν πολύ σημαντική για μένα. Δεν έχει να κάνει με την επιτυχία της εκπομπής. Και 0 να κάναμε, οι άνθρωποι εδώ και της διοίκησης του σταθμού, μου στάθηκαν τόσο πολύ. Είναι μια χρονιά που δεν θα ξεχάσω ποτέ, ήταν το όνειρο της ζωής μου να γίνω μανούλα. Ήρθα εδώ τον Σεπτέμβριο ούσα έγκυος στους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης μου, τον Απρίλιο έφερα το κοριτσάκι μου στον κόσμο. Όλους αυτούς τους μήνες, όλοι οι άνθρωποι εδώ με πρόσεξαν πάρα πολύ, με απίστευτη κατανόηση, φροντίδα. Είχα μια πολύ ωραία εγκυμοσύνη και μια πολύ όμορφη μετά γέννα και τώρα είμαι εδώ, μανούλα, πιο ευτυχισμένη και πλήρης από ποτέ. Όσα πράγμα κι αν κάνω τηλεοπτικά, είτε επιτυχίες, είτε αποτυχίες, αυτή η χρονιά θα είναι για πάντα χαραγμένη μέσα μου πολύ ξεχωριστά».
Η Κατερίνα Καινούργιου και ο σύντροφό της, Παναγιώτης Κουτσουμπής απέκτησαν το πρώτο τους παιδί στις 3 Απριλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρουσιάστρια έφερε στον κόσμο με καισαρική ένα υγιέστατο κοριτσάκι στο μαιευτήριο Ρέα, βάρους περίπου 2 κιλών και 600 γραμμαρίων.
Η παρουσιάστρια που έριξε αυλαία την Παρασκευή 3 Ιουλίου με το Super Κατερίνα, έκανε στη συνέχεια δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Καλύτερα δε Γίνεται που προβλήθηκε το Σάββατο, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων, πως νιώθει ευγνώμων για όλα όσα έχει βιώσει τους τελευταίους μήνες.
Πιο αναλυτικά, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την τηλεοπτική σεζόν, αλλά και για τις εξελίξεις στην προσωπική της ζωή, είπε: «Όλα πήγαν πολύ καλά, το πιο σημαντικό ήταν ότι ήταν μια έντονα συναισθηματικά φορτισμένη χρονιά για εμένα, με το καλό πρόσημο της γέννησης της κορούλας μου. Μετά που επέστρεψα, το βίωσα μαζί με τους συνεργάτες μου. Οπότε ήταν μία πολύ ιδιαίτερη χρονιά για εμένα και είμαι πολύ ευγνώμων».
Δείτε το βίντεο
Λίγο πριν αποχαιρετήσει τους τηλεθεατές και την ομάδα της στην τελευταία εκπομπή του Super Κατερίνα, η παρουσιάστρια επισήμανε πως έζησε μία πολύ επιτυχημένη σεζόν από όλες τις απόψεις, λέγοντας: «Είπα και στην αρχή της εκπομπής ότι αυτή η χρονιά ήταν πολύ σημαντική για μένα. Δεν έχει να κάνει με την επιτυχία της εκπομπής. Και 0 να κάναμε, οι άνθρωποι εδώ και της διοίκησης του σταθμού, μου στάθηκαν τόσο πολύ. Είναι μια χρονιά που δεν θα ξεχάσω ποτέ, ήταν το όνειρο της ζωής μου να γίνω μανούλα. Ήρθα εδώ τον Σεπτέμβριο ούσα έγκυος στους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης μου, τον Απρίλιο έφερα το κοριτσάκι μου στον κόσμο. Όλους αυτούς τους μήνες, όλοι οι άνθρωποι εδώ με πρόσεξαν πάρα πολύ, με απίστευτη κατανόηση, φροντίδα. Είχα μια πολύ ωραία εγκυμοσύνη και μια πολύ όμορφη μετά γέννα και τώρα είμαι εδώ, μανούλα, πιο ευτυχισμένη και πλήρης από ποτέ. Όσα πράγμα κι αν κάνω τηλεοπτικά, είτε επιτυχίες, είτε αποτυχίες, αυτή η χρονιά θα είναι για πάντα χαραγμένη μέσα μου πολύ ξεχωριστά».
Η Κατερίνα Καινούργιου και ο σύντροφό της, Παναγιώτης Κουτσουμπής απέκτησαν το πρώτο τους παιδί στις 3 Απριλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρουσιάστρια έφερε στον κόσμο με καισαρική ένα υγιέστατο κοριτσάκι στο μαιευτήριο Ρέα, βάρους περίπου 2 κιλών και 600 γραμμαρίων.
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